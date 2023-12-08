Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня

Индивидуальная экскурсия в Чите
Когда-то столица Забайкалья служила приютом многих религиозных течений.

Я приглашаю вас пройтись по улицам Читы и увидеть духовные достопримечательности как настоящего, так и далекого прошлого.

Я покажу вам, где находится здание Дома молитвы читинских баптистов, православные и католические соборы, а также приведу к месту, где стоял первый дацан в городе.
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Чита: храмы религиозных конфессий вчера и сегодня
Ближайшие даты:
8
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дек
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Что вас ожидает:

  • Михайло-Архангельская церковь (деревянная — старейшая в сибирском регионе)
  • Читинская соборная мечеть
  • Здание читинской синагоги
  • Вознесенская церковь (бывший кафедральный собор, а ещё ранее — римско-католический костёл)
  • Здание учительской семинарии
  • Читинский дацан
  • Римско-католический храм Петра и Павла
  • Здание буддистского молельного дома
  • Кафедральный собор Казанской иконы Богоматери
  • Здание миссионерского училища с домовой церковью
  • Здание Дома молитвы читинских баптистов
  • Также посетим места, где ранее стояли:
  • Старый собор Читы
  • Кафедральный собор св. Александра Невского
  • Крестовая церковь св. Андрея Первозванного
  • Первый дацан в Чите

Описание

По духовным местам Забайкалья История Забайкалья довольно уникальна — здесь, не враждуя и не конфликтуя, изначально уживались все основные мировые религиозные течения. Позже появлялись храмы, разрушались храмы, менялось отношение к ним, а также отношение к религии в целом. В столице Забайкалья есть, что посмотреть по данной тематике: есть прошлое, с которым стоит ознакомиться, и настоящее, которое стоит увидеть. В течение трёх часов мы как раз этим и займёмся!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги транспорта (передвижение на автомобиле)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ангарская, 34
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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