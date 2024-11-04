3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектура Челябинска
Прогулка по центру Челябинска раскроет перед вами уникальные архитектурные стили. Узнайте, что скрывается за фасадами зданий и какие легенды связаны с городом
Начало: На площади Революции
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 11:30
4 ноя в 11:30
6 ноя в 11:30
450₽ за человека
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
Окунуться в атмосферу некогда очень богатого, но опустевшего города с множеством модерновых зданий
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Взглянуть на город с нового ракурса и перенестись в один из самых противоречивых этапов его истории
3 ноя в 14:00
4 ноя в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Необычные дома»
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