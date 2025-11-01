М Марина Заказывали экскурсию по Дербенту старый город и Нарын-кала, очень интересно подан материал, динамично, доходчиво и с юмором)

Всем советую посетить данную экскурсию 👍🏻🎉

С Светлана Экскурсия интересная, не утомительная, материал понятный. Время пролетело незаметно.

С Сергей Спасибо большое Юсифу за прекрасную экскурсию по крепости Нарын-Кала и по древнему Дербенту, давно хотел узнать историю древнего города,Юсиф отвечал на все вопросы которые у нас были по тебе города и даже больше,сразу было понятно что человек обладает опытом и знаниями истории города и страны в целом! Спасибо вам Юсиф и побольше вам посетителей!!!

Т Татьяна Увлекательная экскурсия. Сразу чувствуется, что гид влюблен в свой город. Много информации.

На все наши вопросы Юсиф отвечал подробно и интересно.

Елена Огромное спасибо, вам Юсиф. Спасибо за прекрасный рассказ, познавательность и красочность экскурсии. Вы показали красоту, мощь и силу цитадели. Открыли нам свой прекрасный город Дербент

Мария Посетили прекрасный старинный город Дербент. Юсиф влюбил нас в этот город. Только положительные эмоции остались после экскурсии. Прекрасная подача, энциклопедические знания, внимание к гостям.

Прошли всю Цитадель и спустились в город. Много нового узнали о городе и жизни Дербента.

Позитивный рассказчик. В каждой фразе чувствуется любовь к городу и своему делу.

Однозначно рекомендую гида и экскурсию. Спасибо))))

И Иван Вполне соответствовало ожиданиям, отличная экскурсия, экскурсоводу благодарность, не всегда такие оказываются

Т Татьяна Огромная благодарность гиду за идеальную экскурсию! Юмор, который заставляет влюбиться в историю, много интересных фактов, искренняя забота о группе и невероятная вежливость. Редко встречается такая комбинация профессионализма и человеческого тепла. Однозначно рекомендую!

М Мария Были на экскурсии «Краски древнего Дербента» у Юсифа. Экскурсия началась во время,в назначенном месте. Группа была небольшая,но программа получилась расширенной,о чем мы были предупреждены заранее. Время пролетело незаметно! Юсиф прекрасный экскурсовод и очень хороший человек с чувством юмора! Несмотря на огромное количество информации,было очень легко слушать и воспринимать. Сразу видно,что Юсиф- профессионал своего дела! Всем советуем!

А Алена Очень понравился город. Замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает. Были с детьми, ребёнок(9 лет) не устал и ему тоже было интересно слушать экскурсию. Большая благодарность Юсупу за совместно проведённое время.

Д Дарья Отличная экскурсия, все хорошо организовано, заняло ровно столько времени, сколько было запланировано.

Также порадовал индивидуальный подход, экскурсовод любезно согласиться подхватить меня из гостиницы

Е Екатерина Замечательная экскурсия! Нашей семье очень понравилась. Столько интересного узнали об истории города. Экскурсовод интересно рассказывал, с юмором, отвечал с удовольствием на всем пути на все наши вопросы. Хорошо знает не только историю города, но и России. Приятный собеседник. Ребенка 10 лет экскурсия очень завлекла, 3 часа пролетели незаметно! Рекомендую экскурсовода, узнаете много интересного о городе! Спасибо за такую экскурсию!!

Г Гульнара Очень понравилась экскурсия. Гид не нудный, не мучает датами. Легкий юмор украшает рассказ. Экскурсия познавательная и нескучная!