Когда-то столица Забайкалья служила приютом многих религиозных течений. Я приглашаю вас пройтись по улицам Читы и увидеть духовные достопримечательности как настоящего, так и далекого прошлого. Я покажу вам, где находится здание Дома молитвы читинских баптистов, православные и католические соборы, а также приведу к месту, где стоял первый дацан в городе.

Описание

По духовным местам Забайкалья История Забайкалья довольно уникальна — здесь, не враждуя и не конфликтуя, изначально уживались все основные мировые религиозные течения. Позже появлялись храмы, разрушались храмы, менялось отношение к ним, а также отношение к религии в целом. В столице Забайкалья есть, что посмотреть по данной тематике: есть прошлое, с которым стоит ознакомиться, и настоящее, которое стоит увидеть. В течение трёх часов мы как раз этим и займёмся!