Экскурсия начинается с осмотра уникального экраноплана «Лунь», поражающего своими размерами. Далее вас ждёт прогулка по крепости семи братьев и одной сестры, возвышающейся над ущельем. Завершит путешествие посещение Хучнинского водопада, где 30-метровый поток воды впечатляет своей мощью. В конце поездки вас ждёт обед из блюд табасаранской кухни, который оставит приятные воспоминания о Дагестане

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Экраноплан «Лунь» — единственный в мире экраноплан-ракетоносец. Издалека он напоминает просто самолёт необычной формы, но стоит подойти ближе — и его размеры поразят воображение.

Крепость семи братьев и одной сестры — возвышается на холме над ущельем. По легенде, здесь жили семь богатырей и их сестра. Вы прогуляетесь по крепости, почувствуете дух древности и сделаете снимки на фоне горного Табасарана.

Хучнинский водопад — один из самых живописных в республике. Вы увидите, как 30-метровый поток воды стремительно падает вниз.

Обед в аутентичном заведении. Здесь вас угостят настоящим табасаранским чуду и другими блюдами национальной кухни.

Организационные детали