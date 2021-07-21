Встреча группы на ж/д вокзале Челябинске в 10:00 по местному времени.

Переезд на автотранспорте в город Златоуст к Центральной усадьбе национального парка «Таганай».

В пути около 2-2,5 часов.

Подъезжаем к входу в парк регистрируемся и начинаем активную часть маршрута.

Через несколько километров на нашем пути встретится река большая Тесьма, вода в реке холодная даже в жару.

От реки нас ожидает подъем до родника Белый Ключ, там же находится туристический приют с одноименным названием.

Легкий обед.

Рюкзаки оставим в приюте, и сделаем радиальное восхождение на одну из вершин Двуглавой сопки (перья) 1036 м.

После спуска нам предстоит переход до ручья гремучий ключ, где и будем ночевать.