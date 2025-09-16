Касли — уникальный горнозаводской город, где чугун стал не только ремеслом, но и основой городского облика.
Вы увидите редкие памятники, атмосферные храмы, необычные музеи и удивительные детали, которые не встретить больше нигде. Это путешествие о старом Урале, промышленной культуре и красоте металла.
Вы увидите редкие памятники, атмосферные храмы, необычные музеи и удивительные детали, которые не встретить больше нигде. Это путешествие о старом Урале, промышленной культуре и красоте металла.
Описание экскурсии
- Чугунное кладбище — единственный в своём роде некрополь с множеством литых скульптур, миниатюрных часовен и уникальных металлических венков — «последнего подарка»
- Вознесенская церковь 19 века — храм с характерными уральскими чертами
- Зимний сад в Доме культуры — живые растения под стеклянным куполом старого атриума (по договорённости)
- Музей художественного литья — коллекция каслинских изделий в здании старого госпиталя (посещение по желанию)
- Советский памятник 1922 года — один из первых монументов эпохи на Урале
- Фрагменты завода, где и сегодня продолжают работать небольшие литейные мастерские
В дороге мы поговорим о специфике горнозаводских городов, закрытых территориях Челябинской области и феномене художественных промыслов. Атмосфера Каслей удивит сочетанием индустриальных руин и изящных деталей городской среды — от старинных площадей до украшенных остановок.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Škoda Yeti
- Дорога в одну сторону занимает около 2 ч., прогулка по городу с обедом — около 3 ч. Весь маршрут займёт 7–8 ч.
- Обед в Каслях (кафе «Матрёшка» или другое) — оплачивается отдельно
- Входные билеты в Каслинский историко-художественный музей (музей чугунного литья) оплачиваются отдельно: 200 ₽ — постоянная экспозиция, 400 ₽ — единый билет
- Экскурсия не рассчитана на детей до 16 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Челябинске
Провёл экскурсии для 110 туристов
Меня зовут Илья, я историк, исследователь, экскурсовод и выдумщик. Живу в Челябинске. Занимаюсь и увлекаюсь «городами-заводами», индустриальным и архитектурным наследием Урала. Я писал для изданий «Нож», «в лесах» и других,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
16 сен 2025
Поездкой довольны, смело рекомендую и маршрут и гида Илью. Город небольшой, но есть интересные объекты для ознакомления.
Перечислю: в Храме Вознесения удивила нехарактерная роспись на всю стену, пытались привязать ее к
Перечислю: в Храме Вознесения удивила нехарактерная роспись на всю стену, пытались привязать ее к
Входит в следующие категории Челябинска
Похожие экскурсии из Челябинска
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
7 дек в 14:00
10 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.