Описание тура
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи. Наши гиды и водители сделают все, чтобы вы навсегда запомнили эти 5 дней! Вас ждут: экстремальное катание на катерах, головокружительные виды, огромное количество активностей и развлечений, вечера в горах у костра с танцами и шашлыками, тарзанки, багги, конные прогулки и много-много запоминающихся фотографий!
Внимание! На наших турах установлено возрастное ограничение – строго от 18 лет!
- Острые ощущения для молодых и энергичных: экстремальное катание на катере с купанием в кристально чистой воде водохранилища, прыжки с тарзанки, зиплайн, рафтинг, прогулки на конях, катание на багги и многое другое!
- Отдых в горах: шашлыки, танцы, игры и другие развлечения – каждая группа получает уникальный опыт!
- Подготовленные сотрудники: наши веселые гиды и водители не дадут скучать ни на минуту – они сплотят любой коллектив!
- Горный маршрут с лучшими пейзажами Дагестана: мы организовали тур таким образом, чтобы вы ничего не пропустили!
- Знакомство с интересными людьми: совершенно не знакомые люди становятся крепкими друзьями!
- Фотографии на каждом шагу: сделаете самые удачные снимки для ваших соцсетей!
Программа тура по дням
Дербентский колорит
Собираемся в точках сбора и веселой компанией едем в самый южный город России, который славится объектами всемирного наследия ЮНЕСКО!
Перед исследованием древнего Дербента обязательно отведаем сытные национальные блюда и наберемся сил.
Поднимемся в главный символ города – цитадель Нарын-Кала, построенную персами еще в V-VI веках! Монументальное сооружение до сих пор хранит тайны персидских шахов, а история протяженностью 1500 лет оставила свои следы на массивных укреплениях. Объекты внутри крепости можно изучать часами. Кроме того, именно отсюда открываются лучшие виды на город.
Далее спустимся чуть ниже, к исторической дербентской застройке, известной как магалы. Оказавшись в лабиринте запутанных улочек, начинаешь ощущать себя путешественником во времени. Атмосфера этого места может надолго захватить ваше внимание. Также здесь в центре старых кварталов расположилась самая древняя мечеть на территории СНГ – ее построили еще в VIII веке!
Тут же рядом находится крупнейший сувенирный магазин, куда мы заглянем. Здесь помогут подобрать подарочные изделия на любой вкус и кошелек: от брелоков и магнитиков на холодильник до ковров, изделий из серебра от знаменитых кубачинских ювелиров, а также оружия кизлярских мастеров.
Не пропустим ужин – будем пробовать блюда южно-дагестанской кухни.
Когда потемнеет, посетим главный парк Дербента – парк имени Низами Гянджеви. Это место уникально тем, что здесь можно увидеть самый большой в стране мультимедийный фонтан. Посмотрим удивительное шоу с игрой света, музыки и водных струй высотой до 30 метров!
Насладимся потрясающим зрелищем, сделаем много отличных снимков и поедем заселяться в домики у моря или в номера гостиницы в центре города, где проведем две следующие ночи перед дорогой в горы.
Двухкаскадный водопад и легендарный экраноплан
Во второй день, позавтракав, мы отправимся покорять лесистые горы Южного Дагестана. Восхитимся красотой Табасаранского района, а именно – его центром в селении Хучни. Но сначала посмотрим на грандиозный памятник ушедшей эпохи.
Чуть южнее Дербента, прямо на побережье, находится тематический военный парк «Патриот». И главным объектом в нем является экраноплан Лунь, чьи размеры поражают воображение – в длину он 74 м, а в высоту чуть больше 19 метров! Долгое время он был скрыт от наших глаз, но сегодня каждый может им любоваться и делать яркие фото на его фоне.
По прибытии в селение Хучни рассмотрим поближе стены старинной крепости XVIII века. Располагается укрепление на возвышенности – изначально оно контролировало подступы к сердцу Табасарана. А сегодня отсюда открывается отличный вид на ущелье, где уютно расположились дома, и зеленые горы. Также возле крепости находится небольшой музей.
