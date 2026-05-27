Хотите оказаться на другой планете? Достаточно приехать на Алтай и прокатиться по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту.
На протяжении целого дня мы будем созерцать природу: пики Чике-Тамана, Гейзерное озеро, воды Катуни и Чуи. Доберёмся до Марсианских гор с инопланетным ландшафтом. И поговорим об Алтайском крае: его культуре, истории, древних традициях.
Описание экскурсии
- Мы покорим самую высокую точку Чуйского тракта — Семинский перевал (1717 метров над уровнем моря)
- Поднимемся на живописный перевал Чике-Таман (1295 метров). Три обзорные площадки, завораживающие виды и тайны строительства легендарного Чуйского тракта будут ждать вас на вершине
- Ощутим единение с природой Алтая в месте слияние рек Чуя и Катунь с удивительным сочетанием молочного и бирюзового цветов
- Доберёмся до Гейзерного озера и насладимся причудливыми узорами на дне водоёма
- Сфотографируемся на фоне вечных ледников Курайской степи и полюбуемся панорамой Северо-Чуйского хребта
- Прогуляемся по Марсу-1. Величественные алтайские горные массивы и породы различных оттенков (красного, жёлтого, оранжевого, синего, фиолетового, зелёного) создают инопланетный пейзаж
Примерный тайминг
6:00 — отправление из Чемала
7:30 — остановка на Семинском перевале (20 мин)
09:00 — остановка на Чике-Таман (30 мин)
10:30 — остановка у слияния рек Чуя и Катунь (15 мин)
13:30 — остановка на Гейзерном озере (30 мин)
14:00–14:30 — обед
15:00–16:30 — Марс-1
16:30 — отправление в Чемал
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне (в зависимости от размера группы)
- Из села села Чаган-Узун до Марса-1 едем на внедорожнике УАЗ
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 700 ₽ за чел.
- ЭС вами будет из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 000 ₽
|Дети до 12 лет
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Чемале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 139 туристов
Подняться выше. Пройти дальше. Увидеть больше. Мы занимаемся организацией экскурсий, сплавов, трансферов, фотосессий — в нашей команде более 15 профессиональных гидов, которые будут рады показать вам Алтай.
