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неплохая, виды изумительные и ошеломляющие. Остались вопросы к частоту салона, а также почему в стоимость не включен рассказ гида на самой вершине. Предложили оплатить отдельно в сумме 300 руб. Рассказ гида, на мой взгляд, был каким-то обывательским что ли, дорогу не знал, приходилось все время у кого-то спрашивать маршрут, постоянно задавал вопросы водителю. Смешанные чувства. Но это лично наше субъективное мнение.