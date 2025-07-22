Мои заказы

Из Дербента - на Хучнинский водопад и в крепость семи братьев и одной сестры

Всего час пути - и вы в Табасаране, где вас ждёт экраноплан, крепость и водопад. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь природой
Экскурсия начинается с осмотра уникального экраноплана «Лунь», поражающего своими размерами. Далее вас ждёт прогулка по крепости семи братьев и одной сестры, возвышающейся над ущельем.

Завершит путешествие посещение Хучнинского водопада, где 30-метровый поток воды впечатляет своей мощью.

В конце поездки вас ждёт обед из блюд табасаранской кухни, который оставит приятные воспоминания о Дагестане
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛩️ Уникальный экраноплан «Лунь»
  • 🏰 Легендарная крепость семи братьев
  • 🌊 Живописный Хучнинский водопад
  • 🍽️ Аутентичная табасаранская кухня
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
Что можно увидеть

  • Экраноплан «Лунь»
  • Крепость семи братьев и одной сестры
  • Хучнинский водопад

Описание экскурсии

Экраноплан «Лунь» — единственный в мире экраноплан-ракетоносец. Издалека он напоминает просто самолёт необычной формы, но стоит подойти ближе — и его размеры поразят воображение.

Крепость семи братьев и одной сестры — возвышается на холме над ущельем. По легенде, здесь жили семь богатырей и их сестра. Вы прогуляетесь по крепости, почувствуете дух древности и сделаете снимки на фоне горного Табасарана.

Хучнинский водопад — один из самых живописных в республике. Вы увидите, как 30-метровый поток воды стремительно падает вниз.

Обед в аутентичном заведении. Здесь вас угостят настоящим табасаранским чуду и другими блюдами национальной кухни.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Kia, Toyota, Volkswagen или Honda
  • Обед оплачивается дополнительно — около 700 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 624 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись
читать дальше

с огромной душой, мы с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри. Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
22 июл 2025
Все очень интересно и познавательно! 👍
Дата посещения: 22 июля 2025
м
макс
27 окт 2025
Все было просто замечательно
П
Панфилова
27 окт 2025
Были на экскурсии семьёй с ребёнком. Всё понравилось. Хороший, доброжелательный экскурсовод. Чем хороши индивидуальные экскурсии, что можно в любом месте быть столько, сколько хочешь, никто не торопит. Рекомендую!
Анастасия
Анастасия
21 сен 2025
У нас экскурсию проводил Хабиб. Всё прошло на высоком уровне организации. Много интересной информации. Комфортное вождение, внимание к клиентам, терпеливое отношение к длительным фотосессиям. Рекомендую такие индивидуальные туры, намного комфортнее и информативнее, чем групповая экскурсия. Спасибо организаторам!
Анжелика
Анжелика
11 сен 2025
Потрясающая экскурсия!!! Семья в восторге 🙄В Дагестане первый раз, все было сказочно и интересно! Даже ребенок в свои 3 года не заскучал, а активно принимал участие в путешествии😁особенно ему понравился новый друг в виде гида☺️спасибо за прекрасные впечатления! Обязательно приедем к вам еще! 😉
Виктория
Виктория
28 авг 2025
Большое спасибо Мураду за экскурсию. Очень тактичный собеседник и водитель, в поездке с ним было комфортно. Не торопил, всё успели осмотреть, походить, пофотографироваться. На машине комфортно и удобно, до этого ездили на автобусе — и это совсем другие впечатления, когда или всё время кого-то ждёшь, или тебя подгоняют, когда душно. Чисто своей семьёй на авто — это потрясающе. Рекомендую!
С
Светлана
10 авг 2025
Отличная экскурсия! 🌿 Спасибо большое!!!
Входит в следующие категории Дербента

