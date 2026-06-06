Что могут рассказать старинные куклы и плюшевые мишки об истории страны? Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд! Приглашаем вас рассмотреть игрушки, которые пережили революцию, войны и смену эпох. И
Описание экскурсии
- Вы окажетесь в настоящей музей-квартире со старинной мебелью, предметами быта и атмосферой ушедших эпох.
- Увидите старинных кукол, плюшевых мишек и другие игрушки, которыми дети играли более 100 лет назад.
- Узнаете, как развивалось игрушечное производство в дореволюционной России и в советское время.
- Рассмотрите игрушки из самых разных материалов: фарфора, папье-маше, дерева, ткани, металла и ранних видов пластика.
- Полюбуетесь необычной кукольной коммунальной квартирой и узнаете о повседневной жизни целой эпохи.
- Услышите, сколько стоит самая дорогая игрушка в мире и почему некоторые экземпляры становятся объектами охоты коллекционеров.
- Разгадаете загадку одной космической игрушки.
в понедельник в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я коренная челябинка. И поэтому постаралась сделать доброе дело для города. Мой музей-квартира игрушки никого не оставит равнодушным. Это симпатичное, место для проведения экскурсии и досуга, наполненное исторической и культурной информацией. Посетив наш музей, вы поймёте, что Челябинск может улыбаться!
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