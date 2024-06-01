1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тургояк - жемчужина Челябинска: экскурсия на озеро с уникальными пейзажами
Погрузитесь в мир природной красоты и загадочных историй, посетив озеро Тургояк. Незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление) впечатления смазываются.
- ООксана4 декабря 2023Были на экскурсии со Светланой Геннадьевной и водителем Виктором 2 декабря. Нам очень понравилось! И то как преподносит информацию гид и то как комфортно делает свою работу Виктор. Спасибо вам огромное! Мы влюбились в Челябинск и уже думаем о том как прилететь летом🤗
- РРуслан2 сентября 2023Были на этой экскурсии с гидом Александром. Александр нам очень понравился. Очень добрый человек, хорошо знающий и любящий свой город,
- ЕЕлена21 августа 2023Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день. Это было очень увлекательно! Путешествовали с
- ООльга18 августа 2023Здравствуйте, Женя. Экскурсия нам очень понравилась, очень интересно было слушать экскурсовода Светлану Григорьевну, узнали много нового о нашем крае, находились,
- ИИван15 августа 2023Большое спасибо Дарье за организацию прекрасной экскурсии на озеро Тургояк! Благодарность гиду Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Много интересного узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «урал»
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