Посетим каньон и полюбуемся бирюзовыми водами реки Сулак, спустимся к подземному водопаду и увидим древние башни.
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00. Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- отель Кэпитал;
- ж/д вокзал Махачкалы;
В первый же день мы отправимся к реке Сулак, где обязательно заглянем в один из ближайших ресторанов с форелевым хозяйством. Там подают на обед свежевыловленную форель, запеченную на углях (комплексы стоят от 700 руб).
После вкусного обеда мы отправимся в пещеры — в бывшие штольни Миатлинской ГЭС. Их расширили, чтобы создать развлекательный комплекс с подвесными мостами, тарзанкой, зиплайном, экстрим-дорожкой и др.
Вход в комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата от 700 руб. для взрослых).
После развлечений поднимемся к необычному горному поселку Дубки с его многоквартирными домами. С поселка, расположенного у самого обрыва каньона, открываются удивительные виды на реку Сулак с ее бирюзового цвета водой.
Здесь расположена смотровая площадка «Тещин язык», а также «дикая» и хорошо обустроенная площадки. С каждой из них каньон выглядит по-своему завораживающе.
Спустившись ниже, Вас уже будут ждать катера (доп. плата 700 руб. с чел). Катание пройдет на самом крупном водохранилище на всем Северном Кавказе. Водитель безопасно прокатит Вас к плотине Чиркейской ГЭС, а также покажет живописные ущелья. А его стиль езды будет зависеть напрямую от Ваших предпочтений.
Дальше поедем через внушительные перевалы, ущелья. Через самый длинный автомобильный тоннель в России и мимо невероятной красоты водохранилища.
И уже вечером заселимся в гостевой дом в горном ауле.
Аулы Кахиб и Гоор. Рафтинг по желанию
Утро следующего дня начнется с сытного завтрака, после которого сразу поедем исследовать заброшенные аулы Кахиб и Гоор. Дорога будет недолгой и будет сопровождаться изумительными видами на горы.
Старое село Гоор расположено у резкого обрыва, где скалы выступают над долиной и образуют так называемые «Языки тролля». Там буквально на каждом шагу шикарный фон для фотосессий.
Стоящие рядом оборонительные башни, известные с XV века, добавляют этому виду исторический шарм.
Не меньше интереса представляет второй заброшенный аул — Кахиб. Построенный на скале, он поражает своими архитектурными решениями. Здесь также сохранились две башни (правда, одну из них не так давно отреставрировали).
Большое количество наскальных рисунков, языческих символов, а также надгробий с крестами встречаются в селе Кахиб.
Для удобства до руин заброшенного аула можно добраться на фуникулере (от 500 руб. /место).
Обед пройдет в доме местного жителя: попробуете национальные блюда горцев (доп. плата).
После чего вернемся в наш гостевой дом, наслаждаться отдыхом в уютных беседках, ведя разговоры о хорошем за чашкой чая из самовара на дровах.
После обеда будет возможность попробовать кое-что новое. В селении Голотль находится отправная точка для рафтинга по рекеАварское Койсу. Потрясающие виды вокруг дополнительно украсят ваш эмоциональный сплав. Стоит это удовольствие около 2000 руб. на человека.
Руины Гамсутля, Чохские террасы. Салтинский водопад
Завтрак, новый день и очередное заброшенное селение Гамсутль.
А перед этим мы остановимся у знаменитых Чохских террас — рукотворного чуда, созданного много столетий назад.
Неимоверный труд вкладывали в земледелие жители села Чох, чтобы прокормить свои семьи. Из-за недостатка возделываемой земли в собственном ауле они своими руками. Подробнее об удивительном творении расскажет гид.
И он же проведет дальше к чарующим руинам Гамсутля, где до 2015 года долгое время жил лишь 1 человек. Его дом легко узнать среди других заброшенных жилищ — сам дом в куда лучшем состоянии, а также сохранились предметы быта. Дойдем до него мы через селение Согратль, куда всех поднимут на горном авто.
В самом Гамсутле можно подняться на самую вершину села, построенного как одна жилая крепость на скале, и сделать идеальные фото. Можно снять видео у популярных в соцсетях дверей.
Спустившись с Гамсутля, поедем к селению Салта, где, кстати, в 1847 году выдающийся хирург Николай Пирогов провел первую в истории операцию под эфирным наркозом в полевых условиях.
Однако сегодня Салта известна больше находящимся рядом подземным водопадом. Река Салтинка пробила себе дорогу сквозь скалы, и теперь ее воды падают с высоты почти 20 метров в закрытое ущелье.
Неподалеку есть место, богатое историческими событиями. Это селение Гуниб, где фактически завершилась дагестанская часть Кавказской войны. И свое 25-летнее сопротивление прекратил знаменитый имам Дагестана и Чечни Шамиль.
