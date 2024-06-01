урал – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «урал» в Челябинске, цены от 6 545 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тургояк - жемчужина Челябинска: экскурсия на озеро с уникальными пейзажами
Погрузитесь в мир природной красоты и загадочных историй, посетив озеро Тургояк. Незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 900 за всё до 6 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление) впечатления смазываются.
  • О
    Оксана
    4 декабря 2023
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Были на экскурсии со Светланой Геннадьевной и водителем Виктором 2 декабря. Нам очень понравилось! И то как преподносит информацию гид и то как комфортно делает свою работу Виктор. Спасибо вам огромное! Мы влюбились в Челябинск и уже думаем о том как прилететь летом🤗
    Были на экскурсии со Светланой Геннадьевной и водителем Виктором 2 декабряБыли на экскурсии со Светланой Геннадьевной и водителем Виктором 2 декабряБыли на экскурсии со Светланой Геннадьевной и водителем Виктором 2 декабря
  • Р
    Руслан
    2 сентября 2023
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Были на этой экскурсии с гидом Александром. Александр нам очень понравился. Очень добрый человек, хорошо знающий и любящий свой город,
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    готовый как нам показалось рассказывать о своём городе бесконечно несмотря на время, что не скажешь о водителе, который как нам показалось не готов ни насколько задержаться, даже на минут 5 - 10.

  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день. Это было очень увлекательно! Путешествовали с
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    ребёнком 9 лет. Наш гид Светлана Геннадьевна с первых минут встречи начала рассказ и до конца поездки держала внимание и мое и ребёнка! Мы узнали исторические факты о Челябинске, Миассе, горах, озёрах и многом другом, с интересом слушали легенды. А по дороге назад гид играла с ребёнком, загадывали друг другу загадки:) Озеро Тургояк очень красивое, как с высоты смотровых площадок, так и с берега. Не забудьте с собой купальники, при хорошей погоде можно искупаться, хотя вода бодрящая даже в жаркую погоду. Удобный автомобиль и профессиональный водитель Виктор сделали нашу поездку ещё и комфортной! Прошло больше месяца, а сын до сих пор вспоминает само озеро и разные истории. За это отдельное спасибо гиду Светлане Геннадьевне! Очень рекомендуем ее, особенно если вы с детьми.

    Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день
  • О
    Ольга
    18 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Здравствуйте, Женя. Экскурсия нам очень понравилась, очень интересно было слушать экскурсовода Светлану Григорьевну, узнали много нового о нашем крае, находились,
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    накупались, налюбовались природой. Комфортабельный автомобиль, очень удобно, что забирают от дома и туда же привозят. Отдельное спасибо водителю Виктору за спокойное, уверенное вождение. Оценка «отлично»

  • И
    Иван
    15 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Большое спасибо Дарье за организацию прекрасной экскурсии на озеро Тургояк! Благодарность гиду Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Много интересного узнали
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    о родных местах, увидели красивые места, сделали прекрасные фотографии на память! Организовано всё было четко и время пролетело быстро и насыщенно!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «урал»

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Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июне 2024
Сейчас в Челябинске в категории "урал" можно забронировать 3 экскурсии от 6 545 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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