Наша поездка подарит вам заряд адреналина, веселья и незабываемых эмоций! Вас ждут горные тропы, панорамные смотровые площадки, лесные дороги и великолепные виды на море, старинную крепостную стену и город. Это отличный способ совместить активный отдых и красивые пейзажи.
Описание экскурсии
На выбор два маршрута:
- Маршрут №1 (1 час, 10–12 км) — поездка по горной местности вдоль села Сабнова с панорамами гор и Каспийского моря
- Маршрут №2 (2 часа, 25–30 км) — более насыщенное путешествие через смотровые площадки у сёл Сабнова и Джалган, лесные дороги и остатки древней крепостной стены Даг-Бары. С высоты открываются великолепные виды на Дербент и побережье Каспия
Как проходит поездка
- Перед стартом мы проведём подробный инструктаж по управлению багги и технике безопасности
- Во время поездки все участники обязательно надевают защитные шлемы
- При возникновении непредвиденных ситуаций из соображений безопасности инструктор вправе изменить маршрут или остановить катание
Организационные детали
- Стоимость поездки по маршруту №1 для 1–2 чел. — 5000 ₽ за багги, по маршруту №2 — 10000 ₽ за багги
- Управлять багги может ребёнок старше 16 лет в сопровождении родителя
- В качестве пассажиров дети могут принять участие с 5 лет
- При желании можно отправиться в поездку с инструктором за рулём — оплачивается только аренда багги
- В случае дождя экскурсия не отменяется: при необходимости маршрут заменяется на безопасную внедорожную трассу
- С вами будет инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Нагорная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1055 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Это был просто взрыв адреналина!
Круто! 🤗Ярко! 💥Мощно! 💯Горы под Дербентом с высоты багги выглядят нереально красиво! Кайф ловили каждую секунду! Единственный минус- пыль и грязь везде 😂, чистыми не уедете точно! Так что советую взять сменную футболку, иначе обратно будете ехать как после гонок в пустыне. Впечатления- 🔥 внешний вид- ужас. Но оно того стОит! Ощущения 10/10!
Круто! 🤗Ярко! 💥Мощно! 💯Горы под Дербентом с высоты багги выглядят нереально красиво! Кайф ловили каждую секунду! Единственный минус- пыль и грязь везде 😂, чистыми не уедете точно! Так что советую взять сменную футболку, иначе обратно будете ехать как после гонок в пустыне. Впечатления- 🔥 внешний вид- ужас. Но оно того стОит! Ощущения 10/10!
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Данный маршрут - поездка на багги, дарит огромное удовольствие и большое количество впечатлений. Багги хорошо работают, важно правильно газовать, стартовать всегда с хорошим газом. 2 часовой маршрут идеальный, советую в 18 часов, чтобы возвращаться с закатом с видом на Дербент. 100/10
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В
Мне понравилась прогулка! Организаторы были очень внимательны! Были с ребенком 6 лет, он в восторге!
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К
отлично!
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К
все замечательно!
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