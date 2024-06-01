А Александр Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление) впечатления смазываются.

А Александр Были и небыли челябинского Арбата Достаточно хорошая экскурсия нам все понравилось. Думаю будет интересно и гостям и жителям города.

О Ольга Челябинск: грани истории Гид несомненно обладает глубокими знаниями, но 2 часа экскурсии посвящены одной небольшой улице.

Е Евгений Были и небыли челябинского Арбата От экскурсии в полном восторге! Потрясающий экскурсовод и великолепное погружение в историю Челябинска. В полной мере смогли почувствовать атмосферу и дух города Челябинска и его жителей.

Р Рустам Были и небыли челябинского Арбата Были проездом в Челябинске и решили свободное время провести с пользой. Александр Ермолаевич, наш гид -"добрый дедушка", с интересом и очень интересно провёл экскурсию. Ответил на наши вопросы. Спасибо ему и организатором.

М Марина Челябинск: грани истории читать дальше минус 20, благодаря Артему мы не только познакомились с городом, но и не замерзли благодаря некоторой коррекции маршрута. В целом экскурсия дает неплохое общее предоставление о городе, которое расширилось и дополнилось на следующий день на еще одной экскурсии с тем же гидом:) Нам очень повезло с гидом. Артем очень профессионален, доброжелателен и отзывчив. В ночь накануне экскурсии резко похолодало с нуля до

А Анна Челябинск: грани истории Нормально.

О Оксана Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Были на экскурсии со Светланой Геннадьевной и водителем Виктором 2 декабря. Нам очень понравилось! И то как преподносит информацию гид и то как комфортно делает свою работу Виктор. Спасибо вам огромное! Мы влюбились в Челябинск и уже думаем о том как прилететь летом🤗