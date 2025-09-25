Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая ГЭС и Айские притёсы
Увлекательное путешествие к Порожской ГЭС и Айским притёсам. Оцените мощь водных потоков и насладитесь видами с высоты скальных гряд
25 сен в 08:00
27 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Металлургов Челябинска
Погрузитесь в историю Челябинского металлургического района, где сталинская архитектура и рабочие посёлки раскрывают свои секреты
28 сен в 09:00
29 сен в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Касли - город (из) чугуна
Отправиться из Челябинска на родину каслинского литья, в старый промышленный уголок Урала
28 сен в 08:00
29 сен в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
