ежедневно в 09:00 и 13:00

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Экспресс-прогулка по Дербенту

Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города
На узком участке земли, между Каспийским морем и горами расположился древнейший город России с самобытной культурой, средневековыми памятниками и богатой историей.

Вы узнаете о прошлом легендарной крепости Нарын-Кала, осмотрите одну из пяти старейших мечетей мира и ощутите колоритную атмосферу многоконфессионального Дербента.
5
163 отзыва
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту

Описание экскурсии

На экскурсии вы увидите:

  • цитадель «Нарын-Кала»
  • лабиринтообразные улицы магалов
  • древнейшую торговую площадь
  • Джума-мечеть 8 века
  • музей «Бестужева-Марлинского»
  • музей «Девичьи бани»

Цитадель Нарын-Кала

В центре внимания, конечно, будет главный символ Дербента — мощная крепость, веками стоявшая на страже окрестных земель. Вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани, познакомитесь с архитектурой резиденции персидских шахов и проследите ключевые вехи в насыщенной истории средневекового памятника.

Джума-мечеть

На территории древнейшей из действующих мечетей России мы расскажем о периоде арабских завоеваний, начале распространения ислама в регионе и многовековом пути мусульманской святыни. Здесь же вы увидите могучие старые платаны, причисленные к памятникам природы. Посещение религиозного памятника станет поводом поговорить и о межконфессиональных отношениях в городе, где также находятся христианские церкви и синагога.

✔ В результате за 2,5 часа благодаря грамотно составленной программе вы получите объемное представление о главных достопримечательностях Дербента за минимальное время.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: в цитадель «Нарын-кала» — 300 ₽ за чел., по желанию в музеи «Девичьи бани» и Бестужева-Марлинского — от 150 ₽ за чел.
    Во время экскурсии в 17:00 вход в музеи закрыт, если вы планируете посетить музеи, рекомендуем бронировать в 13:00
  • Для экскурсии необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов (коренных жителей города) нашей команды

ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9000 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 163 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
140
4
13
3
5
2
2
1
3
Елена
Быть в Дагестане и не посетить Древний город Дербент и крепость Нарын-кала, считай не видел ничего. Рекомендую однозначно. Наш гид по крепости с юморком провел её для собравшейся группы. А
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ещё очень удобно, что начало в 13.00, мы добирались из Махачкалы на электричке, как раз для нас такое время. Рассказывал факты просто и понятно,тк на жаре в августе голова не так быстро усваивает информацию)

Быть в Дагестане и не посетить Древний город Дербент и крепость Нарын-кала, считай не видел ничего.
Быть в Дагестане и не посетить Древний город Дербент и крепость Нарын-кала, считай не видел ничего.
Быть в Дагестане и не посетить Древний город Дербент и крепость Нарын-кала, считай не видел ничего.
Быть в Дагестане и не посетить Древний город Дербент и крепость Нарын-кала, считай не видел ничего.
Быть в Дагестане и не посетить Древний город Дербент и крепость Нарын-кала, считай не видел ничего.
Быть в Дагестане и не посетить Древний город Дербент и крепость Нарын-кала, считай не видел ничего.
Быть в Дагестане и не посетить Древний город Дербент и крепость Нарын-кала, считай не видел ничего.
Быть в Дагестане и не посетить Древний город Дербент и крепость Нарын-кала, считай не видел ничего.
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Е
Дата посещения: 22 июл 2025
Гид очень хороший. Экскурсия понравилась
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Ксения
Ребята, большое спасибо!
Очень рады, что наше первое знакомство с Дербентом прошло именно с вами!

Мы опоздали на экскурсию почти на полчаса из-за накладок с трансфером и заселением. Но нас не бросили,
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а присоединили к группе! Администратор Регина провела без очереди в крепость и помогла догнать остальных. Хороший шаг с точкой встречи у крепости😀 Иначе бы пришлось ждать очень долго, пока все поднимутся))
Гид Мурад рассказал много интересного об истории появления города и крепости, быте людей на каждом этапе. Грамотно распределено время - была достаточно свободного времени, чтобы погулять и сделать фото. Доступно отвечал на вопросы и помимо основного материала, порекомендовал хорошее место для обеда. Еще раз спасибо!
Такую экскурсию однозначно стоит посетить

Ребята, большое спасибо!
Ребята, большое спасибо!
Ребята, большое спасибо!
Ребята, большое спасибо!
Ребята, большое спасибо!
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Александра
Добрый день, на Рождество были на экскурсии в Дербенте по крепости Нарын-кала и магалам города. Экскурсию нам провела прекрасный экскурсовод Амина, очень эрудированная женщина с большой любовью и трепетом рассказывала про свой город. Спасибо ей за это 🤩
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ТырышкинаТатьяна
Экскурсия соответствует заявленной. Гид очень доступно и интересно рассказывал о достопримечательностях крепости Нарын-Кала. Понравилась экскурсия по странинным улочкам Дербента - магалам. Очень познавательно. Будем рекомендовать.
Экскурсия соответствует заявленной. Гид очень доступно и интересно рассказывал о достопримечательностях крепости Нарын-Кала. Понравилась экскурсия по
Экскурсия соответствует заявленной. Гид очень доступно и интересно рассказывал о достопримечательностях крепости Нарын-Кала. Понравилась экскурсия по
Экскурсия соответствует заявленной. Гид очень доступно и интересно рассказывал о достопримечательностях крепости Нарын-Кала. Понравилась экскурсия по
Экскурсия соответствует заявленной. Гид очень доступно и интересно рассказывал о достопримечательностях крепости Нарын-Кала. Понравилась экскурсия по
Экскурсия соответствует заявленной. Гид очень доступно и интересно рассказывал о достопримечательностях крепости Нарын-Кала. Понравилась экскурсия по
Экскурсия соответствует заявленной. Гид очень доступно и интересно рассказывал о достопримечательностях крепости Нарын-Кала. Понравилась экскурсия по
Экскурсия соответствует заявленной. Гид очень доступно и интересно рассказывал о достопримечательностях крепости Нарын-Кала. Понравилась экскурсия по
Экскурсия соответствует заявленной. Гид очень доступно и интересно рассказывал о достопримечательностях крепости Нарын-Кала. Понравилась экскурсия по
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Е
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия. Рекомендую всем посетить Дербент вместе с ним — эта экскурсия станет одним из лучших воспоминаний посещений замечательного Дагестана!
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия.
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия.
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия.
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия.
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия.
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия.
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия.
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия.+2
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия.
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия.
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Входит в следующие категории Дербента

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