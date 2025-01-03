Для жизнелюбивых и стойких пенсионеров предлагаем отправится в автотур "Алтайское долголетие", который станет ярким событием вашей жизни. Не нужно сидеть дома одному — приезжайте на Алтай. Новые места, новые знания, новые друзья, наслаждайтесь жизнью по полной!
Программа тура по дням
Встреча с Алтаем
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и отправляемся в с. Барангол, где прогуляемся по подвесному мосту через красавицу реку Катунь, к живописному Камышлинскому водопаду.
Прогулка к водопаду будет приятной и освежающей.
Воздух здесь насыщен ароматом соснового леса, который имеет целебные свойства.
Сам водопад впечатляет красотой и мощью.
Вокруг водопада создана туристическая инфраструктура, где желающие посетят музей пчеловодства, сувенирные лавки или отведают травяного чаю.
Обратно вернемся тем же путем или на моторной лодке по реке Катунь (оплачивается дополнительно, от 700 руб. /человека).
Это добавит незабываемых впечатлений от “взлета” лодки на неспокойной воде.
Далее переезд к месту размещения.
Заселение на базу и отдых.
Впечатления дня: Камышлинский водопад.
Сложность дня: пешая прогулка по лесной тропе 2,5 км в одну сторону.
Легенды Чемала
Живописные панорамы с неповторимыми флорой и фауной, целебным бальнеологическим климатом и обилием солнечного света сделали Чемал любимым местом отдыха туристов России и мира.
После завтрака отправляемся на экскурсию "Легенды Чемала", во время которой посетим Храм Иоанна Богослова на о. Патмос – это возможность окунуться в спокойную и рукотворную атмосферу.
Пройдя по мостику на высоте 30 метров от воды Катуни, попадем в это важное и уникальное место.
Далее прогуляемся по Козьей тропинке, которая пролегает между островом Патмос и местом слияния рек Катунь и Чемал.
Тропа проходит по краю скального обрыва на горе Бешпек, откуда открываются потрясающие виды на слияние рек и на Катунь, протекающую между скальными выступами, известными как “Ворота Сартакпая”.
Также с тропы можно увидеть двугорбую гору Верблюд.
После экскурсии посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, приобретем натуральные продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех и др.
Возвращаемся на базу ближе к 16:00 и до вечера еще будет время познакомимся с селом Аскат: сходить на берег Катуни, спустится к скале Мраморка, прогуляться на серебряный источник или заглянуть в травяную лавку сестер Басаргиных.
Впечатления дня: Храм Иоанна Богослова на о. Патмос, “Козья тропа”, слияние Чемала и Катуни.
Сложность дня: пешая прогулка около 1 км, перепад высоты 200 м.
Безмолвные стражи Алтая
После завтрака отправляемся на экскурсию в Зубровый питомник.
Это единственный за Уралом заповедник, где содержат стадо чистокровных беловежских зубров.
Мы не только увидим их, но и узнаем много интересного из жизни этих лесных жителей – современников мамонта.
Зубры спокойно воспринимают посетителей и не проявляют беспокойства.
Не забудьте взять с собой угощения: капусту, морковку и сухарики, чтобы покормить зубров.
Далее едем в долину реки Семы, где на территории Природного парка "Катаил — Шишкулар — Чистый Луг" расположен Горно-Алтайский ботанический сад.
Урочище Чистый Луг — это лесная поляна в окружении соснового леса.
Сад служит площадкой для исследований редких и эндемичных видов растений.
Здесь собрана обширная коллекция растений из различных природно-климатических зон Алтая, а также других регионов России и мира.
Неспеша прогуляемся по экотропе вдоль бурной Семы, отдохнем в уютных беседках и насладимся пением птиц.
Впечатления дня: знакомство с редкими животными и растениями.
Сложность дня: нет.
Долина Сартакпая
Сегодня наш путь лежит по Чемальскому тракту вдоль реки Катунь до Ороктойского моста.
