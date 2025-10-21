Айские притёсы и Порожская ГЭС

Экскурсия к Порожской ГЭС и Айским притёсам - это возможность увидеть уникальную гидроэлектростанцию, построенную из дикого камня, и насладиться панорамными видами с высоты 80 метров. Гидроэлектростанция, запущенная в 1910 году,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная Порожская ГЭС
- 🏞 Захватывающие виды Айских притёсов
- 🎢 Парк развлечений на вершине
- 🍽 Уютный обед в Сатке
- 🌆 Прогулка по набережной
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Порожская ГЭС
- Айские притёсы
- Сонькина лагуна
Описание экскурсии
Историческая ГЭС «Пороги»
Запущенная в 1910 году, гидроэлектростанция работала до 2017 года. Это единственная ГЭС в мире, построенная из дикого камня. Вы увидите, как удивительно сочетаются здесь красота природы и мощь промышленной эпохи. И сделаете атмосферные кадры!
Большие Айские притёсы
Со смотровых площадок извилистого скального гребня высотой 80 метров отрываются захватывающие дух виды. А на вершине работает парк развлечений с качелями, мостиком над пропастью и лестницей, которая насчитывает около полутысячи ступеней.
Сатка
Завершим активный день в Сатке — пообедаем в уютной блинной, посетим городскую набережную и посмотрим на парк развлечений «Сонькина лагуна», придающий городу сказочную атмосферу.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Lada Vesta Cross
- Дополнительно оплачиваются аттракционы и обед (по желанию)
- По запросу поездку можно провести на минивэне для группы 5–7 человек. Стоимость — 5000 ₽ за чел.
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Челябинске
Провели экскурсии для 834 туристов
Здравствуйте, путешественник! Мы — команда гидов, Алексей и Алиса. Меня зовут Алексей, и я с удовольствием покажу вам интересные и необычные достопримечательности и памятники Южного Урала, расскажу об их истории иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
21 окт 2025
Благодарю за прекрасный день!
Алексей отличный рассказчик с хорошим чувством юмора, повествование выстроено так, что легко понимается и запоминается.
Отдельный бонус: красивые фоточки:)
Алексей отличный рассказчик с хорошим чувством юмора, повествование выстроено так, что легко понимается и запоминается.
Отдельный бонус: красивые фоточки:)
Л
Ларькин
28 сен 2025
Также классная экскурсия как и гид.
Что можно выделить из плюсов:
1. Очень адекватный и не скучный гид. Обычно то, что он рассказывал - было интересно слушать, а не "просто кто-то что-то
Что можно выделить из плюсов:
1. Очень адекватный и не скучный гид. Обычно то, что он рассказывал - было интересно слушать, а не "просто кто-то что-то
С
Сергей
18 авг 2025
Однозначно рекомендую! За время поездки увидели даже больше интересных локаций, чем было заявлено в программе. Услышали много полезной информации и сделали сотню фотографий. Маршрут построен логично, Алексей как водитель очень аккуратен. Нигде нас не торопил, спокойно ждал пока нам самим надоест исследовать интересные места. В Сатке завёз на обед в отличную кафешку. Нам всё очень понравилось!
Входит в следующие категории Челябинска
Похожие экскурсии из Челябинска
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
12 ноя в 11:00
16 ноя в 14:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.