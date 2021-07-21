Встреча группы на ж/д вокзале Челябинске в 10:00 по местному времени.
Переезд на автотранспорте в город Златоуст к Центральной усадьбе национального парка «Таганай».
В пути около 2-2,5 часов.
Подъезжаем к входу в парк регистрируемся и начинаем активную часть маршрута.
Через несколько километров на нашем пути встретится река большая Тесьма, вода в реке холодная даже в жару.
От реки нас ожидает подъем до родника Белый Ключ, там же находится туристический приют с одноименным названием.
Легкий обед.
Рюкзаки оставим в приюте, и сделаем радиальное восхождение на одну из вершин Двуглавой сопки (перья) 1036 м.
После спуска нам предстоит переход до ручья гремучий ключ, где и будем ночевать.
Продолжаем путь до скал Откликного гребня (1155 м).
Это скальный гребень длиной более 1 км, и высотой более 100 метров.
Нам предстоит на него забраться.
От реки большая Тесьма до Откликного гребня мы шли все время вверх, теперь же будем спускаться, на старую киалимскую дорогу к приюту «Таганай».
Обедаем и совершаем радиальный выход на гору Круглица, самая высокая точка парка Таганай.
С вершины открываются виды на все вершины парка.
После подъема возвращение в приют «Таганай».
После завтрака наш путь лежит по старой киалимской дороге, раньше она соединяла два города: Златоуст и Карабаш.
По ней доходим до «Киалимского кордона».
После обеда сделаем радиальное восхождение на гору Дальний Таганай.
На вершине расположилась высокогорная метеостанция «Таганай гора» в данное время она уже не работает, и является приютом для туристов.
По мере набора высоты меняется растительность, начиная с тайги и заканчивая высокогорной тундрой.
Сегодня с рюкзаками ходить не будем.
Идем в радиальный выход на г. Ицыл.
Возвращаемся на кордон.
Сегодня мы выдвигаемся в сторону озера Тургояк.
Перевалим через перевал «уралский».
На реке Сухокаменка делаем обед.
После обеда проходим до речки Куштумга, и встаем на ночлег.
Продолжаем путь и выходим к озеру Тургояк.
Доброска (около 14 км.) на микроавтобусе (Газель) до оборудованной стоянки (кэмпинг) на озере Тургояк.
Разбиваем лагерь, отдыхаем.
Вспоминаем и надолго фиксируем в памяти все самые интересные моменты вашего путешествия.
Для того чтобы весь год хранить красоту Уральских гор в своем сердце.
Отдых на озере Тургояк.
Отъезд в г. Челябинск.
Прибытие в г. Челябинск в 16.00 (время местное).
Протяженность активной части маршрута 95 км.
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Необходимые документы: паспорт, страховой медицинский полис.
Рекомендации по снаряжению.
Готовя экипировку к туру, руководствуйтесь тем, что ваши личные вещи будут перемещаться вместе с вами. Отнеситесь продумано к подбору необходимых вам вещей, исключите лишние вещи, которые заведомо будут тяготить вас и занимать место.
Какое снаряжение необходимо:
Все запасные вещи нужно упаковать в непромокаемые мешки.
Часто люди берут с собой много лишних вещей, и, как следствие, их рюкзак значительно тяжелее, чем у других (организованных) членов группы.
Важно помнить, что лишние вещи в походе – это утяжеление рюкзака, который вам нужно нести на себе. Тяжелый рюкзак – меньшая возможность получить удовольствие от похода. Собирайте рюкзак с умом. Взвесьте все вещи, которые планируете брать с собой и хорошо подумайте, что вам действительно нужно.
К участникам пешеходных походов не предъявляются особые физические требования, однако на маршруте будет гораздо проще физически активным, выносливым и терпеливым людям.
С 12 лет в сопровождении взрослых.
Ежедневно группа проходит по 10 – 20 км. Во время похода каждый участник несет свои личные вещи и часть общего снаряжения: палатки, котлы, продукты и др. (около 5–8 кг на человека).
Супы: борщ, щи, рассольник, харчо, суп-лапша, гороховый, с фасолью, рыбный и др.
Для приготовления используется тушенка и рыбные консервы.
Каши молочные: рисовая, геркулес с изюмом, курагой, пшенная, кукурузная.
Для приготовления используется сухое и/или сгущенное молоко.
Другие блюда: гречка с тушенкой, плов, овощное рагу, макароны с тушенкой и др.
В приготовлении так же используется тушенка и рыбные консервы.
Горячее питание – завтрак и ужин, обед в некоторых случаях перекус.
Что мы кушаем во время перекуса:
Колбаса, рыбные консервы, мясной паштет, икра кабачковая или баклажанная, плавленый или колбасный сыр, хлеб, печенье, конфеты, чай, вода.
Воду для приготовления пищи и питья берем из рек и ручьев.
Особенности вашего питания необходимо сообщить заранее. Если у вас аллергия на какие-то продукты питания или вы предпочитаете вегетарианскую кухню, то инструктор должен об этом знать заранее, пересмотр меню будет в рамках предлагаемых нами продуктов. Если у вас достаточно серьезные ограничения, и из наших продуктов вам ничего нельзя. В таком случае продуктами питания вам необходимо обеспечить себя самостоятельно.
Во время пешего похода в группе до 12 человек на маршруте вас сопровождает 1 опытный гид-проводник.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.