ежедневно в 09:00 и 13:00

Экспресс-прогулка по Дербенту

Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города на групповой автобусной экскурсии

Групповая
На узком участке земли, между Каспийским морем и горами расположился древнейший город России с самобытной культурой, средневековыми памятниками и богатой историей.

В группе до 20 человек вы узнаете о прошлом легендарной крепости Нарын-Кала, осмотрите одну из пяти старейших мечетей мира и ощутите колоритную атмосферу многоконфессионального Дербента.
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Старинные кварталы и улочки

Вы пройдете через древние ворота Дубара-капы, посетите самую живописную часть города и разберетесь в типичном устройстве дербентских магалов. Попутно познакомитесь с бытом, традициями и культурой местных жителей. Погуляете по «улице счастливых людей», узнаете историю Домика Петра I и заглянете на крытый рынок с галереями «Пассаж». А также побываете на реконструированной улице Мамедбекова, рассмотрите северную часть крепостной стены и устройство старинной подземной водопроводной системы.

Цитадель Нарын-Кала

В центре внимания, конечно, будет главный символ Дербента — мощная крепость, веками стоявшая на страже окрестных земель. Вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани, познакомитесь с архитектурой резиденции персидских шахов и проследите ключевые вехи в насыщенной истории средневекового памятника.

Джума-мечеть

На территории древнейшей из действующих мечетей России мы расскажем о периоде арабских завоеваний, начале распространения ислама в регионе и многовековом пути мусульманской святыни. Здесь же вы увидите могучие старые платаны, причисленные к памятникам природы. Посещение религиозного памятника станет поводом поговорить и о межконфессиональных отношениях в городе, где также находятся христианские церкви и синагога.

🥙 Завершится экскурсия в центре города, где вы самостоятельно сможете посетить восточный рынок и отправиться на обед в аутентичное кафе.
✔ В результате за три часа благодаря грамотно составленной программе вы получите объемное представление о главных достопримечательностях Дербента за минимальное время.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов (коренных жителей города) нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Буйнакского
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00 и 13:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеМечеть Джума🗽ДостопримечательностиКрепость Нарын-Кала

Еще несколько похожих предложений в Дербенте

Вечерняя прогулка по древнему городу
5 часов
Групповая
Амрах
Нет отзывов
Вечерняя прогулка по древнему городу
Приглашаю вас на прогулку по волшебному Дербенту, когда сгущаются сумерки, жители зажигают огни, а над городом звучит
1 500 за 1 человека
Древний город Дербент
3 часа
Индивидуальная
Людмила
5
3 отзыва
Древний город Дербент
Пешеходная прогулка по главным достопримечательностям самого южного города России
4 000 за 1-8 чел.
Большая обзорная экскурсия по Дербенту
9 часов
Групповая
АЯ-Тур
Нет отзывов
Большая обзорная экскурсия по Дербенту
Предлагаем вам исследовать самый древний город во всей России! На экскурсии по Дербенту вас ждёт посещение
2 500 за 1 человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Яна
4.8
16 отзывов
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Проникнуться историей и восточным колоритом одного из древнейших городов мира на обзорной прогулке
6 500 за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по городу
3 часа
Групповая
АЯ-Тур
5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по городу
На берегу Каспийского моря находится самый старый город - Дербент
1 500 за 1 человека
Дербент - первая встреча
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Людмила
4.9
93 отзыва
Очень популярно сейчас
Дербент - первая встреча
«Визитные карточки» древнейшего города на насыщенной обзорной экскурсии
4 500 за 1-15 чел.
Дербент с огоньком
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Джэма
4.4
12 отзывов
Дербент с огоньком
Погулять по Старому городу, станцевать лезгинку, погостить у местных и увидеть экраноплан Лунь
72506 525 за 1-20 чел.
Дербент с высоты: полет на параплане
2 часа
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Мини-группа
Константин
Нет отзывов
Дербент с высоты: полет на параплане
На закате или рассвете полюбоваться городом, увидеть древнюю крепость и насладиться красками моря
4 000 за 1 человека
Дербент - сокровищница культур и религий
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Гаджи
Нет отзывов
Дербент - сокровищница культур и религий
Поразиться второму по величине городу Дагестана и уникальному музею-заповеднику под открытым небом
9 100 за 1-4 чел.
Южный Дагестан - за один день
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александра
5
1 отзыв
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
17 000 за 1-5 чел.
Сулакский каньон из Дербента
14 часов
Групповая
АЯ-Тур
4.9
9 отзывов
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном
3 500 за 1 человека
Дербент с высоты: полет на параплане
1 час
🪂 На параплане
Мини-группа
Константин
Нет отзывов
Дербент с высоты: полет на параплане
от 4 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дербенте
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