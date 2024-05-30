Экскурсии выходного дня в Дербенте

Найдено 13 экскурсий в категории «На выходные» в Дербенте, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
338 отзывов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
103 отзыва
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950 за человека
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
97 отзывов
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
3 500 за человека
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
233 отзыва
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300 за человека
Экзотический вкус Дагестана: гастротур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
Экзотический вкус Дагестана: уникальный гастротур по Дербенту
Погрузитесь в мир дагестанской кухни и культуры с экскурсией, которая откроет вам все традиции и историю Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, ср, пт и вс в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, чт и сб в 8:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за человека
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Хунзах, водопад Тобот
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
4 000 за человека
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
85 отзывов
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400 за человека
Древний город Дербент
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000 за всё до 7 чел.
Гуниб и Салта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
3 500 за человека
Красоты Южного Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Красоты Южного Дагестана
Начало: Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Расписание: В субботу в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Biglily
    30 мая 2024
    Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
    Все очень понравилось
  • Р
    Рыжков
    28 мая 2024
    Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
    Очень интересно, красиво, шикарные виды, отличный сервис, хороший гид и опытный водитель. Всем огромное спасибо. Наши рекомендации. Остались в абсолютном восторге
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
    Экскурсия понравилась, но начиналась она в 17 часов, когда мы спустились к мечети и девичьим башням около 19.00, эти достопримечательности
    читать дальше

    уже были закрыты, на этом экскурсия должна была закончиться, а заявлена была как 3 часовая, но спасибо гиду, проводил участников группы до фонтанов с экскурсионным сопровождением.

  • К
    Кирилл
    26 мая 2024
    Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
    Очень все понравилось, гиду Азиму респект
  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
    Отличная экскурсия, спасибо большой Тамерлану за рассказы и историю Дагестана! Особенно понравилось катание на катерах и горы!
  • А
    Артем
    24 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
    Замечательный день проведенный вместе с вашим туристическим агентством, отдельный респект нашему гиду Тамерлану который все очень удобно рассказывал и про
    читать дальше

    Дагестан с Чечней в целом, так и по поводу любых вопросов связанных с экскурсией. Уважение водителю который нас быстро но аккуратно возил целый день

  • Л
    Любовь
    23 мая 2024
    Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
    Были на экскурсии с Зауром 22.05.2024 г. Экскурсия запомнилась нам высокими знаниями Заура,достопримечательностями и историческими особеннлстями Дербента. Было очень познавательно и увлекательно! От души рекомендуем
  • О
    Олеся
    21 мая 2024
    Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
    Были с мужем 9.05.24г. Просто шикарные места, маршрут отличный, везде очень красиво. Море впечатлений от поездки. Гид Тарлан интересно рассказывал про обычаи, внимательный, вежливый. Очень вкусно накормили на рыбглав.
  • О
    Олеся
    21 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
    Шикарная поездка, красивые мечети, поразила чистота города, очень красивый Грозный. Огромное спасибо гиду Арсену, очень много всего рассказал. Водитель просто ас, ему отдельное спасибо. Очень вкусно покушали в местной столовой
  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
    К сожалению, данную экскурсию отменили из-за недобора группы, но предложили альтернативный вариант - посетить Гоор и Кахиб. В целом, экскурсия
    читать дальше

    неплохая, виды изумительные и ошеломляющие. Остались вопросы к частоту салона, а также почему в стоимость не включен рассказ гида на самой вершине. Предложили оплатить отдельно в сумме 300 руб. Рассказ гида, на мой взгляд, был каким-то обывательским что ли, дорогу не знал, приходилось все время у кого-то спрашивать маршрут, постоянно задавал вопросы водителю. Смешанные чувства. Но это лично наше субъективное мнение.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
  2. Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
  3. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
  4. От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  5. Экзотический вкус Дагестана: гастротур по Дербенту
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "На выходные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 913 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Дербенте на 2024 год на выходные, 913 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам