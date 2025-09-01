читать дальше локации на машине и может договориться и провести вас в места, которые туристам не показывают.

Плюс смешно шутит и классно импровизирует, показывая помимо запланированного ещё и те места, которые будут интересны лично вам.

Идеально, короче

Очень понравилось!Представьте, что вы хотите увидеть разные лица города - и вам их показывает местный, который изучает Челябинск профессионально и сам кайфует от индустриальной эстетики.Плюс возит вас от локации к