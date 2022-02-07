Совершите восхождение на самый высокий хребет Челябинской области – хребет Нургуш (1406 м), общая протяженность – 39 км. Восхождение несложное, почти половину дороги идем по деревянному настилу.
Встреча группы на ж/д вокзале г. Челябинска в 10:00 (по местному времени).
Отправление из г. Челябинска.
Приезжаем в поселок Зюраткуль, из этого поселка начнется активная часть нашего путешествия.
Идем в радиальное восхождение на хребет Зюраткуль (1175 м).
Восхождение несложное, почти половину дороги идем по деревянному настилу.
Поднявшись на вершину, взгляду открывается прекрасное зрелище высокогорного озера Зюраткуль.
Спускаемся обратно к озеру, и переходим вдоль озера до места стоянки.
Продолжаем путь вдоль озера и выходим к реке Малый Кыл.
Отсюда начнем постепенно набирать высоту и придем к подножью горы Нургуш.
Сегодня нам предстоит восхождение на гору Большой Нургуш, самую высокую точку Челябинской области, ее высота 1406 метров.
Отсюда вновь увидим озеро Зюраткуль.
Дальнейший путь лежит через самое крупное в области горно-тундровое плато.
Совершив траверс хребта Большой Нургуш, начинаем спуск в урочище Олимпиев кордон, где и остановимся на ночлег.
После завтрака совершаем радиальный выход на гору Уван (1222 м).
С вершины открывается вид на весь хребет Нургуш.
После обеда надеваем рюкзаки и идем по лесной дороге через перевал средний Нургуш к реке Березяк.
Разбиваем лагерь и ночуем.
Начинаем путь в сторону горы Иремель.
Путь лежит вдоль реки Березяк, постоянно пересекая небольшие притоки, и болотца.
Добравшись до одного из притоков ручья Кундрюш, разбиваем лагерь.
От ручья Кундрюш доходим до реки Тюлюк.
В живописное место которое называется «урочище «Ларкино Ущелье».
Радиальное восхождение на вторую по величине вершину Южного Урала гору Большой Иремель.
Далее идем траверсом по хребту в сторону горы Жеребчик.
После возвращаемся в лагерь.
Вечером возле костра, вспоминаем и надолго фиксируем в памяти все самые интересные моменты вашего путешествия.
Для того чтобы весь год хранить красоту Уральских гор в своем сердце.
Переходим в село Тюлюк, садимся в ожидающий нас транспорт.
Отправляемся в г. Челябинск.
Прибытие в г. Челябинск в 17:00 (время местное).
Протяженность активной части маршрута 105 км.
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Тур предусматривает ночевки в двух- и трехместных туристических палатках.
Ночевки в палатках.
Готовя экипировку к туру, руководствуйтесь тем, что ваши личные вещи будут перемещаться вместе с вами. Отнеситесь продумано к подбору необходимых вам вещей, исключите лишние вещи, которые заведомо будут тяготить вас и занимать место.
Все запасные вещи нужно упаковать в непромокаемые мешки.
Часто люди берут с собой много лишних вещей, и, как следствие, их рюкзак значительно тяжелее, чем у других (организованных) членов группы.
Важно помнить, что лишние вещи в походе – это утяжеление рюкзака, который вам нужно нести на себе.
Тяжелый рюкзак – меньшая возможность получить удовольствие от похода. Собирайте рюкзак с умом. Взвесьте все вещи, которые планируете брать с собой и хорошо подумайте, что вам действительно нужно.
К участникам пешеходных походов не предъявляются особые физические требования, однако на маршруте будет гораздо проще физически активным, выносливым и терпеливым людям.
На тур допускаются дети с 14 лет в сопровождении родителей.
Ежедневно группа проходит по 10 – 20 км. Во время похода каждый участник несет свои личные вещи и часть общего снаряжения: палатки, котлы, продукты и др. (около 5-8 кг на человека).
Супы: борщ, щи, рассольник, харчо, суп-лапша, гороховый, с фасолью, рыбный и др. Для приготовления используется тушенка и рыбные консервы.
Каши молочные: рисовая, геркулес с изюмом, курагой, пшенная, кукурузная. Для приготовления используется сухое и/или сгущенное молоко.
Другие блюда: гречка с тушенкой, плов, овощное рагу, макароны с тушенкой и др. В приготовлении так же используется тушенка и рыбные консервы.
Горячее питание – завтрак и ужин, обед в некоторых случаях перекус.
Что мы кушаем во время перекуса: колбаса, рыбные консервы, мясной паштет, икра кабачковая или баклажанная, плавленый или колбасный сыр, хлеб, печенье, конфеты, джем, чай, вода.
Воду для приготовления пищи и питья берем из рек и ручьев.
Особенности вашего питания необходимо сообщить заранее:
Во время пешего похода в группе до 12 человек на маршруте вас сопровождает 1 опытный гид-проводник.