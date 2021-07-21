Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк

Хотите прикоснуться к тайнам загадочных Уральских гор

5
3 отзыва
Хотите прикоснуться к тайнам загадочных Уральских гор? Тогда этот пеший поход для вас! Хребет Таганай – один из самых живописных уголков Урала. Настоящее царство скал и каменных рек, горных ручьев, непроходимой тайги и горной тундры. Неповторимая по своей красоте горная страна, овеянная множеством легенд и сказаний.

Таганай привлекает красотой первозданной природы, здесь ищут таинственные оракулы легендарной Гипербореи.

Мифический народ хранит в недрах таганайских гор бесценные клады редких минералов и драгоценных камней.
Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
Ближайшие даты:
13
июл
11
авг

Что вас ожидает 🤩

Отдых на озере Тургояк
Отдых на озере Тургояк
После похода расслабимся на одном из самых чистых пресных озер в России. Его прозрачность составляет 17,5 метров!
Двуглавая сопка
Двуглавая сопка
Совершим увлекательной восхождение на одну из вершин Двуглавой сопки (перья) 1036 м.
Красота Уральских гор
Красота Уральских гор
Самые интересные моменты нашего путешествия и потрясающие панорамы надолго останутся в наших сердцах

Программа тура по дням

1 день
Переход двуглавая Сопка и гремучий ключ

Встреча группы на ж/д вокзале Челябинске в 10:00 по местному времени.

Переезд на автотранспорте в город Златоуст к Центральной усадьбе национального парка «Таганай».

В пути около 2-2,5 часов.

Подъезжаем к входу в парк регистрируемся и начинаем активную часть маршрута.

Через несколько километров на нашем пути встретится река большая Тесьма, вода в реке холодная даже в жару.

От реки нас ожидает подъем до родника Белый Ключ, там же находится туристический приют с одноименным названием.

Легкий обед.

Рюкзаки оставим в приюте, и сделаем радиальное восхождение на одну из вершин Двуглавой сопки (перья) 1036 м.

После спуска нам предстоит переход до ручья гремучий ключ, где и будем ночевать.

Переход двуглавая Сопка и гремучий ключПереход двуглавая Сопка и гремучий ключПереход двуглавая Сопка и гремучий ключПереход двуглавая Сопка и гремучий ключ
2 день
Переход до Откликного гребня и приют Таганай

Продолжаем путь до скал Откликного гребня (1155 м).

Это скальный гребень длиной более 1 км, и высотой более 100 метров.

Нам предстоит на него забраться.

От реки большая Тесьма до Откликного гребня мы шли все время вверх, теперь же будем спускаться, на старую киалимскую дорогу к приюту «Таганай».

Обедаем и совершаем радиальный выход на гору Круглица, самая высокая точка парка Таганай.

С вершины открываются виды на все вершины парка.

После подъема возвращение в приют «Таганай».

Переход до Откликного гребня и приют ТаганайПереход до Откликного гребня и приют ТаганайПереход до Откликного гребня и приют ТаганайПереход до Откликного гребня и приют Таганай
3 день
Переход до Киалимского кордона

После завтрака наш путь лежит по старой киалимской дороге, раньше она соединяла два города: Златоуст и Карабаш.

По ней доходим до «Киалимского кордона».

После обеда сделаем радиальное восхождение на гору Дальний Таганай.

На вершине расположилась высокогорная метеостанция «Таганай гора» в данное время она уже не работает, и является приютом для туристов.

По мере набора высоты меняется растительность, начиная с тайги и заканчивая высокогорной тундрой.

Переход до Киалимского кордонаПереход до Киалимского кордонаПереход до Киалимского кордонаПереход до Киалимского кордона
4 день
Радиальный выход до г. Ицыл

Сегодня с рюкзаками ходить не будем.

Идем в радиальный выход на г. Ицыл.

Возвращаемся на кордон.

Радиальный выход до г. ИцылРадиальный выход до г. ИцылРадиальный выход до г. ИцылРадиальный выход до г. Ицыл
5 день
Переход до р. Куштумга

Сегодня мы выдвигаемся в сторону озера Тургояк.

Перевалим через перевал «уралский».

На реке Сухокаменка делаем обед.

После обеда проходим до речки Куштумга, и встаем на ночлег.

