Кубачи, расположенный в Дагестане, известен как аул мастеров, чьи работы восхищают весь мир.Ваше путешествие начнется в Дербенте, откуда вы отправитесь в Кубачи, чтобы погрузиться в уникальную атмосферу этого места.Вы пройдетесь

по старинным улочкам, узнаете о символике цвета местных домов и их архитектурных особенностях. Посещение знаменитой сторожевой башни откроет вам чудесные виды на окрестности. В гостях у местного жителя вас ждет обед с блюдами национальной кухни. Самым ярким моментом станет мастер-класс по нанесению узоров на серебряную тарелку, где каждый сможет попробовать себя в роли настоящего ювелира. Завершит ваше путешествие посещение музея, где вы увидите изделия кубачинских мастеров. В стоимость включены трансфер из Дербента и сопровождение местного гида. Дополнительные расходы минимальны, что делает этот мастер-класс доступным для каждого желающего познакомиться с уникальным искусством Кубачей

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Экскурсия по аулу-мастеров

Вы прогуляетесь по старинным улочкам и магалам, погрузитесь в атмосферу горской культуры и узнаете о символике цвета местных домов. Рассматривая некоторые фасады, увидите, что здешние мастера исстари занимались не только ювелирным делом, но и резьбой по камню и дереву. А затем побываете в знаменитой кубачинской сторожевой башне, где познакомитесь с её историей и откроете чудесный вид на окрестности с панорамной площадки.

Обед в гостях у местного жителя

Далее гид пригласит вас к себе домой, где в аутентичной обстановке вы подкрепитесь блюдами национальной домашней кухни. Меню может варьироваться, но чаще всего на столе будет бульон или суп, хинкал с мясом, овощная нарезка, чесночный соус, хлеб и напитки (сок, компот). После трапезы вас угостят ароматным чёрным или травяным чаем.

Серебряный мир Кубачей

Затем вы отправитесь в мастерскую — вам покажут, как наносятся узоры на серебряную тарелку, после чего вы сами создадите свои орнаменты. Здесь же можно приобрести желаемое украшение. В завершение вы посетите артель, где сейчас находится музей изделий кубачинских мастеров. Экскурсию по музею проведёт местный сотрудник.

Организационные детали