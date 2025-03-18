Путешествие в Кусу подарит незабываемые впечатления. Вы увидите процесс создания валенок на фабрике «Кусиночка», познакомитесь с дружелюбными хасками и самоедами в контактном парке, насладитесь катанием на собачьей упряжке. Восхождение на скалу Аргус откроет потрясающие виды на реку Ай и леса. Участники экскурсии узнают о культуре и традициях горного Урала. Профессиональный фотограф запечатлеет лучшие моменты, а готовые снимки будут доступны через 1-2 недели

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Экскурсия на фабрику валенок «Кусиночка»

Вы увидите процесс изготовления тёплой и красивой зимней обуви, узнаете секреты производства. А при желании сможете выбрать пару валенок на память.

Контактный хаски-парк

Познакомитесь с дружелюбными хасками и самоедами. Желающие покатаются на собачьей упряжке по живописным зимним тропам. А горячий чай с печеньем создаст идеальную атмосферу, чтобы поделиться впечатлениями!

Восхождение на скалу Аргус

После приятной прогулки вы окажетесь на вершине. И там, среди сосен, ощутите единение с природой и насладитесь пейзажами реки Ай и окружающих лесов.

Ещё мы поговорим о становлении и освоении горного Урала, его культуре, традициях и быте. Обсудим интересные факты, события и людей, оставивших свой след в истории области.

Организационные детали

Готовые фотографии вы получите в течение 1–2 недель (ссылка на облако)

Возможен двухдневный формат экскурсии с остановкой в глэмпинге в сосновом лесу (можно обсудить в личной переписке с гидом)

В стоимость поездки входит

Трансфер на минивэне (Hyundai Starex или Vesta Cross)

Сопровождение гида и профессионального фотографа (в г. Куса)

Травяной чай и лёгкий перекус (печенье, бутерброды)

Оплачивается отдельно