Переход до р. КуштумгаПереход до р. КуштумгаПереход до р. КуштумгаПереход до р. Куштумга
6 день
Переход до озера Тургояк

Продолжаем путь и выходим к озеру Тургояк.

Доброска (около 14 км.) на микроавтобусе (Газель) до оборудованной стоянки (кэмпинг) на озере Тургояк.

Разбиваем лагерь, отдыхаем.

Вспоминаем и надолго фиксируем в памяти все самые интересные моменты вашего путешествия.

Для того чтобы весь год хранить красоту Уральских гор в своем сердце.

Переход до озера ТургоякПереход до озера ТургоякПереход до озера ТургоякПереход до озера Тургояк
7 день
Дневка на Тургояке

Отдых на озере Тургояк.

Дневка на ТургоякеДневка на ТургоякеДневка на ТургоякеДневка на Тургояке
8 день
Заключительный день

Отъезд в г. Челябинск.

Прибытие в г. Челябинск в 16.00 (время местное).

Протяженность активной части маршрута 95 км.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт до начала маршрута и обратно
  • Питание на маршруте (готовим сами на костре/горелке)
  • Групповое снаряжение
  • Сопровождение гида-инструктора
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Челябинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальное снаряжение (спальник, рюкзак и пр.)
Место начала и завершения?
г. Челябинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы: паспорт, страховой медицинский полис.

Рекомендации по снаряжению.

Готовя экипировку к туру, руководствуйтесь тем, что ваши личные вещи будут перемещаться вместе с вами. Отнеситесь продумано к подбору необходимых вам вещей, исключите лишние вещи, которые заведомо будут тяготить вас и занимать место.

Какое снаряжение необходимо:

  • удобная, разношенная обувь, лучше всего подойдут треккинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Обуви нужно уделить особое внимание;
  • сапоги резиновые (в некоторых случаях удобнее всего);
  • сланцы, теккинговые сандали;
  • удобная спортивная одежда (по сезону);
  • ветрозащитный костюм. Куртка (штормовка). Ветрозащитная куртка типа «Анорак»;
  • запасная одежда;
  • теплые вещи;
  • термобелье (верх и низ);
  • хороший дождевик и накидка на рюкзак;
  • головной убор (кепка, панама, шапка);
  • перчатки (теплые, х/б);
  • носки 2–3 пары;
  • футболка 2–3 штуки;
  • спальник (комфорт до -0), коврик, рюкзак около 60-100л;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей;
  • личная медицинская аптечка;
  • фляга для воды 0.5 – 1 л. Можно использовать пластиковую бутылку;
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • палки телескопические (треккинговые) по желанию;
  • фонарик налобный (+ запасной комплект батареек);
  • туалетные принадлежности (туал. бумага, зуб щётка, паста, гигиеническая помада);
  • личная посуда (КЛМН – кружка, ложка, миска, нож);
  • накомарник для защиты от мошки и комаров;
  • необходимо иметь при себе средства от комаров, клещей.

Все запасные вещи нужно упаковать в непромокаемые мешки.

Часто люди берут с собой много лишних вещей, и, как следствие, их рюкзак значительно тяжелее, чем у других (организованных) членов группы.

Важно помнить, что лишние вещи в походе – это утяжеление рюкзака, который вам нужно нести на себе. Тяжелый рюкзак – меньшая возможность получить удовольствие от похода. Собирайте рюкзак с умом. Взвесьте все вещи, которые планируете брать с собой и хорошо подумайте, что вам действительно нужно.

Кто может участвовать в туре?

К участникам пешеходных походов не предъявляются особые физические требования, однако на маршруте будет гораздо проще физически активным, выносливым и терпеливым людям.

С 12 лет в сопровождении взрослых.

Ежедневно группа проходит по 10 – 20 км. Во время похода каждый участник несет свои личные вещи и часть общего снаряжения: палатки, котлы, продукты и др. (около 5–8 кг на человека).

Что мы готовим в походе?

Супы: борщ, щи, рассольник, харчо, суп-лапша, гороховый, с фасолью, рыбный и др.

Для приготовления используется тушенка и рыбные консервы.

Каши молочные: рисовая, геркулес с изюмом, курагой, пшенная, кукурузная.

