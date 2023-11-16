Увидеть главные достопримечательности в окрестностях Дербента
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — два чуда природы, похожие на ландшафты других планет. По пути к ним мы заедем взглянуть на Чиркейскую ГЭС и высоченные плотины.
А затем вы окунётесь в магию горных пейзажей, послушаете увлекательные рассказы про Дагестан, сделаете впечатляющие фото и сможете размяться после поездки: полетать на тарзанке или зиплайне.
А затем вы окунётесь в магию горных пейзажей, послушаете увлекательные рассказы про Дагестан, сделаете впечатляющие фото и сможете размяться после поездки: полетать на тарзанке или зиплайне.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Чиркейское водохранилище — крупнейший искусственный водоём Северного Кавказа на реке Сулак. Мы посмотрим на мощную Чиркейскую ГЭС со второй по высоте плотиной в России и самой высокой в стране арочной плотиной.
- Сулакский каньон. Вы подниметесь на смотровую площадку в посёлке Дубки, чтобы полюбоваться визитной карточкой Дагестана — самым глубоким каньоном не только в России, но и во всей Европе. Перед вами раскинутся великолепные виды горных вершин и бирюзовой реки, скользящей по дну каньона.
- Бархан Сарыкум. Вы окажетесь в окружении бескрайних песчаных дюн и насладитесь закатом, наблюдая, как мягкий свет солнца раскрасит дюны в разные оттенки. В этих местах снимали знаменитый фильм «Белое солнце пустыни».
- Вкусности и активности. Помимо природных красот вас ждёт вкусный обед из национальных угощений и множество развлечений на ваш выбор: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу или внутри каньона, посещение пещеры Нохъо, зиплайн и прыжки с тарзанки.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне. Мы заедем за вами в отель.
Дополнительные расходы
- Входной билет на бархан — 150 руб. /чел.
- Прогулка на катере — от 6 500 руб. /группа.
- Обед — от 700 руб. /чел.
- Посещение пещеры Нохъо — 500 руб. /чел.
- Полёт на зиплайне — 1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ренат — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 33 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ренат, я представляю туристическое агентство в Дербенте. У нас большая команда гидов, водителей и менеджеров. С радостью покажем вам любимый Дербент и Дагестан.
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