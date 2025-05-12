Индивидуальная
до 3 чел.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Познакомиться с древней алтайской культурой, открыть места силы и рассмотреть наскальные рисунки
Начало: В Чемальском районе
«По Чемальскому тракту — через петроглифы, горы и водопады»
13 июл в 09:30
14 июл в 09:30
от 27 500 ₽ за всё до 3 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
Начало: Заберу вас где скажете
«Увидим Ороктойский мост, скалу шамана, штольни, пороги на реке Катунь, древние петроглифы, водопад Бельтиртуюк, Долину Горных Духов «Че-Чкыш»»
Расписание: Время старта можем изменить как Вам удобно.
6 авг в 10:00
25 авг в 10:00
28 800 ₽
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Водное путешествие из Чемала к «золотому бассейну» Алтая
Увидеть Телецкое озеро и водопады. Почувствовать силу природы. Запомнить навсегда
Начало: По месту вашего проживания
«Водопады Эстюба и Корбу — высота падения каждого достигает 12 метров»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июл в 09:00
18 июл в 09:00
11 200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Александр хочу выразить вам огромную благодарность, за то что стали нашим проводником в мир Алтая. Мы были первый раз в вашей стороне и Вы смогли нас влюбить в это удивительное место. Обязательно вернёмся, чтоб исследовать Чуйский тракт! И другие маршруты😻
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В
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Е
Это наша вторая экскурсия от гида Александра. Логично построенный маршрут, красивейшие места, интересный рассказ. Все отлично, рекомендуем!
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И
Программа экскурсии была выполнена полностью. Александр показал себя знающим,образованным человеком,опытным водителем. Мы получили массу информации и впечатлений. Горный Алтай прекрасен в любое время года.
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К
Очень насыщенная экскурсия, с множеством основных достопримечательностей региона. С удовольствием слушали гида, много интересных историй и легенд узнали. Нисколько не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию и этого гида. Спасибо Александру за насыщенный день!
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А
Мы увидели многие дивные места Алтая.
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О
Большое спасибо, очень долгая и полная экскурсия. Такое ощущение, что посмотрели половину Алтая. Столько мест, различных локаций и сведений. Очень
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Всего 12 отзывов в Чемале в категории "Водопады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Водопады»
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