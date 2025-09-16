ежедневно в 09:00 и 13:00

На узком участке земли, между Каспийским морем и горами расположился древнейший город России с самобытной культурой, средневековыми памятниками и богатой историей. Вы узнаете о прошлом легендарной крепости Нарын-Кала, осмотрите одну из пяти старейших мечетей мира и ощутите колоритную атмосферу многоконфессионального Дербента.

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Описание экскурсии

На экскурсии вы увидите:

цитадель «Нарын-Кала»

лабиринтообразные улицы магалов

древнейшую торговую площадь

Джума-мечеть 8 века

музей «Бестужева-Марлинского»

музей «Девичьи бани»

Цитадель Нарын-Кала

В центре внимания, конечно, будет главный символ Дербента — мощная крепость, веками стоявшая на страже окрестных земель. Вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани, познакомитесь с архитектурой резиденции персидских шахов и проследите ключевые вехи в насыщенной истории средневекового памятника.

Джума-мечеть

На территории древнейшей из действующих мечетей России мы расскажем о периоде арабских завоеваний, начале распространения ислама в регионе и многовековом пути мусульманской святыни. Здесь же вы увидите могучие старые платаны, причисленные к памятникам природы. Посещение религиозного памятника станет поводом поговорить и о межконфессиональных отношениях в городе, где также находятся христианские церкви и синагога.

✔ В результате за 2,5 часа благодаря грамотно составленной программе вы получите объемное представление о главных достопримечательностях Дербента за минимальное время.

Организационные детали