Мои заказы

Музеи и искусство Челябинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Челябинске, цены от 470 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
11 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
«На территории парка вы сможете посетить музеи самоцветов и холодного оружия»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
Начало: По согласованию с гидом
«Далее в рамках прогулки по городским улочкам мы посетим Исторический музей Южного Урала, где можно увидеть знаменитый челябинский метеорит»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Мотоэпоха: экскурсия по музею мотоциклов в Челябинске
На мотоцикле
30 минут
Индивидуальная
Мотоэпоха: экскурсия по музею мотоциклов в Челябинске
Погрузиться в атмосферу 20 века, узнать о советском мотопроме и легендарных ретробайках
Начало: На ул. Линейная
«Узнаете, как энтузиасту удалось создать в Челябинске один из самых необычных музеев России»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
470 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
  2. Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
  3. Мотоэпоха: экскурсия по музею мотоциклов в Челябинске
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памятник Ленину
  2. Сфера любви
  3. Площадь Революции
  4. Кировка
  5. Парк Таганай
  6. озеро Тургояк
  7. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в декабре 2025
Сейчас в Челябинске в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 470 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Челябинске на 2025 год по теме «Музеи», 110 ⭐ отзывов, цены от 470₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль