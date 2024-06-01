Индивидуальная
3 часа
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Погрузиться в историю города - свидетеля интересных исторических событий
Начало: У замка Инстербург
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Очень интересно. Увлеченный знающий гид, историк по образованию. Город колоритный. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо!
- ИИнна21 мая 2024Очень душевная и приятная экскурсия-прогулка по Черняховску, как парадному, так и не очень. Максим любит свой город, знает его и
- ЛЛюбовь17 мая 2024Знакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались очень довольны прогулкой, которую устраила Алина. Владение материалом и готовность ответить на любой вопрос связанный с городом очень подкупает) Наши наилучшие рекомендации!
- ННаталия12 мая 2024Экскурсия понравилась. С удовольствием прогулялись по знаковым местам города. Видно, что Алина любит и знает свой город. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую.
- ННаталья29 апреля 2024Максим - интересный рассказчик, любящий свой город. Знает много. Показал нам Черняховск именно как коренной житель, знающий особенные, тайные места.
- ООлег25 марта 2024Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, очень интересно и содержательно. Заметно, что Максим любит свой город и свою работу. Очень душевно
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Можно с детьми»
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