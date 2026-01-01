Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
«Мы совершим небольшую прогулку вдоль берега одного из самых живописных озер»
Завтра в 11:00
22 янв в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
«По пути на озеро Тургояк вы познакомитесь с единственной на Южном Урале мраморной пещерой, а поднявшись на гору, расположенную поблизости, полюбуетесь окружающей панорамой десятка озер, разбросанных, как осколки зеркала среди гор и лесов»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
18 060 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
«Как только доберёмся до национального парка, прежде всего отправимся на берег озера: именно оно и дало название и парку, и хребту»
2 фев в 08:00
3 фев в 08:00
18 260 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в январе 2026
Сейчас в Челябинске в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 18 260. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Челябинске на 2026 год по теме «Озера», 120 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март