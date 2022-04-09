Что вас ожидает

«Хрустальный» фонтан Зюраткуль

Первым делом отправимся в национальный парк, расположенный на границе таежной и лесостепной зон. Вы увидите высокогорное озеро и пейзажи горных хребтов. А в центре внимания окажется уникальный ледяной фонтан. Возник он благодаря геологам, пробурившим во время геологоразведочных работ скважину и наткнувшимся на линзу воды, бьющую из-под земли под давлением. Зимой фонтан замерзает, образуя причудливой формы ледяную скульптуру ярко-голубого цвета. К концу зимы высота фонтана может достигать 18 метров. Редкие и яркие снимки здесь вам обеспечены!

В гости к лосям!

Поездка по заповеднику продолжится посещением лосиной фермы у подножия хребта Нургуш (самого высокого на Южном Урале). Дом лося «Сохатка» — это реабилитационный центр для осиротевших лосей, пострадавших от деятельности браконьеров. Здесь звери живут в загоне или гуляют рядом с фермой. Вы сможете не только насладиться прекрасными горными видами, свежим воздухом и тишиной зимнего леса, но и покормить лосей, живущих в загоне. Возьмите с собой морковь, капусту или яблоки — лоси их очень любят!

Историческая ГЭС «Пороги»

Запущенная в 1910 году, она работала до 2017 года. Это единственная гидроэлектростанция в мире, построенная из дикого природного камня, что придает ей большее очарование и гармонию с окружающим ландшафтом. На месте вы увидите, как удивительно «Пороги» сочетают в себе природную красоту и мощь промышленной эпохи.

На родину булата и в гости к Хозяйке Медной горы

На обратном пути в Челябинск заедем в город Златоуст и горный парк им. Бажова. На территории парка вы сможете посетить музеи самоцветов и холодного оружия. А если захотите, подниметесь на вершину башни-колокольни Иоанна Златоуста, увидите панораму всего города и ударите в колокол, загадав заветное желание.

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