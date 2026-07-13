От крепости Челяба до индустриального центра Южного Урала

История Челябинска — это путь от пограничной крепости до крупного промышленного и культурного города. Во время прогулки вы познакомитесь с центральными улицами, архитектурой разных эпох и узнаете, как формировался облик современного города.

Кировка и сердце города

Экскурсия начинается на пешеходной части улицы Кирова — главной прогулочной зоне, которую называют «Кировкой». Здесь сосредоточены исторические здания, памятники и городские скульптуры. Далее маршрут ведёт к площади «Алое поле», где возвышается Александро-Невская церковь — один из узнаваемых архитектурных символов города.

Исторический музей и челябинский метеорит

Посещение Исторического музея Южного Урала, где представлена богатая коллекция, рассказывающая о природе и истории региона. В залах музея можно увидеть археологические находки, экспонаты, посвящённые коренным народам, а также материалы о развитии области в послевоенный период. Особое внимание уделяется знаменитому челябинскому метеориту, упавшему в 2013 году в районе озера Чебаркуль. Вы узнаете подробности его падения и последствия, которые вызвал этот космический объект.