Для приготовления используется сухое и/или сгущенное молоко.

Другие блюда: гречка с тушенкой, плов, овощное рагу, макароны с тушенкой и др.

В приготовлении так же используется тушенка и рыбные консервы.

Горячее питание – завтрак и ужин, обед в некоторых случаях перекус.

Что мы кушаем во время перекуса:

Колбаса, рыбные консервы, мясной паштет, икра кабачковая или баклажанная, плавленый или колбасный сыр, хлеб, печенье, конфеты, чай, вода.

Воду для приготовления пищи и питья берем из рек и ручьев.

Особенности вашего питания необходимо сообщить заранее. Если у вас аллергия на какие-то продукты питания или вы предпочитаете вегетарианскую кухню, то инструктор должен об этом знать заранее, пересмотр меню будет в рамках предлагаемых нами продуктов. Если у вас достаточно серьезные ограничения, и из наших продуктов вам ничего нельзя. В таком случае продуктами питания вам необходимо обеспечить себя самостоятельно.

Кто будет сопровождать в путешествии?

Во время пешего похода в группе до 12 человек на маршруте вас сопровождает 1 опытный гид-проводник.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
21 июля 2021
Поход был отличный. Так как не сложный, подходит для начинающих и детей. Парк Таганай очень красив, все чисто, стоянки оборудованы. Нам еще и с погодой повезло, да и компания была веселая, что тоже не мало важно. Отдельное спасибо нашему гиду Егору за его терпение. Хотелось бы обратиться к организаторам с просьбой о внесении изменений в маршрут, а именно, увеличив стоянку на озере Тургояк до двух ночей и не на выходные дни, а также разместив туристов немного дальше от основного места скопления людей, т. к. все буквально превращено в общественный туалет. А само место сказочное!
Д
30 июня 2021
великолепный тур, Южный Урал прекрасен! несмотря на достаточно серьезную протяженность (более 80 км) и шесть восхождений (пусть и на невысокие горы, но все же), поход оказался по силам и в удовольствие всей семье, включая ребенка.
А
13 авг 2019
Нам сильно повезло, группа была огромная - целых два человека, я и моя подруга. Говорю без кавычек, с восхищением, поскольку замечательный инструктор Егор от нас не отказался, а провел нас по маршруту полноценно. Преимущество такой группы - мобильность, поэтому мы могли немного корректировать собственный маршрут с учетом настроения, пожелания, физической формы на текущий момент. Егор был всегда рядом: подавал руку на скользких камнях, носил все тяжелые вещи, включая котелки, горелку, аптечку, защищал нас (благо лишь словами) от гипотетически водящихся в тех краях медведей и волков. Словом, был нашей надеждой и опорой. Твердо знал куда и зачем мы идем, был легок и интересен в общении.
Мы с подругой туристки не то, что опытные, но бывалые. Видали Кавказ, Алтай, Карелию. Ответственно заявляю: не бывает "легких" гор, горы - всегда испытание и проверка для самого себя. Сможешь ли жить неделю без девайсов, с одними и теми же людьми, без удобств и любимой подушки, покусанный комарами, продранный валунами. Сможешь ли волочь свой рюкзак и при этом наслаждаться видами. Вот у нас получилось. Один из радиальных выходов был незабываемым: под тобой камни бело-изумрудного цвета, над тобой тяжелые тучи, по тебе скользит удалой молодец-ветер. Да такой, что очки срывает. Чем не приключение? Или вот баня на одном из приютов(кемпингов). Выбегаешь из нее и плюхаешься в купель с чистейшей родниковой (поэтому ледяной) водой. Удовольствие, не доступное в цивилизации. Или озеро Тургояк - изюминка нашего маршрута. Огромное, как море, прозрачное, как слеза… Мы полюбили Таганай, Урал, сильных и смелых уральцев.
Спасибо нашему координатору Юле, что своевременно снабжала нас информацией, держала руку на пульсе. А тем паче - что помогла оперативно вернуть предоплату товарищу, который не смог поехать.
Друзьям и знакомым порекомендуем и "Большую Страну", и Юлию, и Егора, и невероятный край, где самоцветы валяются под ногами, а люди делятся даже тем, чего им самим не хватает.
Спасибо и до новых встреч!

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