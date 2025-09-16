ежедневно в 09:00 и 13:00

В центре внимания, конечно, будет главный символ Дербента — мощная крепость, веками стоявшая на страже окрестных земель. Вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани, познакомитесь с архитектурой резиденции персидских шахов и проследите ключевые вехи в насыщенной истории средневекового памятника.
Джума-мечеть
На территории древнейшей из действующих мечетей России мы расскажем о периоде арабских завоеваний, начале распространения ислама в регионе и многовековом пути мусульманской святыни. Здесь же вы увидите могучие старые платаны, причисленные к памятникам природы. Посещение религиозного памятника станет поводом поговорить и о межконфессиональных отношениях в городе, где также находятся христианские церкви и синагога.
✔ В результате за 2,5 часа благодаря грамотно составленной программе вы получите объемное представление о главных достопримечательностях Дербента за минимальное время.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи
Входные билеты оплачиваются дополнительно: в цитадель «Нарын-кала» — 300 ₽ за чел., по желанию в музеи «Девичьи бани» и Бестужева-Марлинского — от 150 ₽ за чел. Во время экскурсии в 17:00 вход в музеи закрыт, если вы планируете посетить музеи, рекомендуем бронировать в 13:00
Для экскурсии необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет)
Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов (коренных жителей города) нашей команды
ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9000 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 163 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Быть в Дагестане и не посетить Древний город Дербент и крепость Нарын-кала, считай не видел ничего. Рекомендую однозначно. Наш гид по крепости с юморком провел её для собравшейся группы. А читать дальшеуменьшить
ещё очень удобно, что начало в 13.00, мы добирались из Махачкалы на электричке, как раз для нас такое время. Рассказывал факты просто и понятно,тк на жаре в августе голова не так быстро усваивает информацию)
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Е
Елена
Дата посещения: 22 июл 2025
Гид очень хороший. Экскурсия понравилась
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Ксения
Ребята, большое спасибо! Очень рады, что наше первое знакомство с Дербентом прошло именно с вами!
Мы опоздали на экскурсию почти на полчаса из-за накладок с трансфером и заселением. Но нас не бросили, читать дальшеуменьшить
а присоединили к группе! Администратор Регина провела без очереди в крепость и помогла догнать остальных. Хороший шаг с точкой встречи у крепости😀 Иначе бы пришлось ждать очень долго, пока все поднимутся)) Гид Мурад рассказал много интересного об истории появления города и крепости, быте людей на каждом этапе. Грамотно распределено время - была достаточно свободного времени, чтобы погулять и сделать фото. Доступно отвечал на вопросы и помимо основного материала, порекомендовал хорошее место для обеда. Еще раз спасибо! Такую экскурсию однозначно стоит посетить
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Александра
Добрый день, на Рождество были на экскурсии в Дербенте по крепости Нарын-кала и магалам города. Экскурсию нам провела прекрасный экскурсовод Амина, очень эрудированная женщина с большой любовью и трепетом рассказывала про свой город. Спасибо ей за это 🤩
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ТырышкинаТатьяна
Экскурсия соответствует заявленной. Гид очень доступно и интересно рассказывал о достопримечательностях крепости Нарын-Кала. Понравилась экскурсия по странинным улочкам Дербента - магалам. Очень познавательно. Будем рекомендовать.
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Е
Елена
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Али за прекрасно проведенное время, яркие эмоции и новые открытия. Рекомендую всем посетить Дербент вместе с ним — эта экскурсия станет одним из лучших воспоминаний посещений замечательного Дагестана!
+2
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