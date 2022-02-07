Восхождение на хребет Зюраткуль

Документы: паспорт, страховой медицинский полис. Удобная, разношенная обувь, лучше всего подойдут треккинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Обуви нужно уделить особое внимание. Сапоги резиновые (в некоторых случаях удобнее всего). Сланцы, теккинговые сандали. Удобная спортивная одежда (по сезону). Ветрозащитный костюм. Куртка (штормовка). Ветрозащитная куртка типа «Анорак». Запасная одежда. Теплые вещи. Термобелье (верх и низ). Хороший дождевик и накидка на рюкзак. Головной убор (кепка, панама, шапка). Перчатки (теплые, х\б). Носки 2-3 пары. Футболка 2-3 штуки. Спальник (комфорт до -0), коврик, рюкзак около 60-100л. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей. Личная медицинская аптечка. Фляга для воды 0.5 – 1 л. Можно использовать пластиковую бутылку. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. Сидение туристическое (хоба). Палки телескопические (треккинговые) по желанию. Фонарик налобный (+ запасной комплект батареек). Туалетные принадлежности (туал. бумага, зуб щётка, паста, гигиеническая помада). Личная посуда (КЛМН – кружка, ложка, миска, нож). Накомарник для защиты от мошки и комаров. Необходимо иметь при себе средства от комаров, клещей.

Готовя экипировку к туру, руководствуйтесь тем, что ваши личные вещи будут перемещаться вместе с вами. Отнеситесь продумано к подбору необходимых вам вещей, исключите лишние вещи, которые заведомо будут тяготить вас и занимать место.

Все запасные вещи нужно упаковать в непромокаемые мешки.

Часто люди берут с собой много лишних вещей, и, как следствие, их рюкзак значительно тяжелее, чем у других (организованных) членов группы.

Важно помнить, что лишние вещи в походе – это утяжеление рюкзака, который вам нужно нести на себе.

Тяжелый рюкзак – меньшая возможность получить удовольствие от похода. Собирайте рюкзак с умом. Взвесьте все вещи, которые планируете брать с собой и хорошо подумайте, что вам действительно нужно.