Когда-то столица Забайкалья служила приютом многих религиозных течений.
Я приглашаю вас пройтись по улицам Читы и увидеть духовные достопримечательности как настоящего, так и далекого прошлого.
Я покажу вам, где находится здание Дома молитвы читинских баптистов, православные и католические соборы, а также приведу к месту, где стоял первый дацан в городе.
Я приглашаю вас пройтись по улицам Читы и увидеть духовные достопримечательности как настоящего, так и далекого прошлого.
Я покажу вам, где находится здание Дома молитвы читинских баптистов, православные и католические соборы, а также приведу к месту, где стоял первый дацан в городе.
Ближайшие даты:
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
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14
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даты
Что вас ожидает:
- Михайло-Архангельская церковь (деревянная — старейшая в сибирском регионе)
- Читинская соборная мечеть
- Здание читинской синагоги
- Вознесенская церковь (бывший кафедральный собор, а ещё ранее — римско-католический костёл)
- Здание учительской семинарии
- Читинский дацан
- Римско-католический храм Петра и Павла
- Здание буддистского молельного дома
- Кафедральный собор Казанской иконы Богоматери
- Здание миссионерского училища с домовой церковью
- Здание Дома молитвы читинских баптистов
- Также посетим места, где ранее стояли:
- Старый собор Читы
- Кафедральный собор св. Александра Невского
- Крестовая церковь св. Андрея Первозванного
- Первый дацан в Чите
Описание
По духовным местам Забайкалья История Забайкалья довольно уникальна — здесь, не враждуя и не конфликтуя, изначально уживались все основные мировые религиозные течения. Позже появлялись храмы, разрушались храмы, менялось отношение к ним, а также отношение к религии в целом. В столице Забайкалья есть, что посмотреть по данной тематике: есть прошлое, с которым стоит ознакомиться, и настоящее, которое стоит увидеть. В течение трёх часов мы как раз этим и займёмся!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги транспорта (передвижение на автомобиле)
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Ангарская, 34Завершение: Площадь Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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