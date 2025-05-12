И Ирина

Александр хочу выразить вам огромную благодарность, за то что стали нашим проводником в мир Алтая. Мы были первый раз в вашей стороне и Вы смогли нас влюбить в это удивительное место. Обязательно вернёмся, чтоб исследовать Чуйский тракт! И другие маршруты😻