читать дальше умеет делиться своей любовью, и в ходе прогулки с ним город открылся нам с другой стороны, очень искренней и настоящей. Обязательно сюда еще вернемся не раз. Спасибо Вам, Максим.

Очень душевная и приятная экскурсия-прогулка по Черняховску, как парадному, так и не очень. Максим любит свой город, знает его и