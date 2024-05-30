1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950₽ за человека
Групповая
13 часов
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
13 часов
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Экзотический вкус Дагестана: уникальный гастротур по Дербенту
Погрузитесь в мир дагестанской кухни и культуры с экскурсией, которая откроет вам все традиции и историю Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, ср, пт и вс в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, чт и сб в 8:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Групповая
12 часов
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Красоты Южного Дагестана
Начало: Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Расписание: В субботу в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- BBiglily30 мая 2024Все очень понравилось
- РРыжков28 мая 2024Очень интересно, красиво, шикарные виды, отличный сервис, хороший гид и опытный водитель. Всем огромное спасибо. Наши рекомендации. Остались в абсолютном восторге
- ООльга27 мая 2024Экскурсия понравилась, но начиналась она в 17 часов, когда мы спустились к мечети и девичьим башням около 19.00, эти достопримечательности
- ККирилл26 мая 2024Очень все понравилось, гиду Азиму респект
- ААлександр24 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо большой Тамерлану за рассказы и историю Дагестана! Особенно понравилось катание на катерах и горы!
- ААртем24 мая 2024Замечательный день проведенный вместе с вашим туристическим агентством, отдельный респект нашему гиду Тамерлану который все очень удобно рассказывал и про
- ЛЛюбовь23 мая 2024Были на экскурсии с Зауром 22.05.2024 г. Экскурсия запомнилась нам высокими знаниями Заура,достопримечательностями и историческими особеннлстями Дербента. Было очень познавательно и увлекательно! От души рекомендуем
- ООлеся21 мая 2024Были с мужем 9.05.24г. Просто шикарные места, маршрут отличный, везде очень красиво. Море впечатлений от поездки. Гид Тарлан интересно рассказывал про обычаи, внимательный, вежливый. Очень вкусно накормили на рыбглав.
- ООлеся21 мая 2024Шикарная поездка, красивые мечети, поразила чистота города, очень красивый Грозный. Огромное спасибо гиду Арсену, очень много всего рассказал. Водитель просто ас, ему отдельное спасибо. Очень вкусно покушали в местной столовой
- ДДарья12 мая 2024К сожалению, данную экскурсию отменили из-за недобора группы, но предложили альтернативный вариант - посетить Гоор и Кахиб. В целом, экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На выходные»
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- От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
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