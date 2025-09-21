Чечня — республика, расположенная на Северном Кавказе, славится своей уникальной природой, богатой историей и яркими культурными традициями.
На экскурсии мы посетим знаковые места и узнаем больше о жизни чеченского народа, побывав в трех города — Грозном, Аргуне и Шали.
Описание экскурсииПриглашаем Вас в путешествие по республике Чечня, которая славится своей уникальной природой, богатой историей и яркими культурными традициями. Начнем нашу поездку с посещения столицы республики — Грозного. Город впечатляет современной архитектурой, просторными проспектами и зелеными парками. Вы увидите главные достопримечательности города:
- соборную мечеть «Сердце Чечни», поражающую роскошью отделки и размерами;
- современный комплекс небоскребов и элитных жилых зданий «Грозный-Сити» — с верхних этажей открывается потрясающий вид на город и окружающую местность;
- Цветочный парк — настоящий райский уголок посреди оживленного городского пространства. Цветочные композиции регулярно обновляются специалистами, создающими уникальные ландшафтные шедевры. Затем мы посетим Аргун и Шали — два исторических населенных пункта в Чечне, каждый из которых обладает неповторимым очарованием и важными чертами культурного наследия края. Город-курорт Аргун находится недалеко от Грозного — именно здесь находится роскошная мечеть «Сердце матери». А в старинном городе Шали вы познакомитесь с традиционным укладом жизни чеченских семей, попробуете вкуснейшие национальные блюда и увидите мечеть «Гордость мусульман». Важная информация: В поездке обязательно соблюдение следующих правил: - необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно); - плечи, живот и колени должны быть прикрыты; - категорически запрещено распитие спиртных напитков. На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан.
По вторникам в 06.00По четвергам в 06.00По воскресениям в 06.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грозный: мечеть «Сердце Чечни», Грозный-Сити, Цветочный парк
- Шали: мечеть «Гордость мусульман»
- Аргун: мечеть «Сердце матери»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Категорически запрещено распитие спиртных напитков
- На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 сен 2025
