Пешеходная экскурсия знакомит с историческим центром Челябинска и ключевыми достопримечательностями города. Вы прогуляетесь по улице Кирова, посетите площадь «Алое поле» и Александро-Невскую церковь.
В Историческом музее Южного Урала увидите знаменитый метеорит и экспозиции, посвящённые развитию региона. Маршрут раскрывает путь города от крепости до современного центра Южного Урала.
В Историческом музее Южного Урала увидите знаменитый метеорит и экспозиции, посвящённые развитию региона. Маршрут раскрывает путь города от крепости до современного центра Южного Урала.
Описание экскурсии
От крепости Челяба до индустриального центра Южного Урала
История Челябинска — это путь от пограничной крепости до крупного промышленного и культурного города. Во время прогулки вы познакомитесь с центральными улицами, архитектурой разных эпох и узнаете, как формировался облик современного города.
Кировка и сердце города
Экскурсия начинается на пешеходной части улицы Кирова — главной прогулочной зоне, которую называют «Кировкой». Здесь сосредоточены исторические здания, памятники и городские скульптуры. Далее маршрут ведёт к площади «Алое поле», где возвышается Александро-Невская церковь — один из узнаваемых архитектурных символов города.
Исторический музей и челябинский метеорит
Посещение Исторического музея Южного Урала, где представлена богатая коллекция, рассказывающая о природе и истории региона. В залах музея можно увидеть археологические находки, экспонаты, посвящённые коренным народам, а также материалы о развитии области в послевоенный период. Особое внимание уделяется знаменитому челябинскому метеориту, упавшему в 2013 году в районе озера Чебаркуль. Вы узнаете подробности его падения и последствия, которые вызвал этот космический объект.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Кирова
- Площадь «Алое поле»
- Александро-Невская церковь
- Исторический музей Южного Урала
- Челябинский метеорит
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Очень замечательный экскурсовод. Интересно все рассказала, очень внимательная.
Не понятно, почему посещение Музея не входит в стоимость экскурсии + нельзя было с текущим экскурсоводом пойти
Не понятно, почему посещение Музея не входит в стоимость экскурсии + нельзя было с текущим экскурсоводом пойти
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С
Спасибо за тёплый приём! Нас встретили на ж/д вокзале водитель Сергей и экскурсовод Елена Владимировна, 3- х часовая экскурсия прошла на одном дыхании, мы увидели промышленную часть города, погуляли по центру, удивились вашим паркам!
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С
Спасибо за тёплый приём! Нас встретили на ж/д вокзале водитель Сергей и экскурсовод Елена Владимировна, 3- х часовая экскурсия прошла на одном дыхании, мы увидели промышленную часть города, погуляли по центру, удивились вашим паркам!
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Е
Очень интересная экскурсия в историческом музее, но к сожалению была сильно сокращена из-за нашего опоздания по причине нарушения тайминга экскурсоводом по городу. Я предупредила экскурсовода, что у нас в 13.00
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Н
Получилась очень познавательная прогулка. В спокойном темпе, с вопросами, остановками.
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Г
Экскурсия была очень интересной и позновательной!
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