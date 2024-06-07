Ю Юлия Аудиопрогулка по Дербенту Нужно добавить рассказов про крепость Нарын Кала. Внутри много интересного, я слышала от гидов, которые водили группы по крепости. А в путеводители ничего почти нет. Прямо капля, по сравнению с тем, что можно про крепость рассказать

Е Елизавета Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес Все очень понравилось. Гид Надим общительный интересный, увлечённый своим делом человек. Спасибо, за интересно проведенное время.

П Павел Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено) Надим, отличный гид. Человек знает свое дело, его приятно слушать. Показывает не только основные точки маршрута, но делает остановки в пути в интересных местах и дополняет их интересными справками. Все очень круто, очень понравилось!

А Анастасия 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено) Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!

Г Гоар Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид Андрей был в назначенном месте вовремя. Пока ехали к достопримечательностям рассказывал очень много исторических моментов. Качество знаний гида оцениваю отлично. Цена экскурсии приемлемая

А Анастасия Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля читать дальше отвечает, помогает, предлагает варианты, и самое главное, не торопит и не ругается/злится, если кто-то задерживается, наоборот, подходит к группе индивидуально, с учетом наших потребностей и запросов, не отвлекается от темы экскурсии, не навязывает свое мнение относительно религии и политических взглядов. Так же очень прикольными была остановка на «поздороваться» с осликами и поиски местного дагестанского мороженого. И тут опять же спасибо Роману за терпение по «потакание» нашим туристическим капризам - останавливался, ждал и ходил с нами от магазина к магазину, помогая искать и выбирать то самое вкуснейшее мороженое) Из огромных плюсов - место обеда 🔥 нас повезли в уютное местечко прямо на горе, где кормили вкуснейшими блюдами национальной кухни. Так что у нас получился целый гастро тур) Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер! Рассказывает интересно, на вопросы

Р Ринат Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!

К Кондратьева 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено) читать дальше - благодаря гиду Умару и водителю Чемрану (надеюсь, правильно пишу имя😅) кайфанули по полной программе! Информация была подробной и интересной, Умар охотно отвечал на любые вопросы, помогал на локациях с фото и ориентированием. Вниманием не обделили никого из группы, вкусно накормили, водитель вёл аккуратно, но быстро. Локации топовые. В общем было весело, прощались уже как с родными. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЭТОТ ТУР! Ребятам огромное спасибо! Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись

В Валерия Магия старинного Дербента Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