читать дальше

по городу. Я предупредила экскурсовода, что у нас в 13.00 экскурсия в музее, экскурсовод нас к музею привела в 13.15. В итоге пока мы приступили к экскурсии в музее осталось 40 минут и продлять они ничего не собирались, потому что там плотный график экскурсий и путаница с ценами за экскурсию в музее тоже оставила не приятные впечатления.