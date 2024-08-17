Экскурсии к горам Челябинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Челябинске, цены от 6 545 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
На машине
36 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 12:00
31 авг в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
На автобусе
5 отзывов
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
«Вы окажетесь на смотровой площадке Семибратка, с которой открывается панорама Уральских гор — виды на Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу, Долину сказок»
7 сен в 09:00
14 сен в 09:00
6 545 за человека
Уральское Бали и гора Сугомак из Челябинска
На машине
8 часов
Индивидуальная
Уральское Бали и гора Сугомак из Челябинска
Отправьтесь в увлекательное путешествие на Уральское Бали и гору Сугомак. Увидите лазурное озеро, исследуете пещеры и насладитесь захватывающими видами
Начало: На улице Дарвина
«Гора Сугомак и Сугомакская пещера»
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
21 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 августа 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Экскурсия прошла прекрасно, познавательно, душевно! Дарья, спасибо за предоставленную возможность узнать город и познакомиться с уникальным человеком, нашим гидом по
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    городу - Александром Ермолаевичем! У нас получилось увлекательное погружение в исторические факты и интересные истории, как из жизни города, так и из жизни известных и знаковых людей.

  • И
    Иван
    28 июля 2024
    Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
    Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai - настоящие профессионалы и просто
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    замечательные люди. Очень рекомендую эту экскурсию: за один день масса впечатлений и отличное настроение сразу в двух замечательных местах Южного Урала)

    Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -
  • А
    Александр
    2 июля 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Интересная и увлекательная автопешеходная экскурсия по Челябинску с гидом Ольгой. Проехались по ключевым районам и достопримечательностям города и основательно все
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    осмотрели: сад Победы, Ленинский район города, вокзал, стадион Трактор, Христорождественский собор, парк Алое поле, часть Кировки и многое другое. Благодаря великолепным комментариям гида Ольги узнал многое о городе, его истории, промышленности, а также знаменитых уроженцах и местных жителях. Экскурсия длилась несколько дольше, чем заявленные 2,5 часа, но время пролетело незаметно. Всем гостям города настоятельно ее рекомендую.

  • А
    Алексей
    29 июня 2024
    Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
    Экскурсия понравилась! Прошло все довольно комфортно, познавательно и интересно! Экскурсовод Наталья очень много знает про Миасс, Златоуст, ей нужно книгу
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    об истории города, о ее улицах, домах писать. На любой вопрос может дать развернутый ответ! Мне все очень понравилось! Единственное, мне, как любителю исторических экспонатов и погружения в быт жителей тех мест куда приезжаю, не хватило посещения музеев, исторических мест. Но экскурсия это не предполагала, да и не все такие как я. Поэтому для приезжающих туристов, такой маршрут будет вполне интересно попробовать!

  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
    В целом, экскурсия прошла неплохо, что-то удалось посмотреть. Изначально продолжительность экскурсии указывалась 9 часов. Это важно, т. к. в этот
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    же день был запланирован вылет. По факту, в момент начала экскурсовод сообщила, что экскурсия займет 11 часов. Учитывая продолжительность дороги до 1 точки высадки (3 часа), дополнительный «крюк» за парой туристов увеличил это время на 1 час. Таким образом, из 11 часов экскурсии 8 было потрачено на дорогу, 1 час на обед, 30 минут на оружейный магазин. Коллеги, побывавшие на экскурсии за 3 дня до нас с другим гидом, остались в полном восторге, чего не могу сказать о своей группе. Мы засыпали как всю дорогу туда, так и обратно.

  • А
    Артём
    12 июня 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Очень понравилась экскурсовод Светлана Геннадьевна. Рассказывала интересно,много,хотелось слушать ещё и ещё. Рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    19 октября 2022
    Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
    супер
  • Н
    Николай
    18 сентября 2022
    Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
    Турпоход организованный вами по Южному Уралу (Таганай -Тургояк) прошел с инструктором Егором прекрасно и удачно! Сразу не смог вам сообщить,
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    поздно с работы возвращался, но в каждый выходной с удовольствием просматриваю свои фото, видео и фото, видео от ребят участников похода и словно снова путешествую по горам! Снимал сам неразборчиво, для меня в горах и на природе все интересно от простого камня и цветка до величественных пиков, гребней, бурлящих ручьев, рек, озер! Еще раз благодарю за увлекательный, отличный турпоход! Николай.

  • О
    Ольга
    29 июля 2022
    Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
    Организация безупречна
  • О
    Ольга
    29 июля 2022
    Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
    Прекрасный тур: сочетание интенсивного похода, восхождений и релакса на озере с потрясающей красоты природы Урала!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Горы»

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  1. Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
  2. Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
  3. Уральское Бали и гора Сугомак из Челябинска
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в августе 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 6 545 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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