Национальные парки Челябинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Челябинске, цены от 6 545 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
44 отзыва
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
«С двух других, расположенных недалеко друг от друга, можно оценить виды на другие секторы национального парка»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
«После мы отправимся в национальный парк «Таганай»»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
14 900 за всё до 6 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
«Осмотрите красоты национального парка Таганай, полюбуетесь одним из самых чистых и своенравных озёр Урала, посетите центр горнозаводской цивилизации — город Златоуст и узнаете, родиной какого уникального искусства он стал»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    11 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
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    что делало ее рассказ еще более красочным. Тем не менее, снимаю звезду исключительно за то, что немного не наш формат экскурсионной программы. Очень много времени уходит на дорогу и проходит в автомобиле. В основном, экскурсия информационная. Не хватило активности, возможности побольше прогуляться (особенно, по природным достопримечательностям). Несмотря на количество времени, проведенного в рамках поездки, охватывается не так много мест. Отдельное спасибо сопровождающему водителю.

    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион
  • Р
    Родион
    10 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отличная экскурсия, очень приятный гид,забрал из отеля и даже после экскурсии довез до аэропорта. Показал местные красоты, заехали и на
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    озеро, и в нац. парк горы посмотреть, в очень чудесном ресторане пообедали. Осталась очень довольна проведенным днем. Могу смело советовать как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми от 7 лет. (меньшему возрасту будет тяжеловато столько времени провести в дороге)

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность Алексею за вдумчивое, грамотное
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    построение программы, за полноту переданной информации, за прекрасные человеческие качества! Счастлива, что познакомилась с удивительным краем - Южный Урал! Буду всем рекомендовать и советовать! Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, чудеснейший КРАЙ!

    Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарностьЭкскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Провели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. Маршруты составлены интересно. Много мелких интересных точек по пути. Алексей - прекрасный гид и водитель. Рекомендуем!
    Провели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. Маршруты
  • Г
    Геннадий
    16 января 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    14/01/24 при морозе -24 С и сильном ветре мыс женой поехали на эту эксурсию и не пожалели. В первую очередь
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    благодаря гиду - Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Очень доброжелательные люди, мы чувствовали себя с ними, как со старыми друзьями. Светлана очень интересно и доступно для восприятия рассказывала об истории и природе тех мест, которые мы посетили. Хорошее сочетание природных и культурно-исторических обектов, делает экскурсию очень привлекательной. Машина шикарная, водитель ночью прогревал её дважды, в результате ещё ранним утром мы сели в тёплую машину, водит прекрасно. Обедали в ресторане "Счастливый кузюк", который нам посоветовала Светлана. Отличное место, прекрасные блюда уральской кухни, включая знаменитые заячьи почки верчёные и варенники с редькой. Спасибо Светлане и Виктору!

  • Д
    Дмитрий
    19 октября 2022
    Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
    супер
  • О
    Ольга
    29 июля 2022
    Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
    Организация безупречна
  • Д
    Дима
    24 июля 2022
    Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
    Организатор отработал отлично, встретил в условленное время на вокзале. Группу сопровождал надежный и опытный инструктор Егор, прекрасно знал местность.

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
  2. Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
  3. Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
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  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июне 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 545 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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