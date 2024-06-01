1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 19:30
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Челябинск: грани истории
Кировка - главная знаменитость Челябинска. Пешеходная улица с бутиками, барами и ресторанами. Узнайте историю и современную жизнь города
Начало: Площадь Революции
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиогид по вокзалу Челябинска (круглосуточно)
Погрузитесь в историю вокзала Челябинска с аудиогидом. Узнайте о витражах, зимнем саде и фонтанах. Вокзал открыт 24/7, экскурсия доступна в любое время
Начало: На 1 этаже вокзала
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:30
300₽ за всё до 100 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Достаточно хорошая экскурсия нам все понравилось. Думаю будет интересно и гостям и жителям города.
- ООльга3 мая 2024Гид несомненно обладает глубокими знаниями, но 2 часа экскурсии посвящены одной небольшой улице.
- ЕЕвгений19 апреля 2024От экскурсии в полном восторге! Потрясающий экскурсовод и великолепное погружение в историю Челябинска. В полной мере смогли почувствовать атмосферу и дух города Челябинска и его жителей.
- РРустам15 апреля 2024Были проездом в Челябинске и решили свободное время провести с пользой. Александр Ермолаевич, наш гид -"добрый дедушка", с интересом и очень интересно провёл экскурсию. Ответил на наши вопросы. Спасибо ему и организатором.
- ММарина3 января 2024Нам очень повезло с гидом. Артем очень профессионален, доброжелателен и отзывчив. В ночь накануне экскурсии резко похолодало с нуля до
- ААнна29 декабря 2023Нормально.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Для пенсионеров»
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