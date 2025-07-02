Дарья проводит ещё 4 экскурсии

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Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу

Посетить город мастеров Златоуст, подняться на вершину и осмотреть красоты национального парка
За один день вы увидите самые примечательные места Таганая! Вы совершите несложное восхождение на Чёрную скалу, откуда открываются завораживающие панорамы парка, рассмотрите острые хребты и зеленые горы, увидите вершину Круглицу.

А еще посетите Златоуст и одну из оружейных фабрик, где умельцы создают уникальные гравюры на стали и знаменитые булатные сабли.
4.8
17 отзывов
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу

Описание экскурсии

Город крылатого коня

В первой части экскурсии мы побываем в Златоусте — это самый высокогорный город Южного Урала (400-600 метров над уровнем моря). Я объясню, почему его неофициально называют «городом крылатого коня», и проведу на башню-колокольню, откуда открываются панорамы окружающих горных хребтов.
Чтобы понять, как Златоуст стал колыбелью уникального искусства — гравюры на стали, — мы посетим оружейную фабрику, где изготавливают украшенное холодное оружие. Здесь вы познакомитесь с нелёгким трудом кузнеца и кропотливой работой художников по металлу, которые при помощи лака и травления наносят рисунки на клинки. А ещё вы возьмете в руки саблю из знаменитой дамасской стали!

Чёрная скала — Таганай в миниатюре

После мы отправимся в национальный парк «Таганай». Чтобы за короткое время успеть насладиться прекрасными видами горных хребтов, я поведу вас на Чёрную скалу. Здесь можно увидеть горы, флору и пейзажи, характерные для всего Таганая! Кроме того, перед вами откроются живописные виды на Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу, Долину сказок, Златоуст и другие знаковые места парка — поэтому знакомство с Таганаем будет кратким, но близким.

Организационные детали

  • Участие в путешествие не требует специальной подготовки, но очень важно выбрать удобную обувь и одежду по погоде
  • Дополнительные расходы: входные билеты на территорию нац. парка Таганай, экскурсия на оружейное предприятие, подъём на Башню-колокольню в Златоусте и питание

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится круглогодично
  • Экскурсию можно провести и для группы более 3-х человек (стоимость уточняйте в переписке)
  • В настоящее время осуществляется ремонт дороги до Чёрной скалы, поэтому по договоренности посещение этой локации можно заменить на другую смотровую площадку — Семибратку, также находящуюся на территории нац. парка Таганай
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1870 туристов
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Очень атмосферная и добрая экскурсия с увлеченным соим делом гидом Натальей Павловной. Посмотрели и узнали город Миасс и его историю, озеро Тургаяк, нац. парк Таганай, горный парк им. П. П. Бажова и прославленный город оружейников Златоуст. Время пролетело незаметно и очень насыщенно. Рекомендую эту экскурсию.
Очень атмосферная и добрая экскурсия с увлеченным соим делом гидом Натальей Павловной. Посмотрели и узнали город
Очень атмосферная и добрая экскурсия с увлеченным соим делом гидом Натальей Павловной. Посмотрели и узнали город
Очень атмосферная и добрая экскурсия с увлеченным соим делом гидом Натальей Павловной. Посмотрели и узнали город
Очень атмосферная и добрая экскурсия с увлеченным соим делом гидом Натальей Павловной. Посмотрели и узнали город
Очень атмосферная и добрая экскурсия с увлеченным соим делом гидом Натальей Павловной. Посмотрели и узнали город
Очень атмосферная и добрая экскурсия с увлеченным соим делом гидом Натальей Павловной. Посмотрели и узнали город
Очень атмосферная и добрая экскурсия с увлеченным соим делом гидом Натальей Павловной. Посмотрели и узнали город
Очень атмосферная и добрая экскурсия с увлеченным соим делом гидом Натальей Павловной. Посмотрели и узнали город+1
Очень атмосферная и добрая экскурсия с увлеченным соим делом гидом Натальей Павловной. Посмотрели и узнали город
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Владимир
Приезжали с дочкой чтобы покататься на коньках по Тургояку, взяли экскурсию и не прогадали! Наши ожидания были оправданы и превзойдены. Дочь обычно в своем мире, но тут слушала внимательно и задавала вопросы, после пересказала мне все истории, поделилась что все понравилось. Рекомендую, мы обязательно приедем еще.
Приезжали с дочкой чтобы покататься на коньках по Тургояку, взяли экскурсию и не прогадали! Наши ожидания
Приезжали с дочкой чтобы покататься на коньках по Тургояку, взяли экскурсию и не прогадали! Наши ожидания
Приезжали с дочкой чтобы покататься на коньках по Тургояку, взяли экскурсию и не прогадали! Наши ожидания
Приезжали с дочкой чтобы покататься на коньках по Тургояку, взяли экскурсию и не прогадали! Наши ожидания
Приезжали с дочкой чтобы покататься на коньках по Тургояку, взяли экскурсию и не прогадали! Наши ожидания
Приезжали с дочкой чтобы покататься на коньках по Тургояку, взяли экскурсию и не прогадали! Наши ожидания
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Дарья
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября. Вместо этого тур проходит через смотровую площадку "Семибратка".
Хотелось бы узнать об этом заранее, а не в момент старта на маршрут. В остальном великолепно — прекрасные панорамы, прекрасный гид! Маршрут лёгкий, оборудованный: тропинки, лестницы.
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября.
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября.
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября.
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября.
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября.
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября.
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября.
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября.+2
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября.
Согласно информации от организатора, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, поэтому доступ к "Черной скале" закрыт до октября.
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Дарья, мы сожалеем, что Вы не обратили на внимание на эту информацию в описании экскурсии. Мы обязательно учтем этот момент и скорректируем название экскурсии.
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М
В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек, что делало ее рассказ еще более красочным.

