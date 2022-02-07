Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель

Откройте для себя уральский национальный парк «Зюраткуль»

5
3 отзыва
Откройте для себя уральский национальный парк "Зюраткуль", который находится в Челябинской области. «Зюраткуль» – одна из немногих территорий области с относительно нетронутой природой.

Сверкающее сапфиром в изумрудной зелени лесов высокогорное озеро Зюраткуль (724 метра над уровнем моря) – главное украшение парка. Свое название получило от башкирского Юрак – куль, что означает Сердце – озеро.

Уникальным является высотное положение озера – это самое высокогорное и вместе с тем самое пресное озеро Южного Урала. Вода очень чистая, так как водообмен в озере происходит за год.

Природа словно в колыбель уложила озеро в окружении хребтов – Уреньги, Лукаша, Нургуша, Москаля и Зюраткуля, которые берегут котловину от леденящих северных ветров.
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
Ближайшие даты:
21
авг
18
сен

Описание

Совершите восхождение на самый высокий хребет Челябинской области – хребет Нургуш (1406 м), общая протяженность – 39 км. Восхождение несложное, почти половину дороги идем по деревянному настилу.

Программа тура по дням

1 день

Восхождение на хребет Зюраткуль

Встреча группы на ж/д вокзале г. Челябинска в 10:00 (по местному времени).

Отправление из г. Челябинска.

Приезжаем в поселок Зюраткуль, из этого поселка начнется активная часть нашего путешествия.

Идем в радиальное восхождение на хребет Зюраткуль (1175 м).

Восхождение несложное, почти половину дороги идем по деревянному настилу.

Поднявшись на вершину, взгляду открывается прекрасное зрелище высокогорного озера Зюраткуль.

Спускаемся обратно к озеру, и переходим вдоль озера до места стоянки.

2 день

Переход до подножья Нургуша

Продолжаем путь вдоль озера и выходим к реке Малый Кыл.

Отсюда начнем постепенно набирать высоту и придем к подножью горы Нургуш.

3 день

Траверс хребта большой Нургуш и переход до Олимпиева кордона

Сегодня нам предстоит восхождение на гору Большой Нургуш, самую высокую точку Челябинской области, ее высота 1406 метров.

Отсюда вновь увидим озеро Зюраткуль.

Дальнейший путь лежит через самое крупное в области горно-тундровое плато.

Совершив траверс хребта Большой Нургуш, начинаем спуск в урочище Олимпиев кордон, где и остановимся на ночлег.

4 день

Радиальный выход на г. Уван и переход до реки Березяк

После завтрака совершаем радиальный выход на гору Уван (1222 м).

С вершины открывается вид на весь хребет Нургуш.

После обеда надеваем рюкзаки и идем по лесной дороге через перевал средний Нургуш к реке Березяк.

Разбиваем лагерь и ночуем.

5 день

Переход до ручья Кундрюш

Начинаем путь в сторону горы Иремель.

Путь лежит вдоль реки Березяк, постоянно пересекая небольшие притоки, и болотца.

Добравшись до одного из притоков ручья Кундрюш, разбиваем лагерь.

6 день

Переход до реки Тюлюк

От ручья Кундрюш доходим до реки Тюлюк.

В живописное место которое называется «урочище «Ларкино Ущелье».

7 день

Радиальный выход на г. Большой Иремель

Радиальное восхождение на вторую по величине вершину Южного Урала гору Большой Иремель.

Далее идем траверсом по хребту в сторону горы Жеребчик.

После возвращаемся в лагерь.

Вечером возле костра, вспоминаем и надолго фиксируем в памяти все самые интересные моменты вашего путешествия.

Для того чтобы весь год хранить красоту Уральских гор в своем сердце.

8 день

Заключительный день

Переходим в село Тюлюк, садимся в ожидающий нас транспорт.

Отправляемся в г. Челябинск.

Прибытие в г. Челябинск в 17:00 (время местное).

