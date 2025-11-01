Дербент - это город, где переплетаются история и культура. Узкие улочки и древние памятники расскажут о прошлом, а восточный колорит добавит ярких красок. Участники экскурсии посетят цитадель Нарын-Кала, ханский дворец
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение цитадели Нарын-Кала
- 🕌 Джума-мечеть - одна из древнейших в мире
- 🎨 Восточный колорит и узкие улочки
- 🕍 Ворота Кыхляр-Капы и шоу фонтанов
- 🍵 Традиционное чаепитие и мастер-класс
Что можно увидеть
- Цитадель Нарын-Кала
- Музей Бестужева-Марлинского
- Торговая площадь Дербента
- Джума-мечеть
- Армяно-григорианский храм
- Ворота Кыхляр-Капы
- Шоу фонтанов
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Цитадель Нарын-Кала.
- Музей Бестужева-Марлинского — писателя-декабриста, жившего в городе с 1830 по 1834 годы.
- Торговую площадь Дербента.
- Джума-мечеть, которая входит в десятку древнейших мечетей мира.
- Армяно-григорианский храм.
- Ворота Кыхляр-Капы.
- Шоу фонтанов.
Вы услышите:
- О разных периодах жизни одного из древнейших городов России.
- Как Персидский поход Петра I повлиял на экономическое и политическое развитие Дербента.
- Почему город долгие годы был форпостом распространения ислама на Кавказе.
- Как здесь соседствовали три мировые конфессии.
А ещё вы:
- Спуститесь вдоль фортификационной системы.
- Погуляете по узким улочкам старого города.
- Завершите экскурсию традиционным чаепитием и мастер-классом по приготовлению чая.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются отдельно:
- цитадель Нарын-Кала — 200 ₽ за чел.
- музей Девичья Баня — 150 ₽ за чел.
- музей Бестужева-Марлинского — 150 ₽ за чел.
ежедневно в 09:00 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсиф — ваш гид в Дербенте
Провёл экскурсии для 44 туристов
Гид с опытом работы более 5 лет. Любитель истории и хороший рассказчик (с юмором).Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 ноя 2025
Заказывали экскурсию по Дербенту старый город и Нарын-кала, очень интересно подан материал, динамично, доходчиво и с юмором)
Всем советую посетить данную экскурсию 👍🏻🎉
Всем советую посетить данную экскурсию 👍🏻🎉
С
Светлана
16 окт 2025
Экскурсия интересная, не утомительная, материал понятный. Время пролетело незаметно.
С
Сергей
16 окт 2025
Спасибо большое Юсифу за прекрасную экскурсию по крепости Нарын-Кала и по древнему Дербенту, давно хотел узнать историю древнего города,Юсиф отвечал на все вопросы которые у нас были по тебе города и даже больше,сразу было понятно что человек обладает опытом и знаниями истории города и страны в целом! Спасибо вам Юсиф и побольше вам посетителей!!!
Т
Татьяна
14 окт 2025
Увлекательная экскурсия. Сразу чувствуется, что гид влюблен в свой город. Много информации.
На все наши вопросы Юсиф отвечал подробно и интересно.
На все наши вопросы Юсиф отвечал подробно и интересно.
Елена
12 окт 2025
Огромное спасибо, вам Юсиф. Спасибо за прекрасный рассказ, познавательность и красочность экскурсии. Вы показали красоту, мощь и силу цитадели. Открыли нам свой прекрасный город Дербент
Мария
5 окт 2025
Посетили прекрасный старинный город Дербент. Юсиф влюбил нас в этот город. Только положительные эмоции остались после экскурсии. Прекрасная подача, энциклопедические знания, внимание к гостям.
Прошли всю Цитадель и спустились в город. Много нового узнали о городе и жизни Дербента.
Позитивный рассказчик. В каждой фразе чувствуется любовь к городу и своему делу.
Однозначно рекомендую гида и экскурсию. Спасибо))))
Прошли всю Цитадель и спустились в город. Много нового узнали о городе и жизни Дербента.
Позитивный рассказчик. В каждой фразе чувствуется любовь к городу и своему делу.
Однозначно рекомендую гида и экскурсию. Спасибо))))
И
Иван
27 сен 2025
Вполне соответствовало ожиданиям, отличная экскурсия, экскурсоводу благодарность, не всегда такие оказываются
Т
Татьяна
12 сен 2025
Огромная благодарность гиду за идеальную экскурсию! Юмор, который заставляет влюбиться в историю, много интересных фактов, искренняя забота о группе и невероятная вежливость. Редко встречается такая комбинация профессионализма и человеческого тепла. Однозначно рекомендую!
М
Мария
6 сен 2025
Были на экскурсии «Краски древнего Дербента» у Юсифа. Экскурсия началась во время,в назначенном месте. Группа была небольшая,но программа получилась расширенной,о чем мы были предупреждены заранее. Время пролетело незаметно! Юсиф прекрасный экскурсовод и очень хороший человек с чувством юмора! Несмотря на огромное количество информации,было очень легко слушать и воспринимать. Сразу видно,что Юсиф- профессионал своего дела! Всем советуем!
А
Алена
27 авг 2025
Очень понравился город. Замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает. Были с детьми, ребёнок(9 лет) не устал и ему тоже было интересно слушать экскурсию. Большая благодарность Юсупу за совместно проведённое время.
Д
Дарья
18 авг 2025
Отличная экскурсия, все хорошо организовано, заняло ровно столько времени, сколько было запланировано.
Также порадовал индивидуальный подход, экскурсовод любезно согласиться подхватить меня из гостиницы
Также порадовал индивидуальный подход, экскурсовод любезно согласиться подхватить меня из гостиницы
Е
Екатерина
13 авг 2025
Замечательная экскурсия! Нашей семье очень понравилась. Столько интересного узнали об истории города. Экскурсовод интересно рассказывал, с юмором, отвечал с удовольствием на всем пути на все наши вопросы. Хорошо знает не только историю города, но и России. Приятный собеседник. Ребенка 10 лет экскурсия очень завлекла, 3 часа пролетели незаметно! Рекомендую экскурсовода, узнаете много интересного о городе! Спасибо за такую экскурсию!!
Г
Гульнара
17 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид не нудный, не мучает датами. Легкий юмор украшает рассказ. Экскурсия познавательная и нескучная!
А
Анна
1 июл 2025
Очень познавательно и интересно! Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя было 9 утра. Юсиф очень интеллигентный гид, знающий свое дело! Спасибо за интересную прогулку и особенно за чаепитие в кафе! Хозяину кафе респект!
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Орта-капы
Завтра в 13:30
11 ноя в 13:30
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
2000 ₽ за человека