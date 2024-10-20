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благодаря гиду - Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Очень доброжелательные люди, мы чувствовали себя с ними, как со старыми друзьями. Светлана очень интересно и доступно для восприятия рассказывала об истории и природе тех мест, которые мы посетили. Хорошее сочетание природных и культурно-исторических обектов, делает экскурсию очень привлекательной. Машина шикарная, водитель ночью прогревал её дважды, в результате ещё ранним утром мы сели в тёплую машину, водит прекрасно. Обедали в ресторане "Счастливый кузюк", который нам посоветовала Светлана. Отличное место, прекрасные блюда уральской кухни, включая знаменитые заячьи почки верчёные и варенники с редькой. Спасибо Светлане и Виктору!