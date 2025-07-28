Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
«На территории парка вы сможете посетить музеи самоцветов и холодного оружия»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
Начало: По согласованию с гидом
«Далее в рамках прогулки по городским улочкам мы посетим Исторический музей Южного Урала, где можно увидеть знаменитый челябинский метеорит»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Мотоэпоха: экскурсия по музею мотоциклов в Челябинске
Погрузиться в атмосферу 20 века, узнать о советском мотопроме и легендарных ретробайках
Начало: На ул. Линейная
«Узнаете, как энтузиасту удалось создать в Челябинске один из самых необычных музеев России»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
470 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь28 июля 2025Очень понравилось, как информационно, так и зрительно. Слегка не понравилось только что на сайте не указано что это всё находится
- ННиколай10 января 2025Получилась очень познавательная прогулка. В спокойном темпе, с вопросами, остановками.
- ЕЕкатерина21 октября 2024Очень интересная экскурсия в историческом музее, но к сожалению была сильно сокращена из-за нашего опоздания по причине нарушения тайминга экскурсоводом
- ССгибнева8 января 2023Спасибо за тёплый приём! Нас встретили на ж/д вокзале водитель Сергей и экскурсовод Елена Владимировна, 3- х часовая экскурсия прошла на одном дыхании, мы увидели промышленную часть города, погуляли по центру, удивились вашим паркам!
- ГГолубева30 июля 2022Экскурсия была очень интересной и позновательной!
