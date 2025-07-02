Дарья проводит ещё 4 экскурсии

За один день вы увидите самые примечательные места Таганая! Вы совершите несложное восхождение на Чёрную скалу, откуда открываются завораживающие панорамы парка, рассмотрите острые хребты и зеленые горы, увидите вершину Круглицу. А еще посетите Златоуст и одну из оружейных фабрик, где умельцы создают уникальные гравюры на стали и знаменитые булатные сабли.

Описание экскурсии

Город крылатого коня

В первой части экскурсии мы побываем в Златоусте — это самый высокогорный город Южного Урала (400-600 метров над уровнем моря). Я объясню, почему его неофициально называют «городом крылатого коня», и проведу на башню-колокольню, откуда открываются панорамы окружающих горных хребтов.

Чтобы понять, как Златоуст стал колыбелью уникального искусства — гравюры на стали, — мы посетим оружейную фабрику, где изготавливают украшенное холодное оружие. Здесь вы познакомитесь с нелёгким трудом кузнеца и кропотливой работой художников по металлу, которые при помощи лака и травления наносят рисунки на клинки. А ещё вы возьмете в руки саблю из знаменитой дамасской стали!

Чёрная скала — Таганай в миниатюре

После мы отправимся в национальный парк «Таганай». Чтобы за короткое время успеть насладиться прекрасными видами горных хребтов, я поведу вас на Чёрную скалу. Здесь можно увидеть горы, флору и пейзажи, характерные для всего Таганая! Кроме того, перед вами откроются живописные виды на Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу, Долину сказок, Златоуст и другие знаковые места парка — поэтому знакомство с Таганаем будет кратким, но близким.

Организационные детали

Участие в путешествие не требует специальной подготовки, но очень важно выбрать удобную обувь и одежду по погоде

Дополнительные расходы: входные билеты на территорию нац. парка Таганай, экскурсия на оружейное предприятие, подъём на Башню-колокольню в Златоусте и питание

Как проходит экскурсия