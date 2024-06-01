Экскурсии с обедом

Найдено 4 экскурсии в категории «С обедом» в Дербенте, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
«Чиркейское водохранилище: прогулка на катере и обед»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500 за всё до 5 чел.
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
7.5 часов
4 отзыва
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
«А в горном табасаранском селе гостеприимные хозяева проведут для вас мастер-классы по традиционной выпечке и ковроткачеству в древней технике, после чего пригласят на домашний обед из лучших блюд региона»
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150 за человека
Из Дербента - в Кубачи, горный аул златокузнецов
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Мастер-класс в Кубачи: погружение в мир златокузнецов из Дербента
Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Начало: В Дербенте, на ул. Ленина
«Обед в гостях у местного жителя»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 6 чел.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед в этнодоме»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
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    горы и местные достопримечательности. По дороге к каньону с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказывал всё новые и новые необычные и интересные факты о Дербенте, каньоне и горах. Чувствовалось, что Ахмед любит историю, свое дело и старается выложиться на полную. Показав туристам самые интересные места и учитывая наши предпочтения. Мы увидели великолепные виды на горы, покатались с ветерком на катере по Сулакскому каньоне, посетили пещеру нохьо, прокатились по канатной дороге и даже покатались на экстремальных качелях. Также Ахмед помог сделать очень красивые фотографии. Никуда не торопил и вдоволь давал насладиться всеми прелестями живописной природы Дагестана. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и паста с лососем выше всяческих похвал! Огромное спасибо Ахмеду за отдачу и огромное количество эмоций и незабываемых впечатлений! С удовольствием будем советовать Ахмеда своим друзьям и коллегам и обязательно вернёмся вновь!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показалПосетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Это действительно получилось путешествие мечты! С гидом Ахмедом мечты исполняются 😂 уверенная езда, пунктуальность, насыщенная различными локациями поездка, увлекательное сопровождение
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    фактами, легендами, историями, через которые все больше и больше погружаешься в жизнь этого края. В дороге решили немного поменять маршрут с бархана на пещеру, о чем ни на секунду не пожалели! Ведь там исполнилась еще одна экстремальная мечта - полет на зиплайне)) с Ахмедом можно ехать хоть куда, с ним спокойно, безопасно, интересно и хочется попробовать еще много разных туров и локаций! Спасибо огромное за организацию!

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявлено в программе. Рекомендую, выбирайте гида Ахмада и ваш день пройдёт в прекрасной компании с потрясающими видами!
    Экскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявлено
  • Г
    Галушкины
    31 октября 2023
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
    Прекрасная экскурсия, очень хороший гид! Действительно получился очень душевный день, нам понравились люди, у которых мы гостили, очень вкусная еда, мастер/класс, а уж природа, локации, смотровая площадка! Выше всяких похвал!
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2023
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
    Были на экскурсии по Табасаранскому району с водителем-экскурсоводом Эдиком 1 сентября 2023 года. Это была замечательная поездка. Мы были в красивом
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    ущелье, наблюдали водопад, изучали интересные мосты. Но изюминкой нашего путешествия был обед в семье нашего гида. Это невозможно описать словами: очень вкусно, уютно, душевно. В этот день мы очень много узнали о традициях и обычаях людей, живущих в Дагестане и особенно в Табасаране. Впечатления на долгое время. Приезжайте сюда)

  • М
    Мария
    28 августа 2023
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
    Прекрасные виды! Отличный гид: на любые вопросы ответит, все пожелания учтет. После такой экскурсии и не хочется уезжать в родной город
    Прекрасные виды! Отличный гид: на любые вопросы ответит, все пожелания учтет. После такой экскурсии и не хочется уезжать в родной город

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  2. Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
  3. Из Дербента - в Кубачи, горный аул златокузнецов
  4. Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "С обедом" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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