На заводы и фабрики – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «На заводы и фабрики» в Челябинске, цены от 6 545 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
На машине
12 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
5 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
14 900 за всё до 6 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
На автобусе
7 отзывов
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
6 545 за человека
Магия уральской зимы: из Челябинска в Кусу
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия уральской зимы: из Челябинска в Кусу
Катание на собачьих упряжках, тепло шерстяных валенок и роскошные фото на память
Начало: В Челябинске
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    20 октября 2024
    Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
    Экскурсия замечательная, просто восхитительная! Экскурсовод Наталья Павловна влюбленная в город, горы и историю области так все с душой, подробно и интересно рассказывала! Столько интересных подробностей и фактов! Мы слушали взахлёб! Юрий Иванович тоже очень хороший. Буду рекомен всем!
  • Ю
    Юлия
    7 сентября 2024
    Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
    Маршрут оч красивый. Гид Наталья Павловна влюблена в родные края, и ты не можешь не поддаться очарованию. Это увлекательная подача
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    материала, классный день жизни и желание вернуться! Минивэн оч комфортный, водитель Юрий Иванович - мечта туриста. Одна из лучших моих экскурсий. Очень благодарна!

  • И
    Иван
    28 июля 2024
    Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
    Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai - настоящие профессионалы и просто
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    замечательные люди. Очень рекомендую эту экскурсию: за один день масса впечатлений и отличное настроение сразу в двух замечательных местах Южного Урала)

    Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -
  • М
    Маргарита
    11 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
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    что делало ее рассказ еще более красочным. Тем не менее, снимаю звезду исключительно за то, что немного не наш формат экскурсионной программы. Очень много времени уходит на дорогу и проходит в автомобиле. В основном, экскурсия информационная. Не хватило активности, возможности побольше прогуляться (особенно, по природным достопримечательностям). Несмотря на количество времени, проведенного в рамках поездки, охватывается не так много мест. Отдельное спасибо сопровождающему водителю.

    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион
  • Р
    Родион
    10 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
  • Г
    Геннадий
    16 января 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    14/01/24 при морозе -24 С и сильном ветре мыс женой поехали на эту эксурсию и не пожалели. В первую очередь
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    благодаря гиду - Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Очень доброжелательные люди, мы чувствовали себя с ними, как со старыми друзьями. Светлана очень интересно и доступно для восприятия рассказывала об истории и природе тех мест, которые мы посетили. Хорошее сочетание природных и культурно-исторических обектов, делает экскурсию очень привлекательной. Машина шикарная, водитель ночью прогревал её дважды, в результате ещё ранним утром мы сели в тёплую машину, водит прекрасно. Обедали в ресторане "Счастливый кузюк", который нам посоветовала Светлана. Отличное место, прекрасные блюда уральской кухни, включая знаменитые заячьи почки верчёные и варенники с редькой. Спасибо Светлане и Виктору!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «На заводы и фабрики»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
  2. Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
  3. Магия уральской зимы: из Челябинска в Кусу
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Площадь Революции
  4. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в ноябре 2024
Сейчас в Челябинске в категории "На заводы и фабрики" можно забронировать 3 экскурсии от 6 545 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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