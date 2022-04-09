Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России

Открыть достопримечательности южноуральской Швейцарии в поездке по Саткинскому району

Индивидуальная
В национальном парке Зюраткуль вы увидите ледяное чудо природы и оцените пейзажи высокогорного озера, окруженного таежными лесами.

В Доме лося «Сохатка» пообщаетесь с животными и сможете покормить их любимыми лакомствами.

А также познакомитесь с историей дореволюционной ГЭС «Пороги», посетите край самоцветов в парке Бажова и загадаете желание на башне Златоуста.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
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Что вас ожидает

«Хрустальный» фонтан Зюраткуль

Первым делом отправимся в национальный парк, расположенный на границе таежной и лесостепной зон. Вы увидите высокогорное озеро и пейзажи горных хребтов. А в центре внимания окажется уникальный ледяной фонтан. Возник он благодаря геологам, пробурившим во время геологоразведочных работ скважину и наткнувшимся на линзу воды, бьющую из-под земли под давлением. Зимой фонтан замерзает, образуя причудливой формы ледяную скульптуру ярко-голубого цвета. К концу зимы высота фонтана может достигать 18 метров. Редкие и яркие снимки здесь вам обеспечены!

В гости к лосям!

Поездка по заповеднику продолжится посещением лосиной фермы у подножия хребта Нургуш (самого высокого на Южном Урале). Дом лося «Сохатка» — это реабилитационный центр для осиротевших лосей, пострадавших от деятельности браконьеров. Здесь звери живут в загоне или гуляют рядом с фермой. Вы сможете не только насладиться прекрасными горными видами, свежим воздухом и тишиной зимнего леса, но и покормить лосей, живущих в загоне. Возьмите с собой морковь, капусту или яблоки — лоси их очень любят!

Историческая ГЭС «Пороги»
Запущенная в 1910 году, она работала до 2017 года. Это единственная гидроэлектростанция в мире, построенная из дикого природного камня, что придает ей большее очарование и гармонию с окружающим ландшафтом. На месте вы увидите, как удивительно «Пороги» сочетают в себе природную красоту и мощь промышленной эпохи.

На родину булата и в гости к Хозяйке Медной горы

На обратном пути в Челябинск заедем в город Златоуст и горный парк им. Бажова. На территории парка вы сможете посетить музеи самоцветов и холодного оружия. А если захотите, подниметесь на вершину башни-колокольни Иоанна Златоуста, увидите панораму всего города и ударите в колокол, загадав заветное желание.

Организационные детали

  • Трансфер с перемещением между точками экскурсии включен в стоимость. Общий километраж поездки — 530 км.
  • Отдельно оплачивается питание и вход в национальный парк Зюраткуль (150 руб.), посещение лосиной фермы (50 руб.) и экскурсии в горном парке им. Бажова (от 150 до 450 руб.)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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