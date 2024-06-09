Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Кубачи, расположенный в Дагестане, известен как аул мастеров, чьи работы восхищают весь мир.
Ваше путешествие начнется в Дербенте, откуда вы отправитесь в Кубачи, чтобы погрузиться в уникальную атмосферу этого места.
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по старинным улочкам, узнаете о символике цвета местных домов и их архитектурных особенностях. Посещение знаменитой сторожевой башни откроет вам чудесные виды на окрестности. В гостях у местного жителя вас ждет обед с блюдами национальной кухни.
Самым ярким моментом станет мастер-класс по нанесению узоров на серебряную тарелку, где каждый сможет попробовать себя в роли настоящего ювелира. Завершит ваше путешествие посещение музея, где вы увидите изделия кубачинских мастеров. В стоимость включены трансфер из Дербента и сопровождение местного гида.
Дополнительные расходы минимальны, что делает этот мастер-класс доступным для каждого желающего познакомиться с уникальным искусством Кубачей
Вы прогуляетесь по старинным улочкам и магалам, погрузитесь в атмосферу горской культуры и узнаете о символике цвета местных домов. Рассматривая некоторые фасады, увидите, что здешние мастера исстари занимались не только ювелирным делом, но и резьбой по камню и дереву. А затем побываете в знаменитой кубачинской сторожевой башне, где познакомитесь с её историей и откроете чудесный вид на окрестности с панорамной площадки.
Обед в гостях у местного жителя
Далее гид пригласит вас к себе домой, где в аутентичной обстановке вы подкрепитесь блюдами национальной домашней кухни. Меню может варьироваться, но чаще всего на столе будет бульон или суп, хинкал с мясом, овощная нарезка, чесночный соус, хлеб и напитки (сок, компот). После трапезы вас угостят ароматным чёрным или травяным чаем.
Серебряный мир Кубачей
Затем вы отправитесь в мастерскую — вам покажут, как наносятся узоры на серебряную тарелку, после чего вы сами создадите свои орнаменты. Здесь же можно приобрести желаемое украшение. В завершение вы посетите артель, где сейчас находится музей изделий кубачинских мастеров. Экскурсию по музею проведёт местный сотрудник.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер и сопровождение местного гида в Кубачах
Поездка проходит на автомобиле Lada Largus или минивэне, в зависимости от количества человек в вашей компании. Время в пути в одну сторону займёт около 2 часов.
Дополнительные расходы: обед в доме у гида, мастер-класс — 300 руб., билеты в сторожевую башню — 50 руб., посещение музея серебряных изделий — 150 руб., дети до 14 лет — бесплатно
В Кубачи вас отвезёт водитель, в ауле вас встретит и проведёт экскурсию гид, местный житель
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаля — Организатор в Дербенте
Провела экскурсии для 1269 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Камаля, я представляю официальное туристическое агентство в Дербенте. Все наши сотрудники — профессиональные гиды, отлично знающие историю города и по-настоящему влюблённые в него. Мы ответственно подходим к проведению экскурсий и учитываем пожелания гостей. Ждем вас в гостеприимном Дагестане!