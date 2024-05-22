1 чел.
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Групповая
7 часов
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
22 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кубачи из Дербента: секреты мастеров ювелирного искусства
Путешествие в сердце дагестанского ювелирного искусства - аул Кубачи. Встреча с вековыми традициями
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мастер-класс в Кубачи: погружение в мир златокузнецов из Дербента
Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Начало: В Дербенте, на ул. Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 мая 2024Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф! Кто любит побродить по
- ВВячеслав19 мая 2024Все было очень хорошо организовано и интересно. Гид - Андрей, владеет большой информацией. Экскурсия была наполнена. Спасибо большое. Буду Вас рекомендовать своим знакомым.
- ССветлана12 мая 2024Поездка прошла отлично! Огромное спасибо профессиональному водителю Эдику, который бережно нас вёз в горы и обратно, и экскурсовода Мураду, за отличный прием и экскурсию по селу. Благодарим от души! Остались очень довольны!
- ААнна24 апреля 2024Спасибо за массу впечатлений от посещения села Кубачи! Благодарим Людмилу и Андрея за то, что смогли увидеть это незаслуженно куда менее
- ЛЛюдмила3 ноября 2023Великолепный гид Магомед! 5 часов пролетели незаметно, даже подростков удалось увлечь. Кубачи с Магометом - самое яркое впечатление от Дагестана!
- ИИрина4 октября 2023Очень интересно! Дорога не такая страшная. Всего 2,5 часа из Дербента. Рекомендуем!
- ААлексей30 августа 2023Аутентичный Дагестан: село златокузнецов Кубачи из ДербентаЭкскурсия огонь! Гид лучший которого когда либо видел! Спасибо. Дорога конечно трясет и к ней нужно быть готовым и набираться терпения, но оно того стоит. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Кубачи»
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