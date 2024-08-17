2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 12:00
31 авг в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
«Вы окажетесь на смотровой площадке Семибратка, с которой открывается панорама Уральских гор — виды на Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу, Долину сказок»
7 сен в 09:00
14 сен в 09:00
6 545₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
Уральское Бали и гора Сугомак из Челябинска
Отправьтесь в увлекательное путешествие на Уральское Бали и гору Сугомак. Увидите лазурное озеро, исследуете пещеры и насладитесь захватывающими видами
Начало: На улице Дарвина
«Гора Сугомак и Сугомакская пещера»
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
21 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 августа 2024Экскурсия прошла прекрасно, познавательно, душевно! Дарья, спасибо за предоставленную возможность узнать город и познакомиться с уникальным человеком, нашим гидом по
- ИИван28 июля 2024Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai - настоящие профессионалы и просто
- ААлександр2 июля 2024Интересная и увлекательная автопешеходная экскурсия по Челябинску с гидом Ольгой. Проехались по ключевым районам и достопримечательностям города и основательно все
- ААлексей29 июня 2024Экскурсия понравилась! Прошло все довольно комфортно, познавательно и интересно! Экскурсовод Наталья очень много знает про Миасс, Златоуст, ей нужно книгу
- ЕЕлена23 июня 2024В целом, экскурсия прошла неплохо, что-то удалось посмотреть. Изначально продолжительность экскурсии указывалась 9 часов. Это важно, т. к. в этот
- ААртём12 июня 2024Очень понравилась экскурсовод Светлана Геннадьевна. Рассказывала интересно,много,хотелось слушать ещё и ещё. Рекомендуем!
- ДДмитрий19 октября 2022Поход по парку Зюраткуль и гора Иремельсупер
- ННиколай18 сентября 2022Пеший поход по парку Таганай и озеро ТургоякТурпоход организованный вами по Южному Уралу (Таганай -Тургояк) прошел с инструктором Егором прекрасно и удачно! Сразу не смог вам сообщить,
- ООльга29 июля 2022Поход по парку Зюраткуль и гора ИремельОрганизация безупречна
- ООльга29 июля 2022Пеший поход по парку Таганай и озеро ТургоякПрекрасный тур: сочетание интенсивного похода, восхождений и релакса на озере с потрясающей красоты природы Урала!
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Горы»
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