Тем не менее, снимаю
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звезду исключительно за то, что немного не наш формат экскурсионной программы. Очень много времени уходит на дорогу и проходит в автомобиле. В основном, экскурсия информационная. Не хватило активности, возможности побольше прогуляться (особенно, по природным достопримечательностям). Несмотря на количество времени, проведенного в рамках поездки, охватывается не так много мест.

Отдельное спасибо сопровождающему водителю.

В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион
В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион
В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион
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О
19 июля 2025 побывали на удивительной экскурсии в город Миасс, озеро Тургояк и озеро Инышко, город Златоуст и национальный парк «Таганай». Это было яркое и запоминающееся путешествие!
Златоуст и Миасс —
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два уральских города с богатой историей, уникальными достопримечательностями и потрясающей вокруг них природой.
Златоуст — город оружейников и горных вершин. Славится своими булатными клинками и искусством гравюры на стали. В городе две оружейные фабрики, при которых работают магазины и сувенирные лавки, выбор богатый.
Красивый вид на город открывается со смотровой площадки парка им. П. П. Бажова, с территории кафедрального собора Серафима Соровского.
Миасс — город золота и озёр. Здесь царит атмосфера старинного уральского города. Именно в этих местах кипела золотая лихорадка и был найден самый большой золотой самородок массой 36,2 кг, который сейчас хранится в Московском Кремле. Но Миасс также центр автомобилестроения, именно в этом городе находится производство грузовых автомобилей УРАЛ.
Таганай - Природа здесь просто завораживает! Густые леса, живописные горные хребты, чистейший воздух — настоящая сказка. Поднимались на Семибратку, вид великолепный. Очень хочется вернутьс\ на Таганай и посвятить ему не один день.
Озеро Тургояк - Это кристально чистая вода и потрясающие пейзажи.
Спасибо экскурсоводу Наталье Павловне за увлекательное и познавательное путешествие по истории края, по значимым местам. После общения с Натальей Павловной захотелось тоже научиться распознавать минералы. Огромное спасибо нашему водителю-экскурсоводу Яне за душевную атмосферу, комфортный транспорт и поездку.

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О
Приезжаем каждое лето в Челябинск к родственникам мужа. Дети подросли, и я решила, что пора показывать им (и себе тоже) Южный Урал.
Выбрали однодневную экскурсию для мини-группы на Трипстере и остались
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очень довольны.
Во-первых, нам повезло с гидом. Наталья Павловна - кладезь знаний о родном крае, увлеченный человек и прекрасная рассказчица. Вся наша небольшая компания, от бабушки до 5-летнего ребенка, превратилась в минерологов. Гид не только называла нам камни, которые мы находили, но и рассказывала об их свойствах и влиянии на человека. Набрали полные карманы))
Поговорили об истории Миасса и Златоуста, узнали легенды, послушали о жизни людей, которые живут в этом крае. Все остались в полном восторге.
Во-вторых, сам маршрут был очень комфортным и не утомительным, а это очень важно с детьми. Водитель забрал нас от подъезда, не нужно было никого ждать, делал остановки по нашей просьбе. В минивене чисто, была вода.
Мы увидели главные природные жемчужины окрестностей Миасса и Златоуста - озеро Тургояк и Семибратку в заповеднике Таганай, погуляли в парке на Медвежьей горе, посмотрели изделия зластоустинских мастеров в фирменном магазине при заводе.
Отдельное спасибо за вкусный обед в столовой "Парус" - он превзошел все наши ожидания.
В общем влюбились в места, которые увидели, и уже строим планы на следующий год. Большое спасибо организаторам, гиду и водителю за прекрасный день.

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