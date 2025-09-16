Мои заказы

Путешествие в Касли - город (из) чугуна

Отправиться из Челябинска на родину каслинского литья, в старый промышленный уголок Урала
Касли — уникальный горнозаводской город, где чугун стал не только ремеслом, но и основой городского облика.

Вы увидите редкие памятники, атмосферные храмы, необычные музеи и удивительные детали, которые не встретить больше нигде. Это путешествие о старом Урале, промышленной культуре и красоте металла.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Чугунное кладбище — единственный в своём роде некрополь с множеством литых скульптур, миниатюрных часовен и уникальных металлических венков — «последнего подарка»
  • Вознесенская церковь 19 века — храм с характерными уральскими чертами
  • Зимний сад в Доме культуры — живые растения под стеклянным куполом старого атриума (по договорённости)
  • Музей художественного литья — коллекция каслинских изделий в здании старого госпиталя (посещение по желанию)
  • Советский памятник 1922 года — один из первых монументов эпохи на Урале
  • Фрагменты завода, где и сегодня продолжают работать небольшие литейные мастерские

В дороге мы поговорим о специфике горнозаводских городов, закрытых территориях Челябинской области и феномене художественных промыслов. Атмосфера Каслей удивит сочетанием индустриальных руин и изящных деталей городской среды — от старинных площадей до украшенных остановок.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Škoda Yeti
  • Дорога в одну сторону занимает около 2 ч., прогулка по городу с обедом — около 3 ч. Весь маршрут займёт 7–8 ч.
  • Обед в Каслях (кафе «Матрёшка» или другое) — оплачивается отдельно
  • Входные билеты в Каслинский историко-художественный музей (музей чугунного литья) оплачиваются отдельно: 200 ₽ — постоянная экспозиция, 400 ₽ — единый билет
  • Экскурсия не рассчитана на детей до 16 лет

Выберите удобную дату из расписания

Илья
Илья — ваш гид в Челябинске
Провёл экскурсии для 110 туристов
Меня зовут Илья, я историк, исследователь, экскурсовод и выдумщик. Живу в Челябинске. Занимаюсь и увлекаюсь «городами-заводами», индустриальным и архитектурным наследием Урала. Я писал для изданий «Нож», «в лесах» и других,
автор карт-путеводителей издательства tatlin по Челябинску и Магнитогорску, снимал элеватор с дрона, сотрудничал с пространством «Зотов», ГЭС-2, программой «Гостеприимные города» и другими, делал выставку про ориентирование в городе. Сфера научных изысканий — рабочие посёлки 1930-х. Буду рад знакомству!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Людмила
Людмила
16 сен 2025
Поездкой довольны, смело рекомендую и маршрут и гида Илью. Город небольшой, но есть интересные объекты для ознакомления.
Перечислю: в Храме Вознесения удивила нехарактерная роспись на всю стену, пытались привязать ее к
известным сюжетам. Там же "Батюшка благословил подняться на колокольню, но не благословил фотографировать окрестности", а нам то как раз этого и хотелось.
Очень приятной неожиданностью стал Зимний сад, восторгались разнообразием растительности.
В художественном музее много экспонатов, изделий чугунного литья, мне особенно были интересны стенды, рассказывающие о художниках, которые в разное время творили на заводе и увековечили память о себе. Были мы и на кладбище, экскурсии на которое очень популярны на Урале.