Следующей точкой нашего маршрута является двухкаскадный водопад на реке Ханаг-чай. Здесь вода мощным потоком падает с высоты 30 метров на первую ступень и разлетается мириадами брызг во все стороны, даря живительную прохладу окружающим. Один из самых живописных водопадов, который сам пробил свой путь в скале. Обязательно делаем кучу фоток на его фоне.
На обед попробуем блюда табасаранской кухни. Кроме того, научимся делать вкуснейшие чуду и познаем секреты ковроткачества на мастер-классах от местных жителей. Табасаран издревле славится своими коврами!
Поскольку Хучни находится близко к Дербенту, свободного времени будет в избытке, и потратить его можно на катание на багги или квадроциклах! Эмоциональная встряска прямо над Дербентом, в горной его части.
Далее вернемся в наши номера/домики и хорошенько выспимся перед дорогой в горы, где будет ждать главная изюминка нашего тура.
Хунзахское плато и много водопадов
Освобождаем номера, завтракаем и едем покорять самые что ни на есть горы Дагестана, которые все еще хранят настоящий кавказский колорит.
Наш путь пройдет мимо головокружительных красот с долинами рек, отвесными скалами, мимо двух ГЭС: Гергебельской (старейшей в регионе) и Гоцатлинской.
А дальше поднимемся на самое обширное плато в Дагестане – Хунзахское. Оно находится на высоте более 1800 метров, известно своими видами, радующими глаз бесконечной зеленью, озерами, горными вершинами, водопадами, каньонами, ущельями и прочими красотами. Здесь много знаковых исторических мест.
Еще больше красоты скрывает Матласское плато, где находятся зиплайн, двойной памятник и где можно пройти под водопадом. Также здесь есть возможность насладиться великолепием природы, прогуливаясь на коне. Конные прогулки в любое время организует гид.
Неподалеку от Матласа заглянем в таинственную пещеру, которая ведет к уникальному природному памятнику – к Каменной Чаше. Только представьте: вы подходите к неприступным скалам, гордо возвышающимся над вами, и замечаете небольшую пещеру. У входа в нее вы чувствуете живительную прохладу и в тот момент даже не подозреваете, к какому чуду ведет этот узенький проход. И на выходе вы замираете от увиденного, поскольку оказываетесь в чашеобразной впадине невероятной красоты. Поднимая голову, вы видите лишь узенький кусочек неба. И тут вы понимаете, что оказались в сладостном плену дагестанской природы!
Одна из главных особенностей Хунзахского плато – это многочисленные водопады. Лучший вид на самые высокие из них открываются с двух смотровых площадок. С одной стороны будет видна старая крепость Арани, с другой – Цолотлинский каньон. А между ними – водопады Тобот и Итлятляр с высотой свободного падения воды более 80 метров!
Пообедаем в одном из местных заведений, где подадут национальные блюда аварской кухни.
Заселимся в горную базу отдыха, где домики уютно разместились меж гор и ручейков с видом на старинную часть села. Именно там пройдет самый увлекательный вечер в приятной компании. Шашлыки, танцы, игры и другие активности вызовут столько бурных эмоций, что вам захочется еще не раз вернуться в Дагестан.
Заброшенные аулы и Язык Тролля
В четвертый день откроем для себя сразу два заброшенных аула в одном месте. Жизнь в высокогорных и неприступных землях стала обязательным условием для выживания горцев, и сегодня каждый гость может почувствовать себя частью многовековой истории.
В первую очередь поднимемся в заброшенное селение Гоор, которое буквально находится на огромном скальном выступе над ущельем. Отдельные выступы, известные как Язык Тролля, стали идеальными фотозонами, и большая часть фотографий из Дагестана, которые вы видели в соцсетях, сделаны именно здесь!
Гоор также известен оборонительными башнями: старинные сооружения горцев продолжают возвышаться над ущельем, откуда раньше происходили набеги.
