Описание экскурсииЧечня по праву считается одним из самых красивых в архитектурном плане субъектов Российской Федерации. Вместе с нами вы посетите три города Грозный, Шали и Аргун, увидите много красивых мест и достопримечательностей: ГРОЗНЫЙ – СИТИ — комплекс небоскребов в Грозном, расположенный в центре города, по проспекту имени Ахмата Кадырова, на берегу реки Сунжа. ЦВЕТОЧНЫЙ ПАРК - располагается в центре Грозного. Его площадь составляет 4,5 га. Название парку дали посаженные на его территории 150 тысяч цветов, которые размещены на 467 металлических конструкциях. В парке действует фонтан, украшенный национальными башнями. МЕЧЕТЬ «СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ» - мечеть в центре Грозного, одна из крупнейших и красивейших в России и Европе. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором, Расписывали мечеть мастера из Турции. Для написания узоров и аятов (текстов) из Корана мастера использовали напыление из золота высшей пробы. МЕЧЕТЬ «ГОРДОСТЬ МУСУЛЬМАН» - имени пророка Мухаммеда — построенная в XXI веке в центре Шали мечеть. Самая большая мечеть в Европе, вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра. На площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами. МЕЧЕТЬ «АЙМАНИ КАДЫРОВОЙ» - Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек в городе Аргун и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами. Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города.
Каждую среду и субботу в 06:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Грозный
- Грозный Сити
- Цветочный Парк
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Мечеть «Аймани Кадыровой»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Обед
- Входные билеты Грозный Сити
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую среду и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алия
4 мар 2025
