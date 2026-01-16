Водная прогулка
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
Погрузитесь в историю Дербента, путешествуя на гольфкаре. Откройте для себя магалы, Джума-мечеть и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
Уникальная экскурсия из Дербента: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро. Погрузитесь в культуру и природу Дагестана с гидом-горцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
7 фев в 09:00
8 фев в 09:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Дербента
Увидеть бирюзовую воду и отвесные скалы, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Сегодня в 06:00
4 фев в 06:00
6000 ₽ за человека
Водная прогулка
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Познакомьтесь с Дербентом через его крепость Нарын-Кала, старинные магалы и Девичью баню. Узнайте секреты древнего города и его культурное наследие
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
1300 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Дербента
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: ежедневно в 06:15
4 фев в 06:15
5 фев в 06:15
3900 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
3900 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Сулакский каньон, катание на катере по каньону, пещеры Нохъо. Все включено
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
«Так же вы посетите рукотворную пещеру Нохъо, с подвесным мостом и аттракционом зип лайн»
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 06:30
6480 ₽
7200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» + мастер-класс по ковроткачеству
Начало: ТЦ Россия, проспект Агасиева 22
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
4000 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
Путешествие в Дербенте: кавказская семья, экраноплан Лунь и водопад Хучни. Узнайте о традициях и насладитесь природой
Начало: Город Дербент, ул. Гагарина, 27
3700 ₽ за человека
Водная прогулка
Поездка на Сулакский каньон с прогулкой на катере и пещерами Нохъо
Начало: Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучший выборСулакский каньон, Нохъо и бархан Сарыкум из Дербента с прогулкой на катере
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Расписание: Ежедневно 06:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Южный Дагестан: путешествие в Ахты и купание в термальных источниках
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Каждую среду и субботу в 06:30
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон с прогулкой на катере из с. Зубутли и пещера Нохъо
Начало: Город Дербент, ул. Ленина, 41
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье
5300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Горы, село Ахты и термальные источники
Путешествие из Дербента на юг республики, в мир нетуристического Дагестана
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
22 700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана
Проведите день, наслаждаясь великолепием Сулакского каньона и бархана Сарыкум. Откройте для себя уникальные природные ландшафты и культурные сокровища Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (В 2гис Приморская 16/5)
Расписание: Вторник, четверг и суббота в 10:00
8000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Северная Осетия из Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (В 2гис Приморская 16/5)
Расписание: Каждую пятницу в 5:00
6 фев в 05:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Ахты: термальные источники из Дербента
Начало: Город Дербент, проспект Агасиева 22 «И»
4500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 января 20264 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды и прочие старинные сооружения,
- YYa11 января 2026Выражаем восхищение великолепной экскурсией. Всем интересующимся историей Дербента и Дагестана рекомендуем именно этого экскурсовода. Эльмира высоко образована, эрудирована, прекрасно владеет речью, замечательный рассказчик. Мы благодарны за интересно проведенное время и приятное общение.
- РРоксана9 января 2026Добрый день! Экскурсионный день был супер насыщенный! Экускурсовод грамотный и интересный. Можно было задавать вопросы не по экскурсионному маршруту, в
- TTatiana6 января 2026Эльмира отличный гид, прекрасный рассказчик и очень душевный человек. Она душой болеет за родной язык, культуру и заряжает своими эмоциями и настроением.
- ЕЕкатерина6 января 2026Посмотрели Цитадель и старинный Дербент. Гид всё подробно объяснила и показала.
- ЕЕлена6 января 2026Нам экскурсию очень понравилось, с экскурсоводом повезло. Инга очень интересно рассказывает. Экскурсия насыщенная, много локаций, виды супер! Организаторов хотелось бы попросить, чтобы давали побольше времени на осмотр достопримечательностей!
- ККопейкина6 января 2026Экскурсия была 3 января 2026 года. Гид Артем. Уже не первый раз в Дагестане, но очень хотелось увидеть зимний Дагестан.
- ООльга5 января 2026Отличный гид, хорошо и понятно рассказывает, отвечает на вопросы.
Максимально простыми словами, понятны даже ребёнку. Использует исторические факты, даты. Знает историю города. Рекомендую
- ДДмитрий5 января 2026Очень интересная экскурсия, рекомендую посещение крепости с Юсифом.
- ЮЮля3 января 2026Всё понравилось! Юмор, История, открытость и качество!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Развлечения" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 1300 до 22 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Дербенте на 2026 год по теме «Развлечения», 1164 ⭐ отзыва, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель