прекрасна эта жизнь! Прогулка дала внутреннюю энергию и новый глоток мотивации для свершения планов.

Очень переживала как пройдёт такая длительная поездка т. к у меня хронический цистит и мне нужно часто посещать место для «уединения». Но прошло все замечательно! Светлана полностью подстроилась под наш темп, очень спокойно реагировала на все мои походы «уединится», относилась с пониманием. Помимо этого всего, у нас с мужем не оказалось налички и Светлана войдя в положение взяла все расходы в которых требовался наличный расчет на себя. А после экскурсии мы спокойно все потраченные средства за нас перевели. И самое главное, сама экскурсия: потрясающие виды, которые меняют твое восприятие мира, мировоззрение, открывают глаза и ты понимаешь КАК ПРЕКРАСЕН АЛТАЙ!

Отдельная благодарность за то, что завезли в магазин с сувенирами! Приобрели для себя память об этом замечательном дне!

Светлана, вы лучик, который заряжает нас. Без вас эта прогулка была бы абсолютно бесполезной. Важно именно осознавать историю и происхождение всего, что встречается на твоем пути.

На следующий год обязательно обратимся снова. Всех Благ! 🙏🏼