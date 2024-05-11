1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
«С двух других, расположенных недалеко друг от друга, можно оценить виды на другие секторы национального парка»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
«После мы отправимся в национальный парк «Таганай»»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
«Осмотрите красоты национального парка Таганай, полюбуетесь одним из самых чистых и своенравных озёр Урала, посетите центр горнозаводской цивилизации — город Златоуст и узнаете, родиной какого уникального искусства он стал»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита11 мая 2024В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
- РРодион10 мая 2024Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
- ННаталья4 мая 2024Отличная экскурсия, очень приятный гид,забрал из отеля и даже после экскурсии довез до аэропорта. Показал местные красоты, заехали и на
- ЕЕлена24 апреля 2024Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность Алексею за вдумчивое, грамотное
- ННадежда9 апреля 2024Провели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. Маршруты составлены интересно. Много мелких интересных точек по пути. Алексей - прекрасный гид и водитель. Рекомендуем!
- ГГеннадий16 января 202414/01/24 при морозе -24 С и сильном ветре мыс женой поехали на эту эксурсию и не пожалели. В первую очередь
- ДДмитрий19 октября 2022Поход по парку Зюраткуль и гора Иремельсупер
- ООльга29 июля 2022Поход по парку Зюраткуль и гора ИремельОрганизация безупречна
- ДДима24 июля 2022Поход по парку Зюраткуль и гора ИремельОрганизатор отработал отлично, встретил в условленное время на вокзале. Группу сопровождал надежный и опытный инструктор Егор, прекрасно знал местность.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Национальные парки»
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