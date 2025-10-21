Мои заказы

Айские притёсы и Порожская ГЭС

Увлекательное путешествие к Порожской ГЭС и Айским притёсам. Оцените мощь водных потоков и насладитесь видами с высоты скальных гряд
Экскурсия к Порожской ГЭС и Айским притёсам - это возможность увидеть уникальную гидроэлектростанцию, построенную из дикого камня, и насладиться панорамными видами с высоты 80 метров. Гидроэлектростанция, запущенная в 1910 году,
читать дальше

поражает своей историей и мощью.

На вершине Айских притёсов открываются захватывающие виды, а парк развлечений добавляет нотку веселья.

Завершение дня в Сатке с прогулкой по набережной и посещением парка «Сонькина лагуна» оставит незабываемые впечатления

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальная Порожская ГЭС
  • 🏞 Захватывающие виды Айских притёсов
  • 🎢 Парк развлечений на вершине
  • 🍽 Уютный обед в Сатке
  • 🌆 Прогулка по набережной
Айские притёсы и Порожская ГЭС© Алексей
Айские притёсы и Порожская ГЭС© Алексей
Айские притёсы и Порожская ГЭС© Алексей
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Порожская ГЭС
  • Айские притёсы
  • Сонькина лагуна

Описание экскурсии

Историческая ГЭС «Пороги»

Запущенная в 1910 году, гидроэлектростанция работала до 2017 года. Это единственная ГЭС в мире, построенная из дикого камня. Вы увидите, как удивительно сочетаются здесь красота природы и мощь промышленной эпохи. И сделаете атмосферные кадры!

Большие Айские притёсы

Со смотровых площадок извилистого скального гребня высотой 80 метров отрываются захватывающие дух виды. А на вершине работает парк развлечений с качелями, мостиком над пропастью и лестницей, которая насчитывает около полутысячи ступеней.

Сатка

Завершим активный день в Сатке — пообедаем в уютной блинной, посетим городскую набережную и посмотрим на парк развлечений «Сонькина лагуна», придающий городу сказочную атмосферу.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Lada Vesta Cross
  • Дополнительно оплачиваются аттракционы и обед (по желанию)
  • По запросу поездку можно провести на минивэне для группы 5–7 человек. Стоимость — 5000 ₽ за чел.
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Челябинске
Провели экскурсии для 834 туристов
Здравствуйте, путешественник! Мы — команда гидов, Алексей и Алиса. Меня зовут Алексей, и я с удовольствием покажу вам интересные и необычные достопримечательности и памятники Южного Урала, расскажу об их истории и
читать дальше

посоветую самые красивые места для фотоснимков. Жду встречи! Привет, я Алиса) Та самая Алиса из сказки, которая интересно и необычно проведёт тебя по всем интересным локациям, зарядит тебя своей энергетикой и угостит травами, собранными на уральской земле. А наши красоты уральских гор ты будешь помнить ещё очень долго, ведь я ещё и профессиональный фотограф! Присоединяйся ко мне изучать чудеса Южного Урала!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Анастасия
21 окт 2025
Благодарю за прекрасный день!
Алексей отличный рассказчик с хорошим чувством юмора, повествование выстроено так, что легко понимается и запоминается.
Отдельный бонус: красивые фоточки:)
Л
Ларькин
28 сен 2025
Также классная экскурсия как и гид.
Что можно выделить из плюсов:
1. Очень адекватный и не скучный гид. Обычно то, что он рассказывал - было интересно слушать, а не "просто кто-то что-то
читать дальше

бубнит на фоне". Да и с гидом можно было поговорить, обсудить и посмеяться.
2. Гид без вопросов по нашей просьбе по дороге заехал на сырную ферму - получилось еще и ништячками закупиться.
3. Непосредственно на самой ГЭС очень классные виды - прямо под ней сфоткаться получилось. Также в этом месте прям создается ощущение, что это не совсем "туристическая зона" - клевое ощущение.
4. На утесах тоже все классно - весьма впечатляющие и живописные виды. Но тут на любителя - там крайне высоко и стремно:D
5. Также выделил бы дорогу - как на ГЭС, так и на утесы - весьма интересно было посмотреть на все эти города и поселки, на огромное кол-во лесов. Нам еще повезло, что попали в момент "золотой осени" - все было очень красиво.

Из минусов выделю только 1 момент, хотя и сложно будет его назвать именно минусом, но нужно быть к этому готовым: это все находится крайне далеко - что-то около 3 часов в 1 сторону. К концу дня у меня 5-ая точка уже занемела.

Но, несмотря на это, я все же могу порекомендовать эту экскурсию - оно того стоит.
P.S. Особо фоток накидать не могу, т. к. в основном снимал видосы.

Также классная экскурсия как и гид.Также классная экскурсия как и гид.Также классная экскурсия как и гид.Также классная экскурсия как и гид.Также классная экскурсия как и гид.Также классная экскурсия как и гид.
С
Сергей
18 авг 2025
Однозначно рекомендую! За время поездки увидели даже больше интересных локаций, чем было заявлено в программе. Услышали много полезной информации и сделали сотню фотографий. Маршрут построен логично, Алексей как водитель очень аккуратен. Нигде нас не торопил, спокойно ждал пока нам самим надоест исследовать интересные места. В Сатке завёз на обед в отличную кафешку. Нам всё очень понравилось!

Входит в следующие категории Челябинска

Похожие экскурсии из Челябинска

Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
На машине
2.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Пешая
1.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
12 ноя в 11:00
16 ноя в 14:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Челябинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Челябинске