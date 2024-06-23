Гейзерное озеро – экскурсии в Чемале

Найдено 3 экскурсии в категории «Гейзерное озеро» в Чемале, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Чемалу
Проведите день на лоне природы, проезжая по одной из самых красивых дорог мира. Остановки на перевалах, у слияния рек и у Гейзерного озера
Завтра в 07:00
11 апр в 07:00
32 000 ₽ за всё до 5 чел.
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
16 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Чуйский тракт: один день, лучшие локации, максимальные впечатления
Посетите самые живописные места Чуйского тракта за один день. Увидите водопады, озера и древние петроглифы. Максимум впечатлений за минимальное время
Начало: По договоренности
11 апр в 06:00
13 апр в 06:00
32 000 ₽ за экскурсию
Нескучный Чуйский
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
Групповая
до 14 чел.
Нескучный Чуйский: путешествие по Алтаю
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением древних петроглифов и Гейзерного озера. Узнайте легенды Алтая и насладитесь его природой
Начало: У автовокзала
Расписание: ежедневно в 09:00
29 апр в 09:00
30 апр в 09:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    23 июня 2024
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Экскурсовод Елена замечательный знаток своего дела. Отлично знает историю мест и не равнодушна к тому, что происходит. По возможности всёсторонне
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    рассказывает о теме экскурсии и не только. Алтайский край не простая территория, и как мне показалось, Елена пытается слиться с самобытной историей этой культуры. Очень грамотный человек. И очень приятный и не навязчивый в общении. Брали частную экскурсию на машине по Чуйскому тракту на весь день. Остались довольны на всё сто процентов.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Природные красоты Чуйского тракта до Марса
    Огромное количество приятных впечатлений осталось от экскурсии. Великолепный гид Александр отлично продумал маршрут. Показал нам и самое-самое известное на Чуйском
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    тракте, и малоизвестные локации, которые дополнили шикарную картину алтайской природы. Кроме того, Александр предусмотрел массу нужных бытовых мелочей, скорректировал экскурсию под наши предпочтения. Отдельная наша благодарность за музыкальное сопровождение поездки. Композиции в исполнении алтайских музыкантов были очень в тему. Все было просто супер, наши самые искренние рекомендации будущим путешественникам!

  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Всё на высшем уровне!
  • А
    Алиса
    26 апреля 2023
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Отличная экскурсия, благодарности Экскурсоводу Елене, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает! Остановки по маршруту раскиданы удобно, не замечаешь долгой дороги.

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Гейзерное озеро»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
  2. Природные красоты Чуйского тракта до Марса
  3. Нескучный Чуйский
Какие места ещё посмотреть в Чемале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Чемальская ГЭС
  2. Гейзерное озеро
  3. Чуйский тракт
  4. Урочище Че-Чкыш
  5. Ороктойский мост
Сколько стоит экскурсия по Чемалу в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Гейзерное озеро" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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