Квест
до 8 чел.
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Путешествие по Черняховску с детьми, где загадки и легенды оживают. Найдите кошек на улицах и узнайте тайны города вместе с Зелёной кошкой
Начало: У водонапорной башни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4300 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
950 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 5 чел.
Мобильный квест «По следам вора: императоры, магистры, полководцы»
Начало: Черняховск
Расписание: В любое свободное время
1140 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 сентября 2025Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие, всё очень просто и познавательно, даже случайно нашли фигурку трубочиста😀. Гораздо интереснее, чем просто ходить и смотреть.
- ЕЕвгений5 августа 2025нам немного не повезло с погодой, пришлось гулять под зонтиком, от чего впечатления немного смазались.
Однако сам квест был интересным. Не все смогли разгадать, иногда приходилось искать подсказки.
Рекомендую тем, кто хочет ближе познакомиться с этим маленьким уютным городком
- ННаталья24 июля 2025Это необычный формат, альтернатива классической обзорной экскурсии, но в более легком варианте. Глубокого погружения в историю не ждите, но для
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в январе 2026
Сейчас в Черняховске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 4300. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
