Дарья проводит ещё 4 экскурсии

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Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу

Посетить город мастеров Златоуст, подняться на вершину и осмотреть красоты национального парка

Дарья
Дарья – представитель из Челябинска
За один день вы увидите самые примечательные места Таганая! Вы совершите несложное восхождение на Черную скалу, откуда открываются завораживающие панорамы парка, рассмотрите острые хребты и зеленые горы ⛰️, увидите вершину Круглицу.

А еще посетите Златоуст и фабрику «Оружейник», где умельцы создают уникальные гравюры на стали и знаменитые булатные сабли.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 15 500 ₽ за экскурсию

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Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу

Что вас ожидает

Город крылатого коня
В первой части экскурсии 🧭 мы побываем в Златоусте — это самый высокогорный город 🏙️ Южного Урала (400-600 метров над уровнем моря). Я объясню, почему его неофициально называют «городом крылатого коня», и проведу на башню-колокольню, откуда открываются панорамы окружающих горных хребтов.
Чтобы понять, как Златоуст стал колыбелью уникального искусства — гравюры на стали, — мы посетим фабрику «Оружейникъ», где изготавливают украшенное холодное оружие. Здесь вы познакомитесь с нелёгким трудом кузнеца и кропотливой работой художников по металлу, которые при помощи лака и травления наносят рисунки на клинки. А ещё вы научитесь метать ножи и возьмете в руки саблю из знаменитой дамасской стали!

Черная скала — Таганай в миниатюре
После мы отправимся в национальный парк 🌳 «Таганай». Чтобы за короткое время успеть насладиться прекрасными видами горных хребтов, я поведу вас на Черную скалу. Здесь можно увидеть горы ⛰️, флору и пейзажи, характерные для всего Таганая! Кроме того, перед вами откроются живописные виды на Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу, Долину сказок, Златоуст и другие знаковые места парка — поэтому знакомство с Таганаем будет кратким, но близким.

Организационные детали

  • Участие в путешествие не требует специальной подготовки, но очень важно выбрать удобную обувь и одежду по погоде
  • Транспорт входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: подъем на Башню-колокольню в Златоусте и питание

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проводится круглогодично
  • Экскурсию можно провести и для группы более 3-х человек (стоимость уточняйте в переписке)
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!
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Дарья проводит ещё 4 экскурсии

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