Исторический Челябинск – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Исторический Челябинск» в Челябинске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Были и небыли челябинского Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 19:30
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Челябинск: грани истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Челябинск: грани истории
Кировка - главная знаменитость Челябинска. Пешеходная улица с бутиками, барами и ресторанами. Узнайте историю и современную жизнь города
Начало: Площадь Революции
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление) впечатления смазываются.
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Достаточно хорошая экскурсия нам все понравилось. Думаю будет интересно и гостям и жителям города.
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Челябинск: грани истории
    Гид несомненно обладает глубокими знаниями, но 2 часа экскурсии посвящены одной небольшой улице.
  • Е
    Евгений
    19 апреля 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    От экскурсии в полном восторге! Потрясающий экскурсовод и великолепное погружение в историю Челябинска. В полной мере смогли почувствовать атмосферу и дух города Челябинска и его жителей.
  • Р
    Рустам
    15 апреля 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Были проездом в Челябинске и решили свободное время провести с пользой. Александр Ермолаевич, наш гид -"добрый дедушка", с интересом и очень интересно провёл экскурсию. Ответил на наши вопросы. Спасибо ему и организатором.
    Были проездом в Челябинске и решили свободное время провести с пользой. Александр Ермолаевич, наш гид -"добрыйБыли проездом в Челябинске и решили свободное время провести с пользой. Александр Ермолаевич, наш гид -"добрыйБыли проездом в Челябинске и решили свободное время провести с пользой. Александр Ермолаевич, наш гид -"добрыйБыли проездом в Челябинске и решили свободное время провести с пользой. Александр Ермолаевич, наш гид -"добрыйБыли проездом в Челябинске и решили свободное время провести с пользой. Александр Ермолаевич, наш гид -"добрый
  • М
    Марина
    3 января 2024
    Челябинск: грани истории
    Нам очень повезло с гидом. Артем очень профессионален, доброжелателен и отзывчив. В ночь накануне экскурсии резко похолодало с нуля до
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    минус 20, благодаря Артему мы не только познакомились с городом, но и не замерзли благодаря некоторой коррекции маршрута. В целом экскурсия дает неплохое общее предоставление о городе, которое расширилось и дополнилось на следующий день на еще одной экскурсии с тем же гидом:)

    Нам очень повезло с гидом. Артем очень профессионален, доброжелателен и отзывчив. В ночь накануне экскурсии резкоНам очень повезло с гидом. Артем очень профессионален, доброжелателен и отзывчив. В ночь накануне экскурсии резкоНам очень повезло с гидом. Артем очень профессионален, доброжелателен и отзывчив. В ночь накануне экскурсии резкоНам очень повезло с гидом. Артем очень профессионален, доброжелателен и отзывчив. В ночь накануне экскурсии резкоНам очень повезло с гидом. Артем очень профессионален, доброжелателен и отзывчив. В ночь накануне экскурсии резкоНам очень повезло с гидом. Артем очень профессионален, доброжелателен и отзывчив. В ночь накануне экскурсии резко
  • А
    Анна
    29 декабря 2023
    Челябинск: грани истории
    Нормально.
  • О
    Оксана
    4 декабря 2023
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Были на экскурсии со Светланой Геннадьевной и водителем Виктором 2 декабря. Нам очень понравилось! И то как преподносит информацию гид и то как комфортно делает свою работу Виктор. Спасибо вам огромное! Мы влюбились в Челябинск и уже думаем о том как прилететь летом🤗
    Были на экскурсии со Светланой Геннадьевной и водителем Виктором 2 декабряБыли на экскурсии со Светланой Геннадьевной и водителем Виктором 2 декабряБыли на экскурсии со Светланой Геннадьевной и водителем Виктором 2 декабря
  • Р
    Руслан
    2 сентября 2023
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Были на этой экскурсии с гидом Александром. Александр нам очень понравился. Очень добрый человек, хорошо знающий и любящий свой город,
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    готовый как нам показалось рассказывать о своём городе бесконечно несмотря на время, что не скажешь о водителе, который как нам показалось не готов ни насколько задержаться, даже на минут 5 - 10.

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Исторический Челябинск»

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Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июне 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Исторический Челябинск" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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