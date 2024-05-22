Н Наталья Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана читать дальше руина и отзвукам прошлого экскурсия зайдет! Гид Андрей-фантастически энциклопедический человек. С удовольствием с ним бы отправилась ещё. Но… Такие экскурсии должны проходить индивидуально, в очередной раз убедилась. А в целом, Дагестан удивил и порадовал) Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф! Кто любит побродить по

В Вячеслав Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана Все было очень хорошо организовано и интересно. Гид - Андрей, владеет большой информацией. Экскурсия была наполнена. Спасибо большое. Буду Вас рекомендовать своим знакомым.

С Светлана Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам Поездка прошла отлично! Огромное спасибо профессиональному водителю Эдику, который бережно нас вёз в горы и обратно, и экскурсовода Мураду, за отличный прием и экскурсию по селу. Благодарим от души! Остались очень довольны!

А Анна Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана читать дальше популярное туристическое направление. Посмотрели Кала-Корейш, Кубачи, музей и башню, прогулялись по местным магазинам мастеров серебра и, конечно, увезли не только впечатления, но и немного ценных металлов. Спасибо за массу впечатлений от посещения села Кубачи! Благодарим Людмилу и Андрея за то, что смогли увидеть это незаслуженно куда менее

Л Людмила Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам Великолепный гид Магомед! 5 часов пролетели незаметно, даже подростков удалось увлечь. Кубачи с Магометом - самое яркое впечатление от Дагестана!

И Ирина Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам Очень интересно! Дорога не такая страшная. Всего 2,5 часа из Дербента. Рекомендуем!