ежедневно в 09:00 и 13:00

Что вас ожидает

Старинные кварталы и улочки

Вы пройдете через древние ворота Дубара-капы, посетите самую живописную часть города и разберетесь в типичном устройстве дербентских магалов. Попутно познакомитесь с бытом, традициями и культурой местных жителей. Погуляете по «улице счастливых людей», узнаете историю Домика Петра I и заглянете на крытый рынок с галереями «Пассаж». А также побываете на реконструированной улице Мамедбекова, рассмотрите северную часть крепостной стены и устройство старинной подземной водопроводной системы.

Цитадель Нарын-Кала

В центре внимания, конечно, будет главный символ Дербента — мощная крепость, веками стоявшая на страже окрестных земель. Вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани, познакомитесь с архитектурой резиденции персидских шахов и проследите ключевые вехи в насыщенной истории средневекового памятника.

Джума-мечеть

На территории древнейшей из действующих мечетей России мы расскажем о периоде арабских завоеваний, начале распространения ислама в регионе и многовековом пути мусульманской святыни. Здесь же вы увидите могучие старые платаны, причисленные к памятникам природы. Посещение религиозного памятника станет поводом поговорить и о межконфессиональных отношениях в городе, где также находятся христианские церкви и синагога.

🥙 Завершится экскурсия в центре города, где вы самостоятельно сможете посетить восточный рынок и отправиться на обед в аутентичное кафе.

✔ В результате за три часа благодаря грамотно составленной программе вы получите объемное представление о главных достопримечательностях Дербента за минимальное время.

Организационные детали