В районе моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям до 70 м.
Уникальное место, сочетающее в себе природную красоту, богатую историю и культурное наследие.
По пути, со смотровой площадки плато Толгоек насладимся великолепными видами на широкую долину реки Катунь, скалистые уступы её левого борта, террасы левобережья и горы, уходящие в южную и северную дали.
По пути сделаем остановку на Еландинском пороге.
Живописный и бурный участок Катуни.
Здесь река, разделяясь на две части, проходит сквозь скальные стенки, создавая впечатляющие водные каскады и бурлящие потоки.
Насладиться великолепными видами окружающей природы, почувствуем дух Алтая, мощь и энергию бурлящей алтайской реки.
Ближе к вечеру, наполненные впечатлениями и воспоминаниями, отправляемся в г. Горно-Алтайск.
Впечатления дня: река Катунь, Ороктойский мост, порог Тельдекпень, Еландинский порог.
Сложность дня: грунтовая дорога 50 км, пыль.
Проживание
Тур предусматривает трехместное размещение по тарифу "эконом" – благоустроенный туалет и душ в отдельном санблоке на территории турбазы.
При желании и за дополнительную плату можно разместится в номере одному и в более комфортных условиях. Об этом нужно сообщить менеджеру заранее, до заключения договора.
Доплата за одноместное размещение – 12 000 рублей.
Доплата за двухместное размещение – 6 000 рублей.
Варианты проживания
Туристическая база эконом-класса
Ночевки в домиках эконом-класс: благоустроенный туалет и душ в отдельном санблоке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Ночевки в домиках эконом-класс: благоустроенный туалет и душ в отдельном санблоке
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание
- Страховка от укуса клеща
- Камышлинский водопад - от 300 руб
- Ботанический сад от 300 руб. при предъявлении пенсионного удостоверения
- Зубровый питомник - от 350 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, пара теплых носков; плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи: несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца – кепка или бандана;
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках; предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки;
- фотоаппарат;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита, в случае ее наличия;
- репелленты, средства защиты от клеща;
- треккинговые палки.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли на Алтае клещи?
Клещи на Алтае встречаются в период с апреля по июнь, далее их активность идет на спад.
Рекомендуем иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей.
Также можно приобрести страховку от клещевого энцефалита.
Застраховаться можно самостоятельно либо обратится к нам и мы поможем приобрести страховку по программе «Иммунокарта» от нашего партнёра – САО ВСК.
Что включает в себя страховка от клеща?
Исследование крови на заражённость энцефалитом.
Незамедлительное бесплатное введение иммуноглобулина в случае укуса и присасывания клеща.
«Иммунокарта» действует на территории Российской Федерации до 31 декабря текущего года.
Будет ли связь и интернет?
Несмотря на все прелести Алтая, нужно быть готовым к возможным перебоям со связью и интернетом. Наличие Wi-Fi на турбазе зависит от конкретного места. Для уточнения информации обратитесь к менеджеру.
Как организовано питание?
Питание в стоимость тура не входит.
Завтраки, обеды и ужины будут проходить в кафе по пути следования маршрута. Средний чек в кафе составляет 500–600 рублей. Утром и вечером можно готовить еду самостоятельно на общей кухне турбазы.
Нужно ли иметь с собой наличные?
Несмотря на то, что в большинстве магазинов, аптек, кафе и торговых точках принимают оплаты через терминал, рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.
Какой транспорт в туре?
В зависимости от количества участников – Toyota Alphard | SsangYong Istana | Ивеко Дейли | Volkswagen Crafter.
Окончательное решение при выборе транспорта принимается по факту формирования группы, обычно за 5-7 дней до начала тура.
Протяженность автомобильной части маршрута: 450 км, из них 50 км гравийной дороги.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Проживание ' Усадьба Река" Хорошее место, но только летом. Зимой принять душ
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