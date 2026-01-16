читать дальше

Покатались по Черкесскому водохранилищу, необычное развлечение зимой. Капитан катера, аккуратно провез нас по водохранилищу, если сидеть в конце брызги есть, обязательно надо одевать шапку, перчатки. Гид Артем в процессе дороги много рассказывал о народе Дагестана, было очень интересно и познавательно. Хочется выразить отдельную благодарность нашему водителю Икраму(надеюсь правильно написала), вез аккуратно, в машине было чисто. В горах было снежно, несмотря на это водитель провез безопасно по всем локациям экскурсии. Хочется обязательно еще вернуться в Солнечный город Дагестан. Рекомендую данную тур фирму, есть печальный опыт, когда летом была забронирована экскурсия, а гид так и не вышел на связь. Сдесь Артем всегда был на связи со всеми членами группы. Дальнейшего процветания вашей компании.