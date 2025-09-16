читать дальше

известным сюжетам. Там же "Батюшка благословил подняться на колокольню, но не благословил фотографировать окрестности", а нам то как раз этого и хотелось.

Очень приятной неожиданностью стал Зимний сад, восторгались разнообразием растительности.

В художественном музее много экспонатов, изделий чугунного литья, мне особенно были интересны стенды, рассказывающие о художниках, которые в разное время творили на заводе и увековечили память о себе. Были мы и на кладбище, экскурсии на которое очень популярны на Урале.