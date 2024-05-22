Кубачи – экскурсии в Дербенте

Найдено 4 экскурсии в категории «Кубачи» в Дербенте, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
🚗 На машине
Групповая
7 часов
13 отзывов
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 700 за человека
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
22 800 за всё до 6 чел.
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кубачи из Дербента: секреты мастеров ювелирного искусства
Путешествие в сердце дагестанского ювелирного искусства - аул Кубачи. Встреча с вековыми традициями
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000 за всё до 6 чел.
Из Дербента - в Кубачи, горный аул златокузнецов
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Мастер-класс в Кубачи: погружение в мир златокузнецов из Дербента
Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Начало: В Дербенте, на ул. Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
    Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф! Кто любит побродить по
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    руина и отзвукам прошлого экскурсия зайдет! Гид Андрей-фантастически энциклопедический человек. С удовольствием с ним бы отправилась ещё. Но… Такие экскурсии должны проходить индивидуально, в очередной раз убедилась. А в целом, Дагестан удивил и порадовал)

    Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф!Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф!Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф!Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф!Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф!
  • В
    Вячеслав
    19 мая 2024
    Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
    Все было очень хорошо организовано и интересно. Гид - Андрей, владеет большой информацией. Экскурсия была наполнена. Спасибо большое. Буду Вас рекомендовать своим знакомым.
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
    Поездка прошла отлично! Огромное спасибо профессиональному водителю Эдику, который бережно нас вёз в горы и обратно, и экскурсовода Мураду, за отличный прием и экскурсию по селу. Благодарим от души! Остались очень довольны!
    Поездка прошла отлично! Огромное спасибо профессиональному водителю Эдику, который бережно нас вёз в горы и обратно
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
    Спасибо за массу впечатлений от посещения села Кубачи! Благодарим Людмилу и Андрея за то, что смогли увидеть это незаслуженно куда менее
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    популярное туристическое направление. Посмотрели Кала-Корейш, Кубачи, музей и башню, прогулялись по местным магазинам мастеров серебра и, конечно, увезли не только впечатления, но и немного ценных металлов.

  • Л
    Людмила
    3 ноября 2023
    Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
    Великолепный гид Магомед! 5 часов пролетели незаметно, даже подростков удалось увлечь. Кубачи с Магометом - самое яркое впечатление от Дагестана!
  • И
    Ирина
    4 октября 2023
    Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
    Очень интересно! Дорога не такая страшная. Всего 2,5 часа из Дербента. Рекомендуем!
  • А
    Алексей
    30 августа 2023
    Аутентичный Дагестан: село златокузнецов Кубачи из Дербента
    Экскурсия огонь! Гид лучший которого когда либо видел! Спасибо. Дорога конечно трясет и к ней нужно быть готовым и набираться терпения, но оно того стоит. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Кубачи»

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  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Кубачи" можно забронировать 4 экскурсии от 3 700 до 22 800. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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