8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
5 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
14 900₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
6 545₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия уральской зимы: из Челябинска в Кусу
Катание на собачьих упряжках, тепло шерстяных валенок и роскошные фото на память
Начало: В Челябинске
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья20 октября 2024Экскурсия замечательная, просто восхитительная! Экскурсовод Наталья Павловна влюбленная в город, горы и историю области так все с душой, подробно и интересно рассказывала! Столько интересных подробностей и фактов! Мы слушали взахлёб! Юрий Иванович тоже очень хороший. Буду рекомен всем!
- ЮЮлия7 сентября 2024Маршрут оч красивый. Гид Наталья Павловна влюблена в родные края, и ты не можешь не поддаться очарованию. Это увлекательная подача
- ИИван28 июля 2024Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai - настоящие профессионалы и просто
- ММаргарита11 мая 2024В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
- РРодион10 мая 2024Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
- ГГеннадий16 января 202414/01/24 при морозе -24 С и сильном ветре мыс женой поехали на эту эксурсию и не пожалели. В первую очередь
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «На заводы и фабрики»
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