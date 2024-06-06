Экскурсии проходящие только летом в Дербенте

Найдено 71 экскурсия в категории «Летние» в Дербенте, цены от 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-прогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
80 отзывов
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
116 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
🚗 На машине
Групповая
4 часа
34 отзыва
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека
Магия старинного Дербента
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
269 отзывов
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
41 отзыв
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500 за человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
116 отзывов
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300 за человека
Дербент - город историй
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
138 отзывов
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
52 отзыва
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500 за человека
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
16 отзывов
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 000 за человека
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 500 за человека
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
Начало: В Дербенте
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 350 за всё до 4 чел.
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500 за всё до 5 чел.
Самурский лес: изумрудная сказка России
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Загадочный Гамсутль и живописная Салтинская теснина: путешествие из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 300 за человека
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по вечернему Дербенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500 за человека
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
13 отзывов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950 за человека
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
11 отзывов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Аудиопрогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
590 за человека
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 400 за человека
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
12 отзывов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
🚶 Пешая
скидка
5%
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 425 за человека
Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
🚗 На машине
Групповая
7 часов
13 отзывов
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 700 за человека
Восточный колорит древнего Дербента
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения
Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
2 000 за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
45 отзывов
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Дербент с огоньком
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Гастро-тур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
20 отзывов
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500 за человека
Дербент - ворота Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110 за всё до 6 чел.
Дербент с высоты: полет на параплане
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Дербент с высоты: полет на параплане
Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет
Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500 за человека
Южный Дагестан - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900 за всё до 6 чел.
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
7.5 часов
4 отзыва
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150 за человека
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
22 800 за всё до 6 чел.
Полёт на параплане в тандеме
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990 за человека
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации
Начало: На ул. Гагарина
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000 за человека
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
338 отзывов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Легендарный Сулакский каньон
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане
Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
58 отзывов
Джунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур
Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!
    Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!
  • Г
    Гоар
    6 июня 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид Андрей был в назначенном месте вовремя. Пока ехали к достопримечательностям рассказывал очень много исторических моментов. Качество знаний гида оцениваю отлично. Цена экскурсии приемлемая
  • Р
    Ринат
    6 июня 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
  • К
    Кондратьева
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
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    - благодаря гиду Умару и водителю Чемрану (надеюсь, правильно пишу имя😅) кайфанули по полной программе! Информация была подробной и интересной, Умар охотно отвечал на любые вопросы, помогал на локациях с фото и ориентированием. Вниманием не обделили никого из группы, вкусно накормили, водитель вёл аккуратно, но быстро. Локации топовые. В общем было весело, прощались уже как с родными. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЭТОТ ТУР! Ребятам огромное спасибо!

    Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
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    горы и местные достопримечательности. По дороге к каньону с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказывал всё новые и новые необычные и интересные факты о Дербенте, каньоне и горах. Чувствовалось, что Ахмед любит историю, свое дело и старается выложиться на полную. Показав туристам самые интересные места и учитывая наши предпочтения. Мы увидели великолепные виды на горы, покатались с ветерком на катере по Сулакскому каньоне, посетили пещеру нохьо, прокатились по канатной дороге и даже покатались на экстремальных качелях. Также Ахмед помог сделать очень красивые фотографии. Никуда не торопил и вдоволь давал насладиться всеми прелестями живописной природы Дагестана. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и паста с лососем выше всяческих похвал! Огромное спасибо Ахмеду за отдачу и огромное количество эмоций и незабываемых впечатлений! С удовольствием будем советовать Ахмеда своим друзьям и коллегам и обязательно вернёмся вновь!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показалПосетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о каждом растении, деревьях, ручейках
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    и озёрах. Приятно было слушать и бродить по разным уголкам леса, с удовольствием наслаждаясь красотой природы. Сразу чувствуется, что гид любит свою родину и рассказывает о ней с гордостью и любовью! Отдельно хочу поблагодарить нашего водителя Эдика. Забрал нас от отеля и всю дорогу рассказывал интересные истории про Дагестан и также как и Марта с удовольствием отвечал на все вопросы))) 6 часов пролетели незаметно и было очень жаль расставаться с таким замечательным лесом и интересными людьми!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой оПосетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой оПосетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивойВечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Летние»

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  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
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