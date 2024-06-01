1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 19:30
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Уральское Бали и уральский Марс: незабываемые фото-локации из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
10 июня в 08:00
13 июня в 08:30
16 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Челябинск: грани истории
Кировка - главная знаменитость Челябинска. Пешеходная улица с бутиками, барами и ресторанами. Узнайте историю и современную жизнь города
Начало: Площадь Революции
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тургояк - жемчужина Челябинска: экскурсия на озеро с уникальными пейзажами
Погрузитесь в мир природной красоты и загадочных историй, посетив озеро Тургояк. Незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545₽ за человека
Аудиогид
30 минут
Аудиогид по вокзалу Челябинска (круглосуточно)
Погрузитесь в историю вокзала Челябинска с аудиогидом. Узнайте о витражах, зимнем саде и фонтанах. Вокзал открыт 24/7, экскурсия доступна в любое время
Начало: На 1 этаже вокзала
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:30
300₽ за всё до 100 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Аракульский Шихан из Челябинска
Вырвитесь из городских джунглей и отправьтесь на природу! Прогулка вдоль озера Аракуль, подъём на гору, смотровая площадка с видами, травяной чай и фотосессия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Красоты реки Ай «на лайте» - индивидуальная экскурсия по Челябинску
Вырвитесь из города на день и насладитесь природой! Посетите гидроэлектростанцию, скалы, мост над пропастью и экстрим-парк. Истории о крае шахт и чудес
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление) впечатления смазываются.
- ААлександр1 июня 2024Достаточно хорошая экскурсия нам все понравилось. Думаю будет интересно и гостям и жителям города.
- ДДмитрий30 мая 2024Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным заводом, природные парки, это все оставило массу незабываемых впечатлений
- ММаргарита11 мая 2024В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
- РРодион10 мая 2024Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
- ГГалина6 мая 2024Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно без ущерба для впечатлений перестроить план маршрута, все супер!
- ННаталья4 мая 2024Отличная экскурсия, очень приятный гид,забрал из отеля и даже после экскурсии довез до аэропорта. Показал местные красоты, заехали и на
- ООльга3 мая 2024Гид несомненно обладает глубокими знаниями, но 2 часа экскурсии посвящены одной небольшой улице.
- ЕЕлена24 апреля 2024Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность Алексею за вдумчивое, грамотное
- ЕЕвгений19 апреля 2024От экскурсии в полном восторге! Потрясающий экскурсовод и великолепное погружение в историю Челябинска. В полной мере смогли почувствовать атмосферу и дух города Челябинска и его жителей.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Летние»
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