Протяженность активной части маршрута 105 км.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в двух- и трехместных туристических палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

7 ночей

Ночевки в палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт до начала маршрута и обратно
  • Питание на маршруте (готовим сами на костре/горелке)
  • Групповое снаряжение
  • Сопровождение гида-проводника
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Челябинска и обратно
  • Питание до и после похода
  • Индивидуальное снаряжение (спальник, рюкзак и пр.)
Место начала и завершения?
г. Челябинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы: паспорт, страховой медицинский полис.
  2. Удобная, разношенная обувь, лучше всего подойдут треккинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Обуви нужно уделить особое внимание.
  3. Сапоги резиновые (в некоторых случаях удобнее всего).
  4. Сланцы, теккинговые сандали.
  5. Удобная спортивная одежда (по сезону).
  6. Ветрозащитный костюм. Куртка (штормовка). Ветрозащитная куртка типа «Анорак».
  7. Запасная одежда.
  8. Теплые вещи.
  9. Термобелье (верх и низ).
  10. Хороший дождевик и накидка на рюкзак.
  11. Головной убор (кепка, панама, шапка).
  12. Перчатки (теплые, х\б).
  13. Носки 2-3 пары.
  14. Футболка 2-3 штуки.
  15. Спальник (комфорт до -0), коврик, рюкзак около 60-100л.
  16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей.
  17. Личная медицинская аптечка.
  18. Фляга для воды 0.5 – 1 л. Можно использовать пластиковую бутылку.
  19. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
  20. Сидение туристическое (хоба).
  21. Палки телескопические (треккинговые) по желанию.
  22. Фонарик налобный (+ запасной комплект батареек).
  23. Туалетные принадлежности (туал. бумага, зуб щётка, паста, гигиеническая помада).
  24. Личная посуда (КЛМН – кружка, ложка, миска, нож).
  25. Накомарник для защиты от мошки и комаров.
  26. Необходимо иметь при себе средства от комаров, клещей.

Готовя экипировку к туру, руководствуйтесь тем, что ваши личные вещи будут перемещаться вместе с вами. Отнеситесь продумано к подбору необходимых вам вещей, исключите лишние вещи, которые заведомо будут тяготить вас и занимать место.
Все запасные вещи нужно упаковать в непромокаемые мешки.

Часто люди берут с собой много лишних вещей, и, как следствие, их рюкзак значительно тяжелее, чем у других (организованных) членов группы.
Важно помнить, что лишние вещи в походе – это утяжеление рюкзака, который вам нужно нести на себе.

Тяжелый рюкзак – меньшая возможность получить удовольствие от похода. Собирайте рюкзак с умом. Взвесьте все вещи, которые планируете брать с собой и хорошо подумайте, что вам действительно нужно.

Кто может участвовать в туре?

К участникам пешеходных походов не предъявляются особые физические требования, однако на маршруте будет гораздо проще физически активным, выносливым и терпеливым людям.

На тур допускаются дети с 14 лет в сопровождении родителей.

Ежедневно группа проходит по 10 – 20 км. Во время похода каждый участник несет свои личные вещи и часть общего снаряжения: палатки, котлы, продукты и др. (около 5-8 кг на человека).

Что мы готовим в походе

Супы: борщ, щи, рассольник, харчо, суп-лапша, гороховый, с фасолью, рыбный и др. Для приготовления используется тушенка и рыбные консервы.

Каши молочные: рисовая, геркулес с изюмом, курагой, пшенная, кукурузная. Для приготовления используется сухое и/или сгущенное молоко.

Другие блюда: гречка с тушенкой, плов, овощное рагу, макароны с тушенкой и др. В приготовлении так же используется тушенка и рыбные консервы.

Горячее питание – завтрак и ужин, обед в некоторых случаях перекус.

Что мы кушаем во время перекуса: колбаса, рыбные консервы, мясной паштет, икра кабачковая или баклажанная, плавленый или колбасный сыр, хлеб, печенье, конфеты, джем, чай, вода.

Воду для приготовления пищи и питья берем из рек и ручьев.

Особенности вашего питания необходимо сообщить заранее:

  • Если у вас аллергия на какие-то продукты питания или вы предпочитаете вегетарианскую кухню, то инструктор должен об этом знать заранее, пересмотр меню будет в рамках предлагаемых нами продуктов.
  • Если у вас достаточно серьезные ограничения, и из наших продуктов вам ничего нельзя. В таком случае продуктами питания вам необходимо обеспечить себя самостоятельно.
Кто будет сопровождать в путешествии?

Во время пешего похода в группе до 12 человек на маршруте вас сопровождает 1 опытный гид-проводник.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
7 фев 2022
Всем рекомендую смело выбирать данный тур. Организаторы отработали на 5+
Н
24 авг 2021
Хочется особо отметить нашего инструктора - Самсонова Егора. Спокойный, уверенный профессионал, рассказывал много про Урал и другие свои путешествия, приятный в общении, да еще и замечательный повар)) нам очень повезло, что мы путешествовали с ним.
О
21 июля 2021
Спасибо за организацию моего отдыха

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