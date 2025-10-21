Айские притёсы и Порожская ГЭС

Экскурсия к Порожской ГЭС и Айским притёсам - это возможность увидеть уникальную гидроэлектростанцию, построенную из дикого камня, и насладиться панорамными видами с высоты 80 метров. Гидроэлектростанция, запущенная в 1910 году,

поражает своей историей и мощью. На вершине Айских притёсов открываются захватывающие виды, а парк развлечений добавляет нотку веселья. Завершение дня в Сатке с прогулкой по набережной и посещением парка «Сонькина лагуна» оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Историческая ГЭС «Пороги»

Запущенная в 1910 году, гидроэлектростанция работала до 2017 года. Это единственная ГЭС в мире, построенная из дикого камня. Вы увидите, как удивительно сочетаются здесь красота природы и мощь промышленной эпохи. И сделаете атмосферные кадры!

Большие Айские притёсы

Со смотровых площадок извилистого скального гребня высотой 80 метров отрываются захватывающие дух виды. А на вершине работает парк развлечений с качелями, мостиком над пропастью и лестницей, которая насчитывает около полутысячи ступеней.

Сатка

Завершим активный день в Сатке — пообедаем в уютной блинной, посетим городскую набережную и посмотрим на парк развлечений «Сонькина лагуна», придающий городу сказочную атмосферу.

Организационные детали