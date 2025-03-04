Описание Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 оценка

Описание экскурсии Чечня по праву считается одним из самых красивых в архитектурном плане субъектов Российской Федерации. Вместе с нами вы посетите три города Грозный, Шали и Аргун, увидите много красивых мест и достопримечательностей: ГРОЗНЫЙ – СИТИ — комплекс небоскребов в Грозном, расположенный в центре города, по проспекту имени Ахмата Кадырова, на берегу реки Сунжа. ЦВЕТОЧНЫЙ ПАРК - располагается в центре Грозного. Его площадь составляет 4,5 га. Название парку дали посаженные на его территории 150 тысяч цветов, которые размещены на 467 металлических конструкциях. В парке действует фонтан, украшенный национальными башнями. МЕЧЕТЬ «СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ» - мечеть в центре Грозного, одна из крупнейших и красивейших в России и Европе. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором, Расписывали мечеть мастера из Турции. Для написания узоров и аятов (текстов) из Корана мастера использовали напыление из золота высшей пробы. МЕЧЕТЬ «ГОРДОСТЬ МУСУЛЬМАН» - имени пророка Мухаммеда — построенная в XXI веке в центре Шали мечеть. Самая большая мечеть в Европе, вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра. На площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами. МЕЧЕТЬ «АЙМАНИ КАДЫРОВОЙ» - Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек в городе Аргун и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами. Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города.

Что включено Трансфер

Услуги гида

Что не входит в цену Личные расходы

Сувениры

Сувениры

Обед

Место начала и завершения? Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ Когда и сколько длится? Когда: Каждую среду и субботу в 06:30 Экскурсия длится около 14 часов