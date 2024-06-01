Семейные развлекательные экскурсии Черняховска

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Черняховске, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Погрузиться в историю города - свидетеля интересных исторических событий
Начало: У замка Инстербург
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 400 за всё до 10 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
5 000 за всё до 4 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Очень интересно. Увлеченный знающий гид, историк по образованию. Город колоритный. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо!
  • И
    Инна
    21 мая 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Очень душевная и приятная экскурсия-прогулка по Черняховску, как парадному, так и не очень. Максим любит свой город, знает его и
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    умеет делиться своей любовью, и в ходе прогулки с ним город открылся нам с другой стороны, очень искренней и настоящей. Обязательно сюда еще вернемся не раз. Спасибо Вам, Максим.

  • Л
    Любовь
    17 мая 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Знакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались очень довольны прогулкой, которую устраила Алина. Владение материалом и готовность ответить на любой вопрос связанный с городом очень подкупает) Наши наилучшие рекомендации!
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  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Экскурсия понравилась. С удовольствием прогулялись по знаковым местам города. Видно, что Алина любит и знает свой город. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Максим - интересный рассказчик, любящий свой город. Знает много. Показал нам Черняховск именно как коренной житель, знающий особенные, тайные места.
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    Особенно приятно, что Максим любит поэзию, выразительно читает стихи о родном городе наизусть. Были в Черняховске второй раз, не пожалели, город меняется к лучшему!

  • О
    Олег
    25 марта 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, очень интересно и содержательно. Заметно, что Максим любит свой город и свою работу. Очень душевно
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    и неспеша провёл с нами весь день. Влюбил нас в историю города, настоящий коренной житель. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. Ещё раз огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Черняховску в июне 2024
Сейчас в Черняховске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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