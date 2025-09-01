Район Челябинского металлургического завода - это не просто архитектурный ансамбль, а целый мир, хранящий следы прошлого.
Сталинское барокко, немецкий квартал и мозаики дома-аквариума расскажут о сложной истории, скрытой за фасадами. Участники узнают о судьбе советских немцев и изменениях в архитектуре промышленных городов.
Прогулка подходит для тех, кто интересуется историей и архитектурой, но не для детей и любителей дореволюционного модерна
Сталинское барокко, немецкий квартал и мозаики дома-аквариума расскажут о сложной истории, скрытой за фасадами. Участники узнают о судьбе советских немцев и изменениях в архитектуре промышленных городов.
Прогулка подходит для тех, кто интересуется историей и архитектурой, но не для детей и любителей дореволюционного модерна
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура сталинского барокко
- 🏠 Интересный немецкий квартал
- 🖼️ Впечатляющие мозаики дома-аквариума
- ⛪ Храмы разных конфессий
- 📜 История советских немцев
- 🚶 Прогулка с комфортом
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Дворец культуры Металлургов
- Немецкий квартал
- Дом-аквариум
- Католический костёл
- Лютеранская кирха
- Православный храм
Описание экскурсии
Пожалуй, самый роскошный Дворец культуры Челябинска — Металлургов. Особенно примечательна «изнанка» ДК с живописной эстетикой декаданса.
Немецкий квартал — необычный рабочий посёлок раннего послевоенного времени.
Ансамбли жилой застройки, меняющиеся со временем.
Мозаики знаменитого дома-аквариума.
Храмы стиля капиталистический романтизм: католический костёл, лютеранская кирха и православный храм.
Обсудим:
- Перипетии архитектуры промышленных городов — от вынужденного жилья-бараков к «дворцовому» оформлению и далее к функционализму
- Судьбу советских немцев, тему эвакуации в годы Второй мировой войны
- Разность российских городов при кажущейся схожести
Кому прогулка подойдёт, а кому — нет
- Экскурсия будет интересна тем, кто интересуется историей архитектуры, контекстом индустриальности и рабочих посёлков
- Не подойдёт детям, а также тем, кто воспринимает как точку отсчёта эстетики ухоженный дореволюционный модерн
Организационные детали
- Экскурсия проводится частично на машине (от локации к локации), частично — пешком. Едем на Skoda Yeti
- Требуется удобная обувь. Нужно быть готовым, что часть локаций (в частности, Немецкий квартал) во многом маргинальны
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Челябинске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Меня зовут Илья, я историк, исследователь, экскурсовод и выдумщик. Живу в Челябинске. Занимаюсь и увлекаюсь «городами-заводами», индустриальным и архитектурным наследием Урала. Я писал для изданий «Нож», «в лесах» и других,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Роман
1 сен 2025
Три часа пролетели незаметно, это была не экскурсия, а встреча с любителем истории, архитектуры, без официоза, неловкости, только исторические факты рассказанные с душой, юмором, эмоционально заряженные любовью к своему родному краю и любимому делу. Я задавал массу вопросов, Илье на все отвечал развернуто, подробно. Я успел погрузится в историю города, увидеть артефакты, нашел знаки на домах. Искренне рекомендую Илью.
Д
Дмитрий
25 авг 2025
Интересуюсь историей индустриализации нашей страны. Уникальная экскурсия, непарадный Челябинск. Отличное дополнение к общему впечатлению о городе, которое складывается у большинства туристов от посещения центра. Очень понравилось. Рекомендую для вдумчивых гостей (или даже жителей) города.
Полина
4 июл 2025
Очень понравилось!
Представьте, что вы хотите увидеть разные лица города - и вам их показывает местный, который изучает Челябинск профессионально и сам кайфует от индустриальной эстетики.
Плюс возит вас от локации к
Представьте, что вы хотите увидеть разные лица города - и вам их показывает местный, который изучает Челябинск профессионально и сам кайфует от индустриальной эстетики.
Плюс возит вас от локации к
Входит в следующие категории Челябинска
Похожие экскурсии из Челябинска
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
12 ноя в 11:00
13 ноя в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.