Главные экскурсионные места в Челябинске

Найдено 11 экскурсий в категории «Популярные места» в Челябинске, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Были и небыли челябинского Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 19:30
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
44 отзыва
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
«Сердце-озеро» Зюраткуль
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
10 июня в 08:00
13 июня в 08:30
16 600 за всё до 6 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
14 900 за всё до 6 чел.
Челябинск: грани истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Челябинск: грани истории
Кировка - главная знаменитость Челябинска. Пешеходная улица с бутиками, барами и ресторанами. Узнайте историю и современную жизнь города
Начало: Площадь Революции
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000 за всё до 7 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тургояк - жемчужина Челябинска: экскурсия на озеро с уникальными пейзажами
Погрузитесь в мир природной красоты и загадочных историй, посетив озеро Тургояк. Незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 900 за всё до 6 чел.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Увлекательная прогулка по Челябинску с экскурсией в Исторический музей
Погрузитесь в историю Челябинска, пройдитесь по знаменитой улице Кирова и посетите уникальный Исторический музей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545 за человека
Аудиогид по вокзалу Челябинска (круглосуточно)
🚉 На поезде
Аудиогид
30 минут
Аудиогид по вокзалу Челябинска (круглосуточно)
Погрузитесь в историю вокзала Челябинска с аудиогидом. Узнайте о витражах, зимнем саде и фонтанах. Вокзал открыт 24/7, экскурсия доступна в любое время
Начало: На 1 этаже вокзала
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:30
300 за всё до 100 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление) впечатления смазываются.
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Достаточно хорошая экскурсия нам все понравилось. Думаю будет интересно и гостям и жителям города.
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным заводом, природные парки, это все оставило массу незабываемых впечатлений
    Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным
  • М
    Маргарита
    11 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
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    что делало ее рассказ еще более красочным. Тем не менее, снимаю звезду исключительно за то, что немного не наш формат экскурсионной программы. Очень много времени уходит на дорогу и проходит в автомобиле. В основном, экскурсия информационная. Не хватило активности, возможности побольше прогуляться (особенно, по природным достопримечательностям). Несмотря на количество времени, проведенного в рамках поездки, охватывается не так много мест. Отдельное спасибо сопровождающему водителю.

    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион
  • Р
    Родион
    10 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
  • Г
    Галина
    6 мая 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно без ущерба для впечатлений перестроить план маршрута, все супер!
    Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отличная экскурсия, очень приятный гид,забрал из отеля и даже после экскурсии довез до аэропорта. Показал местные красоты, заехали и на
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    озеро, и в нац. парк горы посмотреть, в очень чудесном ресторане пообедали. Осталась очень довольна проведенным днем. Могу смело советовать как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми от 7 лет. (меньшему возрасту будет тяжеловато столько времени провести в дороге)

  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Челябинск: грани истории
    Гид несомненно обладает глубокими знаниями, но 2 часа экскурсии посвящены одной небольшой улице.
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность Алексею за вдумчивое, грамотное
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    построение программы, за полноту переданной информации, за прекрасные человеческие качества! Счастлива, что познакомилась с удивительным краем - Южный Урал! Буду всем рекомендовать и советовать! Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, чудеснейший КРАЙ!

    Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарностьЭкскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность
  • Е
    Евгений
    19 апреля 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    От экскурсии в полном восторге! Потрясающий экскурсовод и великолепное погружение в историю Челябинска. В полной мере смогли почувствовать атмосферу и дух города Челябинска и его жителей.

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
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  1. Были и небыли челябинского Арбата
  2. Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
  3. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
  4. «Сердце-озеро» Зюраткуль
  5. Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июне 2024
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