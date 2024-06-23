13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Чемалу
Проведите день на лоне природы, проезжая по одной из самых красивых дорог мира. Остановки на перевалах, у слияния рек и у Гейзерного озера
«Вы проедете по знаменитому Чуйскому тракту, который входит в топ-10 самых красивых дорог мира»
12 фев в 07:00
13 фев в 07:00
32 000₽ за всё до 5 чел.
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чуйский тракт: один день, лучшие локации, максимальные впечатления
Посетите самые живописные места Чуйского тракта за один день. Увидите водопады, озера и древние петроглифы. Максимум впечатлений за минимальное время
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день»
13 фев в 06:00
14 фев в 06:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
до 14 чел.
Нескучный Чуйский
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением древних петроглифов и Гейзерного озера. Узнайте легенды Алтая и насладитесь его природой
Начало: У автовокзала
«Перевал Чике-Таман с серпантином, шикарными видами и легендами о Чуйском тракте»
Расписание: ежедневно в 09:00
12 фев в 09:00
13 фев в 09:00
7500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия23 июня 2024Экскурсовод Елена замечательный знаток своего дела. Отлично знает историю мест и не равнодушна к тому, что происходит. По возможности всёсторонне
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное количество приятных впечатлений осталось от экскурсии. Великолепный гид Александр отлично продумал маршрут. Показал нам и самое-самое известное на Чуйском
- ВВалерия13 мая 2024Всё на высшем уровне!
- ААлиса26 апреля 2023Отличная экскурсия, благодарности Экскурсоводу Елене, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает! Остановки по маршруту раскиданы удобно, не замечаешь долгой дороги.
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Чуйский тракт»
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