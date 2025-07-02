Дарья проводит ещё 4 экскурсии

А еще посетите Златоуст и одну из оружейных фабрик, где умельцы создают уникальные гравюры на стали и знаменитые булатные сабли.
Описание экскурсии
Город крылатого коня
В первой части экскурсии мы побываем в Златоусте — это самый высокогорный город Южного Урала (400-600 метров над уровнем моря). Я объясню, почему его неофициально называют «городом крылатого коня», и проведу на башню-колокольню, откуда открываются панорамы окружающих горных хребтов.
Чтобы понять, как Златоуст стал колыбелью уникального искусства — гравюры на стали, — мы посетим оружейную фабрику, где изготавливают украшенное холодное оружие. Здесь вы познакомитесь с нелёгким трудом кузнеца и кропотливой работой художников по металлу, которые при помощи лака и травления наносят рисунки на клинки. А ещё вы возьмете в руки саблю из знаменитой дамасской стали!
Чёрная скала — Таганай в миниатюре
После мы отправимся в национальный парк «Таганай». Чтобы за короткое время успеть насладиться прекрасными видами горных хребтов, я поведу вас на Чёрную скалу. Здесь можно увидеть горы, флору и пейзажи, характерные для всего Таганая! Кроме того, перед вами откроются живописные виды на Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу, Долину сказок, Златоуст и другие знаковые места парка — поэтому знакомство с Таганаем будет кратким, но близким.
Организационные детали
- Участие в путешествие не требует специальной подготовки, но очень важно выбрать удобную обувь и одежду по погоде
- Дополнительные расходы: входные билеты на территорию нац. парка Таганай, экскурсия на оружейное предприятие, подъём на Башню-колокольню в Златоусте и питание
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проводится круглогодично
- Экскурсию можно провести и для группы более 3-х человек (стоимость уточняйте в переписке)
- В настоящее время осуществляется ремонт дороги до Чёрной скалы, поэтому по договоренности посещение этой локации можно заменить на другую смотровую площадку — Семибратку, также находящуюся на территории нац. парка Таганай
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Хотелось бы узнать об этом заранее, а не в момент старта на маршрут. В остальном великолепно — прекрасные панорамы, прекрасный гид! Маршрут лёгкий, оборудованный: тропинки, лестницы.
Тем не менее, снимаю
Златоуст и Миасс —
Выбрали однодневную экскурсию для мини-группы на Трипстере и остались