2 день

Легенды Чемала

Живописные панорамы с неповторимыми флорой и фауной, целебным бальнеологическим климатом и обилием солнечного света сделали Чемал любимым местом отдыха туристов России и мира.

После завтрака отправляемся на экскурсию "Легенды Чемала", во время которой посетим Храм Иоанна Богослова на о. Патмос – это возможность окунуться в спокойную и рукотворную атмосферу.

Пройдя по мостику на высоте 30 метров от воды Катуни, попадем в это важное и уникальное место.

Далее прогуляемся по Козьей тропинке, которая пролегает между островом Патмос и местом слияния рек Катунь и Чемал.

Тропа проходит по краю скального обрыва на горе Бешпек, откуда открываются потрясающие виды на слияние рек и на Катунь, протекающую между скальными выступами, известными как “Ворота Сартакпая”.

Также с тропы можно увидеть двугорбую гору Верблюд.

После экскурсии посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, приобретем натуральные продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех и др.

Возвращаемся на базу ближе к 16:00 и до вечера еще будет время познакомимся с селом Аскат: сходить на берег Катуни, спустится к скале Мраморка, прогуляться на серебряный источник или заглянуть в травяную лавку сестер Басаргиных.

Впечатления дня: Храм Иоанна Богослова на о. Патмос, “Козья тропа”, слияние Чемала и Катуни.

Сложность дня: пешая прогулка около 1 км, перепад высоты 200 м.