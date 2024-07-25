Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию, даже несмотря на дождь! Роскошные природные виды, неторопливость, дружелюбие, радушность, любовь к своему делу и аккуратное вождение!

С Светлана

Прекрасная поездка, 12 часов пролетели на одном дыхании. С Сергеем очень приятно и легко общаться. Его позитив влюбляет в природу и в красоту этого края. от души рекомендую.