Важно! Но посетим мы Гуниб, если будет достаточно свободного времени. Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы третьего дня.
Дорога в отель Дербента.
Свободный день. Экскурсии по желанию
Свободный день.
Распоряжайтесь им по своему усмотрению, но если вдруг Вам хочется провести его активно, взяв одну из дополнительных экскурсий из списка (доп. плата), то мы охотно поможем.
Список актуальных экскурсий:
- Ахты: термальные источники, богатый экспонатами музей, легенды и история;
- Хучни: красота «альпийских» гор, знаменитый водопад, старинная крепость;
- Агул: зеленые луга Южного Дагестана, древняя мечеть, горный мед, уникальный аул Рича.
Экраноплан Лунь, крепость Нарын-Кала и Дербент. Отъезд
В пятый и последний день мы поближе познакомимся с одним из древнейших городов — с Дербентом, которому официально свыше 2000 лет.
Сразу после завтрака поедем к настоящему чуду советской инженерной мысли — к экраноплану «Лунь». Это не корабль и не самолет, это что-то уникальное с конструкторской точки зрения и очень грозное, судя по огромным ракетным шахтам.
Правда, применение ему так и не нашли, поэтому он долгое время находился на консервации в одном из ангаров завода Дагдизель. Вокруг, прямо на побережье, вырос парк «Патриот» с другой военной техникой.
А теперь снова Дербент, и традиционно начнем с укреплений времен древних персов — с цитадели «Нарын-Кала». Масштаб этой твердыни, построенной еще в V-VI веках, непременно впечатлит Вас.
Толстые и высокие стены защищают немалую территорию с водохранилищами, подземной тюрьмой, дворцом (не сохранившимся), с ханскими банями и прочими постройками.
В крепости точно не соскучишься, тем более с местными опытными гидами, которые специализируются именно на рассказах о «Нарын-Кале».
Выйдя из крепости и спустившись ниже, нас встретят витиеватые улочки старинного города — 9 кварталов, именуемых «магалами». Они погрузят Вас в аутентичную атмосферу Дербента и откроют места, имеющие высокую историческую значимость.
Одним из таких мест является мечеть 733 года постройки, которая функционирует по сей день!
Чтобы у Вас остались не только приятные воспоминания, но и частичка Дагестана, посетим сувенирную лавку с обширной коллекцией различных предметов: от рахат-лукума и магнитиков на холодильник до ювелирных изделий знаменитых кубачинских мастеров и даже ковров!
Завершим наш тур очень вкусной трапезой в этнодоме Дербента, где отведаете национальные блюда южных народов республики (комплексы от 700 руб.).
После обеда трансфер в аэропорт и ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и гостевом доме: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|При 2-, 3-местном размещении
|30 000
|При 1-местном размещении
|42 000
|Детям до 12 лет
|27 000
Доп. ночь в отеле:
- при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
- при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
- при 3-местном размещении — 7 000 руб.
Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Волна»
В гостевом доме вас ждут уютные номера с кондиционером, холодильником, телевизором, феном, утюгом, кухонной посудой, чайником и микроволновой печью. Предоставляется бесплатный интернет. Есть бесплатная парковка.
Можно заказать трансфер до аэропорта, ж/д вокзала и автовокзала.
Гостевой дом «Хадиджа»
Гостевой дом находится в центре горного Дагестана. Для размещения гостей представлены уютные, чистые номера. В них имеется все необходимое для комфортного отдыха. Есть бесплатный интернет Wi-Fi. По желанию гостей готовятся ужины и завтраки за дополнительную плату.
Во дворе имеется беседка. Вечером идеально устроить чаепитие с друзьями и наслаждаться ароматным, травяным чаем из самовара. При желании можно загнать машину во двор.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте
- Питание: завтраки в отеле
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Катание на катере по реке Сулак - от 700 руб
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 700 руб
- Ужины и обеды: трапеза в этнодоме - комплексы от 700 руб. обед в ресторане с форелевым хозяйством - от 700 руб. обед в доме местного жителя
- Трапеза в этнодоме - комплексы от 700 руб
- Обед в ресторане с форелевым хозяйством - от 700 руб
- Обед в доме местного жителя
- По желанию услуги фуникулера - от 500 руб. /место
- Сувениры и другие личные покупки
- Дополнительные экскурсии
- Рафтинг - около 2 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон, зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка, шампунь-гель;
- расческа, дезодорант;
- купальник, полотенце;
- нижнее белье и носки, майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения.
Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Где можно узнать информацию о встрече?
Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18:00.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Программа может измениться?
Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы третьего дня.
В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор также оставляет за собой право изменить экскурсионную программу других дней.