Отдых в Дагестане по-кавказски. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
5 мар в 10:00
12 мар в 10:00
27 100 ₽ за человека
Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
2 мар в 10:00
4 мар в 10:00
48 200 ₽ за человека
Пляжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Панорамные виды, водопады, захватывающие аттракционы… Мы прогуляемся под Ханским водопадом»
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
48 100 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
2 мар в 10:00
4 мар в 10:00
61 200 ₽ за человека
Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
2 мар в 10:00
4 мар в 10:00
43 900 ₽ за человека
Дух Дагестана. Экскурсионный тур на 3 дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
20 фев в 10:00
27 фев в 10:00
от 23 990 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Сегодня в 10:00
30 сен в 10:00
48 200 ₽ за человека
-
15%
Джип-тур в осенний Дагестан. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
61 200 ₽
72 000 ₽ за человека
-
14%
Дагестан на максимум осенью. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
28 сен в 10:00
30 сен в 10:00
43 900 ₽
51 000 ₽ за человека
Пятидневка по Дагестански: жарко, вкусно, незабываемо. Все включено
Начало: Город Дербент ул. Проспект Агасиева, д. 22
Расписание: Согласано календарю
9 мар в 09:00
16 мар в 09:00
49 500 ₽ за человека
Выходные в высокогорном селе Кубачи: мастер-классы, вкусная кухня и погружение в историю
Побывать в таинственном заброшенном ауле, научиться готовить местное блюдо и влюбиться в горы
Начало: Дербент, 8:30
18 фев в 08:00
26 фев в 08:00
58 500 ₽ за всё до 2 чел.
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Посещаем технические тоннели, из которых образована пещера, пешеходный висячий мост и те самые инстаграмные аттракционы — тарзанка, экстремальная тропа и качели прямо в сердце каньона (за доп»
23 апр в 10:00
7 окт в 10:00
65 900 ₽ за человека
-
13%
Осенний отдых в Дагестане по-кавказски. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
27 100 ₽
31 000 ₽ за человека