Напротив Гоора в совершенно ином архитектурном исполнении разместился заброшенный Кахиб. Он прямо вырос на скале, и по сей день выглядит как полноценная неприступная крепость. Из нового Кахиба в старый доберемся на фуникулере, а затем пройдем по подвесному мосту. Отсюда открываются виды на ущелье и террасы. Сам заброшенный аул хранит истории и секреты языческого и христианского прошлого.
Не забудем пообедать у одного из местных жителей – накормят досыта.
Насыщенный экскурсионный день можно завершить незабываемым сплавом по одной из самых красивых рек Дагестана – по реке Аварское Койсу. Подходит даже для тех, кто впервые решился попробовать рафтинг.
Дальше ждет еще один незабываемый вечер с вкусным ужином в компании людей, которые станут вашими лучшими друзьями. Наши гиды и водители не дадут вам заскучать.
Сулакский каньон и катера
Оставляем нашу веселую базу отдыха позади и едем к туристической визитке Дагестана – к Сулакскому каньону.
Путь к главной достопримечательности пролегает через самый живописный маршрут региона. По пути увидим: Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, в которой отражаются горы; Гимринское ущелье, где произошел важнейший бой в истории Кавказской войны; самый длинный автомобильный тоннель в России протяженностью более 4 км!
Поедем к самой мощной ГЭС на Северном Кавказе – к Чиркейской. Плотина ее образует огромное водохранилище с совокупной площадью более 42 квадратных км. Именно здесь нам устроят экстремальное катание, а бонусом дадут время искупаться в кристально чистой воде водохранилища (обязательно в жилетах).
Поднимемся на смотровую площадку в поселке Дубки, построенном специально для строителей Чиркейской ГЭС. Отсюда, где каньон достигает глубины около 1 км, открывается неописуемый вид. Идеальное место для множества отличных снимков!
Зайдем в пещеры Нохъо, которые выведут нас к подвесным мостам над каньоном на высоте более 60 метров. Здесь расположилась кафе в скале, здесь покатают на зиплайне и проведут по экстрим-тропе. Кроме того, здесь находится знаменитая тарзанка над каньоном – эмоции на всю жизнь!
Изюминка Сулакского каньона – это форелевые хозяйства. Их здесь много, и всех их объединяет то, что они отлично готовят запеченную на углях форель.
Пообедав, поедем в сторону бархана Сарыкум – маленькая пустыня посреди гор и зеленых полей, где можно сделать кучу фоток для своих соцсетей. На сам бархан поднимаемся только в том случае, если останется свободное время.
К сожалению, все самое лучшее имеет тенденцию быстро заканчиваться. И последний наш путь ведет к аэропорту (и к иным точкам по договоренности). Рекомендуем брать билеты на рейсы с вылетом не ранее 18:00 часов последнего дня тура!
Если же вы готовы добраться до аэропорта отдельно от группы, то можете бронировать рейсы пораньше.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный и безопасный транспорт: минивены и микроавтобусы
- Опытные и веселые гиды и водители
- Полное питание: завтраки, обеды и ужины
- Проживание: первые две ночи в домиках на берегу моря или в гостинице в центре города Дербента, еще две ночи - в домиках горной базы отдыха
- Катание на катерах по водохранилищу с купанием
- Организация полноценного отдыха: экскурсии, развлечения на локациях и вечернее веселье
- Входные билеты в крепость «Нарын-Кала»
- Входные билеты в пещеры «Нохъо»
- Входные билеты на бархан «Сарыкум»
- Входные билеты в музей у крепости в Хучни
- Мастер-классы
- Фуникулер
- Джипинг
- Увлекательные активности и игры
- Трансфер из/в аэропорт, а также другие точки сбора по договоренности
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Некоторые развлечения на локациях: багги и квадроциклы, тарзанки, зиплайн, рафтинг, сапы и конные прогулки
О чём нужно знать до поездки
Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкала «Уйташ». Время прилета – до 12:00.
Также забираем из городов (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) и из разных точек сбора (по договоренности), если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане.